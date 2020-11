Il coniglio alla cacciatora, è un secondo piatto di carne che trova diverse interpretazioni in tutta Italia, al sud prevalentemente accompagnato dal pomodoro, usando quindi giustamente i prodotti tipici.

In questa ricetta ve lo proponiamo è in bianco, arricchita dal profumo del vino rosso e dai capperi, cercate di eseguire sempre il passaggio in aceto per evitare l’intenso aroma di selvaggina, anche se usate carni giovani che dovrebbero essere più delicate, questo piatto è perfetto da accompagnare con patate al forno, oppure con un purè all’erba cipollina.

Questa è una ricetta probabilmente risalente al secondo dopo guerra, quando la carne rossa scarseggiava ed era estremamente più cara rispetto alle carni bianche, che si potevano allevare anche in spazi ridotti, associato ad ingredienti poveri che seguivano, appunto, il territorio di origine

La carne di coniglio è povera di grassi per questo dovrete fare attenzione a non cuocerla troppo, sarà pronta quando si staccherà dall’osso.

Se preferite mantenere una colorazione della carne neutra usate un vino bianco in cottura, facendo attenzione a sceglierne uno non troppo aromatico.

Durata

Tempo di preparazione: 20 minuti

Tempo di cottura: 60 minuti

Tempo totale: 80 minuti

Dosi per

6 Persone

Ingredienti

1400 g Coniglio in pezzi

200 ml Aceto di vino bianco

140 g Pancetta stagionata

4 foglie Salvia

3 rametti Rosmarino

Sale Fino

Pepe Nero

2 cucchiai Olio Extravergine D’Oliva

150 ml Vino Rosso

150 ml Acqua

2 spicchi Aglio

2 cucchiai Capperi

Preparazione

Per preparare la ricetta del coniglio alla cacciatora, mettete il coniglio in parti in una pirofila e irroratelo con l’aceto di vino, quindi fatelo riposare circa un’ora.

Nel frattempo tagliate a dadini la pancetta e quando è passato il tempo di riposo, sciacquate e tamponate il coniglio.

Fate rosolare in una padella capiente la pancetta, quindi unite i pezzi di carne e versatevi sopra l’olio.

Aggiungete nella pentola la salvia tritata, i rametti di rosmarino, un cucchiaio raso di sale e qualche macinata di pepe nero. Irrorate con il vino e lasciate sfumare a fuoco medio-alto per un paio di minuti.

Pelate gli spicchi d’aglio, metteteli nella pentola, unite l’acqua, mescolate e coprite con un coperchio. Lasciate cucinare per 45-50 minuti a fuoco basso, mescolando ogni tanto e aggiungete i capperi.

Mischiate, lasciate cuocere a fuoco medio per 10-15 minuti, quindi servite irrorando con il sugo e la pancetta.