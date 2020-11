Le polpette di tonno e patate, sono ideali come aperitivo o secondo piatto, faranno la loro figura anche durante i vostri buffet, soprattutto durante le feste dei più piccoli.

Una ricetta estremamente semplice come anche gli ingredienti che servono per prepararle, siamo sicuri che avrete già tutto in dispensa, compreso l’olio per friggerle.

Le polpette sono una delle espressioni più tipiche della cucina di riciclo italiana, utilizzate per dare nuova vita ad ingredienti avanzati.

Per fare le polpette le scuole di pensiero sono diverse, c’è chi utilizza le mani, preferibilmente umide, in modo che l’impasto non rimanga attaccato alle mani e si possano creare delle polpette perfette, altri preferiscono utilizzare due cucchiai, con uno si prende l’impasto e con l’altro si toglie per metterlo in padella, c’è anche chi utilizza un cucchiaio da gelato, questo permette di ottenere una forma perfettamente sferica e accorcia i tempi di preparazione, una volta messe nel cucchiaio del gelato infatti basterà farle scivolare nell’olio caldo.

In base alle dimensioni le polpette si trasformano in un secondo piatto o in un antipasto semplice e sfizioso, possono essere fritte o preparate in umido con sughi diversi.

In alcune regioni di Italia, come in Campania si usa prepararle di piccole dimensioni ed inserirle in primi piatti come la lasagna di carnevale.

Durata

Tempo di preparazione: 30 minuti

Tempo di cottura: 5 minuti

Tempo totale: 35 minuti

Dosi per

4 Persone

Ingredienti

3 Patate

2 scatolette Tonno

2 Uova

Pangrattato

2 cucchiai Parmigiano grattugiato

Sale

Menta

Pepe Nero

Olio Di Oliva

Preparazione

Per preparare la ricetta delle polpette di tonno e patate, lessate le patate, eliminate poi la buccia e schiacciatele con l’apposito arnese o con una forchetta.

In una ciotola mettete le patate, il tonno, il parmigiano circa 2 cucchiai e la menta o in alternativa il prezzemolo, sale, pepe, uova e pangrattato.

Amalgamate il tutto, se l’impasto dovesse risultare troppo morbido aggiungete del pangrattato, circa 2 cucchiai.

Formate delle palline e passatele nel pangrattato, friggete in olio caldo e profondo.