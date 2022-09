Wurstel con pollo e tacchino al formaggio di Tobias: richiamo per rischio microbiologico

di Manuela 12 Settembre 2022

È stato pubblicato un nuovo richiamo sul sito Salute.gov dopo quello relativo ai Cannoli vuoti di Italiamo: è stato ritirato dal commercio un lotto dei Wurstel con pollo e tacchino al formaggio di Tobias a causa di un rischio microbiologico. In questo caso, sia la data di pubblicazione dell’allerta sul sito, sia la data dei controlli effettivi presente sull’avviso di richiamo vero e proprio coincidono: è quella del 9 settembre 2022.

La denominazione di vendita esatta del prodotto interessato dal richiamo è Wurstel con pollo e tacchino al formaggio, il marchio del prodotto è Tobias e il nome o ragione sociale dell’OSA a nome del quale il prodotto è commercializzato è Eurospin Italia S.p.A. Invece, il marchio di identificazione dello stabilimento o del produttore è IT 04 M CE, mentre il nome del produttore è Agricola Tre Valli Soc. Coop., con sede dello stabilimento in p.le Apollinare Veronesi 1 a San Martino Buon Albergo.

Il numero del lotto di produzione coinvolto nel richiamo è 1810919, quello con data di scadenza o termine minimo di conservazione del 17 settembre 2022 e unità di vendita rappresentata dalla confezione da 150 grammi.

Il motivo del richiamo è un rischio microbiologico. L’avviso di richiamo non specifica la causa di tale rischio, ma precisa che il prodotto è stato richiamato a titolo precauzionale su richiesta dello stesso produttore. Nelle avvertenze i consumatori sono pregati di non mangiare il numero di lotto sopra indicato del prodotto in questione e di riportarlo presso il punto vendita di acquisto la la sostituzione o il rimborso.

Ricordiamo poi che ad agosto anche Eurospin aveva provveduto a richiamare un altro lotto del Wurstel con pollo e tacchino al formaggio di Tobias, sempre per un rischio microbiologico.