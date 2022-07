World’s 50 Best Restaurants: stasera la premiazione, ecco come seguirla

Tutto è pronto per la cerimonia di premiazione di The World's 50 Best Restaurants 2022 - ma dove potremo seguirla?

di Luca Venturino 18 Luglio 2022

L’appuntamento con la cerimonia di premiazione di The World’s 50 Best Restaurants 2022 è previsto proprio per oggi, lunedì 18 luglio, in quel di Londra – ma come fare a seguirla? Dopotutto, dopo l’abbondante antipasto rappresentato dalla presentazione delle ultime cinquanta posizioni della prestigiosa classifica, la voglia di scoprire quale locale verrà incoronato con l’alloro del primo posto è ancora più forte: come accennato, l’evento si terrà nella City a partire dalle ore 19:30, ora locale, ma coloro che intendono seguire dalla comodità delle proprie casucce (magari con l’aria condizionata attaccata) l’intera cerimonia sarà trasmessa in live streaming sulla pagina Facebook e sul canale YouTube ufficiale.

Ciò che è certo è che ci sarà un nuovo numero uno: nel 2019 l’organizzazione decise di modificare le regole in modo da evitare che il vincitore di un anno potesse vincere anche l’edizione successiva – modifica che di fatto mette in fuori gioco il Noma del buon René Redzepi. Il nuovo “ristorante migliore al mondo” potrebbe però tranquillamente essere un altro locale di Copenhagen: vi ricordiamo che la medaglia d’argento dell’ultima edizione andò al Geranium, altro ristorante situato nella capitale danese, che di fatto potrebbe occupare il “vuoto” lasciato dal Noma.

Occhi puntati anche sul resto del mondo, però: ristoranti come il Central di Lima; l’Asador Extebarri di Atxondo, Spagna; il Mugaritz, anch’esso spagnolo; il Pujol, Messico; il Frantzén, Svezia e l’Odette di Singapore potrebbero tutti conquistare il primo gradino del podio con un colpo di coda. Ci si aspetta anche una presenza più massiccia di ristoranti situati in Africa o in Medio Oriente: considerando la classifica esclusiva a queste aree geografiche, uscita a inizio febbraio, si nota soprattutto l’ottima performance di Dubai – rendendo plausibile trovare alcuni di quei locali anche nella classifica globale.