Mentre presidenti di Regione e Governo si scannano su chi debba stare in zona arancione o gialla, ai “piedi del monte” non ci sono dubbi: a partire da domani, venerdì 6 novembre, il Piemonte è rosso lockdwon, i ristoranti, le pizzerie, i pub e i bar chiusi, con la sola possibilità di fare asporto e consegna a domicilio. La buona notizia, se così volete vederla, è che ordinare una pizza a Torino non è mai stato così facile.

Le pizzerie si sono organizzate, e anche molti che non trattavano l’asporto hanno fatto di necessità virtù. Piuttosto, la cosa difficile è individuare le migliori pizzerie di Torino che fanno delivery e asporto (consentito fino alle 22 stando al nuovo Dpcm, mentre la consegna a domicilio non ha limiti di orario): e non perché ce ne siano poche, ma al contrario perché l’offerta è ben nutrita e anche variegata. Tra quelle qui sotto elencate, la maggior parte le abbiamo recensite, le altre comunque provate. Ultima avvertenza: la lista è in aggiornamento, ci possono essere uscite e new entry, di questi tempi non si sa mai.

Da Zero

Una delle migliori di Torino e d’Italia, questa pizzeria che fa parte di una piccola catena di qualità. La formula vincente: impasto e cottura alla napoletana, senza tanti fronzoli ma con esecuzione perfetta; ricerca invece sui condimenti, che vengono dal Cilento, una zona gastronomicamente tutta da scoprire. In più una frittura leggerissima. Provate la mozzarella nella mortella e le altre creazioni della pizzeria Da Zero e non ve ne pentirete. Aperti per l’asporto e per il delivery (tramite Glovo o Deliveroo) dalle ore 19.

Da Ciro

Napoletana fin dal nome e dalla proprietà, è del calciatore Ciro Ferrara, si tratta di una pizzeria tradizionale dai fondamentali solidissimi. Come abbiamo detto recensendo Da Ciro: cottura violenta, impasto sottilissimo e morbidissimo, condimenti generosi e azzeccati. Si ordina su Glovo o chiamando loro allo 011/531925 (consegna gratis).

Berberè

Altra mini-catena che riesce a coniugare alla grande artigianalità e riproducibilità: nata in Emilia, ha due locali a Torino (qui la nostra recensione di Bebrberè Torino Centro). Una pizza contemporanea ma senza la velleità di essere solo gourmet, e una bella varietà di prodotti in grado di soddisfare sia la testa che la panza. Con Deliveroo e UberEats le pizze arrivano dalla pizzeria Torino Centro, anche con Glovo da Torino Binaria.

Pizzeche e vase

Pizzeria e friggitoria, cucina tipica napoletana: così si presenta, e così è, con tutti i pregi e i difetti del caso. Un angolo di Napoli nel bel mezzo di San Salvario. Abbondante, genuina, alla buona: la pizzeria Pizzeche e vase trasuda autenticità (e olio di frittura). Consegna tramite JustEat, Uber e Glovo.

Sesto Gusto

La pizzeria gourmet per definizione a Torino: una girandola di farine, lievitazioni, spessori e consistenze. Condimenti di altissima qualità e abbinamenti studiati con attenzione. Più una carta del bere notevole. Massimiliano Prete si è organizzato con asporto e delivery (con qualche limitazione rispetto al menu completo, ma comunque c’è l’imbarazzo della scelta) per le sere di venerdì sabato e domenica, prenotando direttamente dal sito.

Bricks

Bel concept e ottima realizzazione: una fantasia di lievitati – gestiti con perizia estrema – e altre bontà, che coprono tutta la giornata gastronomica dalla colazione al dopocena. Se non ne avevamo ancora scritto è perché aspettavamo di andarci di sera, dopo aver provato l’ottima offerta del pranzo (piadine, bagel, tramezzini, focacce, conetti fritti, pizze al padellino e panini al vapore). Dovremo aspettare ancora un po’, ma ne frattempo possiamo ordinare tramite Glovo, JustEat o direttamente da loro: al telefono 011/0609529 o scaricando l’app Bricks Torino.

A livella

Impasti alternativi e tanta voglia di sperimentare per questa pizzeria che ha da poco cambiato gestione. ‘A livella a Torino fa asporto o consegna direttamente (0118600173, WhatsApp 3393260172) o delivery con JustEat.

Libery Pizza & Artigianal Beer

Onesta pizza all’italiana, per saperne di più leggi la nostra recensione della pizzeria Libery. Su Glovo e JustEat.

Topit

Posto interessante e poco noto. Topit a Torino è una pizzeria alimentare, con una buona varietà di insaccati e formaggi. L’asporto si fa su ordinazione, con modulo sul sito o per telefono, il delivery tramite JustEat e Glovo.

A casa di Pulcinella

Modestia e disponibilità sono le caratteristiche con cui la pizzeria A casa di Pulcinella si presenta. Sorpresa e soddisfazione le sensazioni dopo aver mangiato: pizze senza pretese ma senza trascuratezze, impasti e cotture ben gestiti, farciture generosissime. Dolci napoletani e siciliani. Asporto e delivery con Glovo o direttamente da loro chiamando allo 011/595457.

Balik

Pizzeria gourmet spinta: lo stile – qui la nostra recensione della pizza di Balik – è quello a degustazione con spicchi già tagliati, spessore notevole e mollica panosa, topping ricercati e sempre rinnovati. Poi ci sono impasti e lievitazioni alternative, focacce e panini di pesce. Delivery con Glovo e JustEat.

Pizzium

Due locali a Torino per questo concept che ne ha vari in tutta Italia. L’idea è quella di un impasto alla napoletana, con topping regionali e tipici. Per saperne di più leggi la recensione su Pizzium a Torino. Delivery con UberEats.

Fra Diavolo

Format di pizzeria di qualità replicato in decine di locali. Tutto è studiato nei minimi dettagli, dal disco in stile napoletano (ma cotto in forno elettrico) ai condimenti originali senza essere cerebrali. Due locali a Torino – di Fra Diavolo in piazza Carlina si è detto meglio qui – consegne con tutte le piattaforme: Glovo, Just Eat, UberEats e Deliveroo!

Napples

Napoletana di ritorno, riporta in Italia lo stile di pizza partenopeo esportato a New York. Bella varietà di pizze fritte (montanare). Delivery con UberEats.

Flegrea

A Torino dal 1976, completamente rinnovata nel 2018. Farine macinate a pietra, lunghe maturazioni, ingredienti di qualità, birre artigianali. Su ordinazione asporto e delivery, scrivendo nella chat di Messenger sulla pagina Facebook o chiamando/scrivendo su WhatsApp al numero 011/0373846. Sulle piattaforme JustEat e UberEats.

Uagliò

Pizza contemporanea; napoletana pieghevole a portafoglio, ma ingredienti e abbinamenti fantasiosi. Consegna con JustEat, Glovo e Eat in time, o scrivendo a loro su Whatsapp al 349/0756953.

Sarchiapone

Nel cuore di San Salvario, pizzeria stile napoletano. L’asporto e la consegna si prenotano allo 011/6503055, il delivery su Glovo.

Fratelli Pummarò

Sempre San Salvario, ancora nome e stile di pizza napoletani. Si ordina con Glovo.

Don Ciccio

Da corso Taranto una pizza basata sulla semplicità, ma con farine locali e ingredienti artigianali. Prenotazioni di asporto e consegna su Whatsapp allo 011/2070770.