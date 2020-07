Il baccalà alla livornese è una ricetta tipica toscana semplice e genuina, che perdura intatto, come prevedeva la versione tradizionale livornese ancora oggi.

Una ricetta fatta di ingredienti semplici e ottime materie prime, pomodori, cipolle, un bel trancio di baccalà e solo un giro di olio per preparare questo storico piatto.

Livorno conobbe il baccalà grazie agli scambi commerciali che avvenivano nel suo porto, i mercanti del Nord Europa lo portarono con sé e sembra proprio che la città toscana se ne sia innamorata praticamente subito, introducendolo nella propria tradizione culinaria.

I livornesi conobbero anche il metodo più sicuro di conservare le carni del baccalà quando ancora di frigoriferi non c’era traccia più remota, metterlo sotto sale, come facevano i marinai del Nord Europa, che lo portavano con loro nei lunghi periodi di viaggio, questo permise ai livornesi e ai fiorentini poi di seguire i dettami ecclesiastici che prevedevano il pesce in tavola il venerdì ed in alcune vigilie, ancora oggi questo piatto si trova sulle tavole toscane il 24 dicembre.

Durata

Tempo di preparazione: 15 minuti

Tempo di cottura: 90 minuti

Tempo totale: 105 minuti

Dosi per

4 Persone

Ingredienti

300 g Baccalà

600 g Pomodori salsa

4 Cipolla rossa

q.b. Olio Extravergine D’Oliva

q.b. Sale Integrale

q.b. Farina tipo 1

Preparazione

Per preparare la ricetta della baccalà alla livornese prendete i filetti di baccalà e sciacquateli sotto l’acqua corrente.

Tamponateli con della carta da cucina e teneteli da parte.

Pulite le cipolle e tagliatele grossolanamente. In una casseruola capiente mettete le cipolle tagliate, abbondante olio extravergine di oliva e salate.

Iniziate a cuocere le cipolle e fuoco medio-basso per almeno 30 minuti.

Prendete i filetti di baccalà e passateli nella farina. Scaldate una padella con dell’olio e friggete i filetti infarinati. Devono risultare dorati da tutti i lati. Siccome il nostro baccalà è già cotto dovete solo farli dorare e creare una crosticina esterna.

Devono risultare morbide e dolci. Versate la salsa di pomodoro nelle cipolle e lasciate cuocere altri 25 minuti.

Prendete i filetti di baccalà, adagiateli nella salsa di pomodoro e cipolle, lasciate insaporire 5 minuti e spegnete la fiamma. Lasciate riposare almeno 10 minuti così che tutti i sapori abbiamo il tempo di amalgamarsi.