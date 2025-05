Vi raccontiamo com’è andata al PizzaCon di Napoli

Non c'è due senza tre, e il quattro vien da sé. Anche quest'anno il COMICON di Napoli ha ospitato l'area PizzaCon, corner dedicato al lievitato discoidale per eccellenza.

Il COMICON è tornato a Napoli dal primo al quattro maggio, e con esso è tornato anche l’area PizzaCon, il corner ideato insieme a Garage Pizza e Dissapore e dedicato al lievitato discoidale per eccellenza. La quarta edizione, come vi raccontammo a tempo debito, ha ospirato nove pizzerie con offerta biforcuta – margherita e speciale -, declinata anche in postazioni per celiaci e intolleranti al lattosio.

Tanti i volti sul palco, e ancora di più quelli in platea – 183 mila i visitatori complessivi al COMICON: un record, in crescita del 4,6% rispetto all’edizione dello scorso anno -; ma la protagonista assoluta, naturalmente, è stata una: la pizza come elemento pop di condivisione, di aggregazione, di socialità. Ma com’è andata, nel dettaglio?

Numeri, eventi, record

Quarta edizione partenopea e quinta complessiva, considerando la bandierina piantata in quel di Bergamo, come di consueto incastonata nella più ampia abbondanza del COMICON. Ma tra il mare di appuntamenti – più di 600 gli eventi a calendario – a noi interessa mantenere il fuoco su quelli organizzati o presentati nell’area PizzaCon, dal momento che rappresentano anche un anticipo di quanto accadrà nelle prossime edizioni.

Qualche esempio? C’è stato il panel “PizzaCon presenta: Sabato della Pizza“, ovvero tavolata in formato bucolico nata da un’idea di Domenico Guastafierro, tradizionalmente mediata attraverso gli spazi di Twitch ma per l’occasione portata dal vivo. E poi ancora la presentazione del libro “Questa fame che non smette mai” scritto da Lorenzo Prattico, noto anche e soprattutto come Pratt, avvenuta in diretta su Multiplayer.it.

Sulla vetrina social – e non solo – di COMICON, poi, sono apparsi i contenuti prodotti in collaborazione con Errico Porzio e registrati per tutta la fiera. Insomma: il piatto è (stato) ricco, ma l’occasione di fare il bis – rigorosamente di pizza, beninteso – è dietro l’angolo. Il prossimo appuntamento con il PizzaCon è atteso per il weekend dal 20 al 22 di giugno, destinazione Bergamo.