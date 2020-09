La ciambella alla ricotta, o bundt cake alla ricotta è un dolce dal gusto semplice e autentico, che al primo morso ci fa tornare un po’ bambini, è una ciambella molto umida, grazie alla presenza della ricotta nell’impasto, e può essere personalizzata come più ci piace.

Per aromatizzare questa ricetta abbiamo utilizzato della scorza di limone e della vaniglia, ma potete provare a sostituire la vaniglia con della scorza di arancia e altri agrumi o magari aggiungere un sentore di rum, se preferite.

Inoltre, possiamo anche aggiungere all’impasto delle gocce di cioccolato, dell’uvetta o dei mirtilli, per renderla ancora più golosa, insomma possiamo tranquillamente considerarla come un impasto base, semplice e veloce, perfetto da fare quando avete poco tempo e voglia di qualcosa di buono.

Se volete aggiungere all’impasto gocce di cioccolato, uvetta o mirtilli, passateli prima in 1-2 cucchiai di farina, questo passaggio farà sì che non cadano sul fondo del dolce durante la cottura ma si mantengano al centro, non solo per un punto di vista estetico, ma anche per evitare che brucino, lasciando un sentore di fumo a tutto il dolce.

Se usate agrumi per aromatizzare l’impasto, ricordate sempre di prendere quelli con buccia edibile, preferibilmente biologici, così da andare sul sicuro.

La ricotta è un prodotto caseario povero, economico, che si può anche facilmente preparare in casa solo con del buon latte e qualche goccia di limone, in commercio si trova in due forme, può essere fresca o salata, da grattugiare e ingrediente fondamentale di piatti della tradizione come la pasta alla Norma.

Durata

Tempo di preparazione: 30 minuti

Tempo totale: 45 minuti

Dosi per

4 Persone

Ingredienti

250 g Farina 00

180 g Zucchero Semolato fine

3 cucchiaini Lievito per dolci

1/2 cucchiaino Bicarbonato

1/2 cucchiaino Sale

2 Uova

200 g Ricotta

180 ml Latte

60 ml Olio Di Semi

1 cucchiaino Estratto Di Vaniglia

1/2 Limone scorza (edibile)

qb Zucchero A Velo

Preparazione

Per preparare la ricetta della ciambella alla ricotta, preriscaldate il forno a 175 gradi. In una ciotola riunite gli ingredienti secchi: la farina, lo zucchero, il lievito setacciato, il bicarbonato e il sale. Aggiungete anche la scorza grattugiata del limone e mescolate. In un’altra ciotola unite le uova con la ricotta, il latte, l’olio e la vaniglia.

Mescolate fino ad amalgamare bene. Unite ora gli ingredienti liquidi a quelli secchi e mescolate bene fino ad amalgamare il tutto. Dovrete ottenere un composto liscio e setoso, senza grumi.

Ungete uno stampo da ciambella con del burro o dello staccante spray. Versate il composto nello stampo e battetelo leggermente.

Cuocete in forno ben caldo per 30-35 minuti o finché, facendo la prova stecchino, questo non esce pulito. Fate raffreddare, sformate la ciambella, quindi completate, se volete, con una spolverata di zucchero a velo.