Preparazione a base di merluzzo nordico di Sodergarden: richiamo per rischio microbiologico

di Manuela Chimera 15 Novembre 2022

Ancora un richiamo sul sito Salute.gov (presente anche sul sito di Lidl) dopo quello relativo alla Cannella in Polvere Bio di Bongiovanni e quello del Taleggio Dop Bontaleggio di Grotta di Mauri Formaggi: è stata ritirata dal commercio la Preparazione a base di merluzzo nordico di Sodergarden a causa di un rischio microbiologico. Sul sito la data di pubblicazione dell’allerta è quella del 14 novembre 2022, mentre sull’avviso di richiamo vero e proprio la data effettiva dei controlli è quella dell’11 novembre 2022.

Preparazione a base di merluzzo nordico di Sodergarden a rischio Listeria

La denominazione di vendita esatta del prodotto interessato dal richiamo è Preparazione a base di merluzzo nordico, mentre il marchio del prodotto è Sodergarden. Invece il marchio di identificazione dello stabilimento o del produttore è DK 4047 EF, mentre sia il nome o ragione sociale dell’OSA a nome del quale il prodotto è commercializzato, sia il nome del produttore è sempre Jeka Fish A/S, con sede dello stabilimento ad Havnen 20 a Lemvig.

Curiosamente, nell’avviso di richiamo il numero del lotto di produzione coinvolto nel richiamo non viene indicato, mentre si specifica che la data di scadenza o termine minimo di conservazione del lotto ritirato è quella del 6 dicembre 2022. L’unità di vendita, invece, è rappresentata dalla confezione da 340 grammi.

Il motivo del richiamo è un rischio microbiologico, cioè la presenza di Listeria. Nelle avvertenze viene specificato che il prodotto deve essere consumato previa cottura. Il richiamo è stato istituito in via precauzionale, pertanto si invitano i consumatori a non mangiare il prodotto sopra in questione e a riportarlo presso il punto vendita di acquisto per procedere con il rimborso.

Sempre a causa della possibile presenta di Listeria monocytogenes, di recente sono stati richiamati anche alcuni lotti del Prosciutto cotto alta qualità di Sapori di Cascina, dei Pancakes al cioccolato di Bernard Jarnoux Crepier (richiamo sul sito di Carrefour), dei Tramezzini salmone e maionese di Gli Allegri Sapori e della Mortadella supergigante a tranci di Veroni.

Ricordiamo che la Listeria è un batterio che può causare più frequentemente contaminazione di alimenti come latte crudo non pastorizzato, formaggi freschi a pasta molle, erborinati o poco stagionati, carni crude, salumi, patè di carne, verdure non ben lavate e preparazioni gastronomiche già pronte da consumarsi senza cottura.

I sintomi sono molto variabili: si va da quelli comuni alle gastroenteriti, solitamente compaiono entro poche ore dall’ingestione del cibo contaminato e spesso sono autolimitanti (nausea, vomito, diarrea, dolori addominali e talvolta febbre) a forme decisamente più gravi, con incubazione anche più lunga e sintomi neurologici da meningite ed encefaliti, setticemia e aborto.