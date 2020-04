Pizzerie delivery di Roma: chi chiamare per la pizza a casa

I locali di Roma devono resistere al Coronavirus, pizzerie comprese. E la pizza: alimento da delivery per eccellenza, può contare su una schiera di ristoranti che lavorano regolarmente sulle consegne a domicilio.

Dopo avervi detto quali ristoranti romani vale la pena provare a domicilio, in questi tempi difficili, e da quali birre artigianali attingere in zona nonostante i pub siano stati chiusi anzi-tempo, ecco elencate alcune delle pizzerie romane che hanno cominciato a consegnare a casa in questi giorni, o che lo hanno sempre fatto, e si distinguono per qualità.

In buona sostanza, le migliori pizzerie delivery di Roma, nonostante tutto.

La Vera Pizza Napoletana a Roma

Ne avevamo parlato qui. Dopo una breve pausa, la pizzeria di via Gallia è tornata a lavorare con le consegne a domicilio di pizze napoletane “a canotto”, frittatine di pasta e altri sfizi tramite ordini su UberEats e Deliveroo.

TED Lobsters&Burgers

Oltre agli astici e agli hamburger citati nel nome, il TED di Ostiense propone già da qualche mese la buona pizza napoletana di Luciano Sorbillo. In consegna su Glovo.

Eataly Roma

È in consegna anche la pizza del megastore gastronomico di Ostiense. Una pizza semplice e ben fatta, che strizza l’occhio a Napoli e arriva a casa con Deliveroo e consegna fissa a 1€.

Bonci

Il “papà” della pizza in teglia gourmet consegna, dal Panificio Bonci di Trionfale, non solo margherite e tutte le croccantissime creazioni con ingredienti di scelta gastronomica; ma anche il pane, i dolci e i piatti di gastronomia. Prenotabile tramite Cosaporto e Magiordomus.

A Rota Pizzeria Romana

Arriva a casa adesso anche A Rota, pizzeria romana tradizionale di Sami El Sabawy e Marco Pucciotti, che in un’inedita formula combinata con l’adiacente “trattoria italiana” Eufrosino recapita via UberEats e Foodys pizze e fritti d’autore.

Antico Forno Roscioli

Attivissimo sul delivery il panificio più amato di Roma, che oltre alla famosa pizza bianca e rossa consegna prodotti di pasticceria e piatti pronti di gastronomia in tutta la città (entro il GRA). Prenotabile dalle 9 alle 17 via telefono (06 6864045) o tramite Cosaporto.it .

Elettroforno Frontoni

Disponibile a domicilio anche una delle pizze al taglio più amate di Roma, la creativa e ben farcita dell’Elettroforno Frontoni in zona San Paolo (provate la bianca con sesamo farcita con mortadella!). Disponibile anche un kit completo con farine, olio, sesamo e lievito per ricreare le proposte dell’Elettroforno a casa. Dalle 12 alle 18 previo ordine telefonico allo 06 45619 534‬.

Sforno

Apre alle consegne la storica pizzeria di Stefano Callegari: da oggi in consegna con Deliveroo, JustEat e Glovo. Cacio e pepe, anyone?

Favilla

La recente e promettente apertura di zona San Giovanni si attiva da subito con le consegne: pizze a domicilio con JustEat e Uber Eats.

Pizzium

La catena di “vera pizza napoletana” (ma nata a Milano) ha inaugurato a Roma, in via Piave, nel Novembre 2018. Adesso potrete assaggiare le loro margherite&co direttamente a casa, ordinando su Deliveroo.

Berberè

La pizzeria gourmet “ecumenica” dei fratelli Aloe ha iniziato a lavorare sul delivery in tutti i propri punti vendita: il ristorante di Roma consegna a casa tramite Deliveroo.

Osteria di Birra del Borgo

A casa vostra anche le pizze sperimentali di Luca Pezzetta, tramite ordini su UberEats, Foodys, Glovo e Cosaporto.