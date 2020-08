Gli involtini di melanzane alla siciliana, sono un primo piatto corposo che vuole ricordare i sapori di un piatto celebre siciliano, la pasta alla norma, qui le melanzane invece di essere amalgamate a tocchetti nella pasta, fungono da scrigni che racchiudono degli spaghetti conditi con un sugo di pomodoro fresco, non prima di essere fritte in abbondante olio caldo ovviamente, il tutto viene poi infornato per rendere questo piatto ancora più goloso.

Una ricetta in grado di racchiudere in un unico boccone tutto il gusto di quest’isola meravigliosa, non un piatto light certo, ma perfetto per le grandi occasioni.

Se non avete fretta una volta affettate le melanzane potete salarle e metterle sotto un peso per circa 30 minuti in modo da far loro perdere acqua, questa operazione rende le melanzane meno amare e più dolci, trascorso il tempo indicato sciacquatele ed asciugatele bene prima di procedere alla frittura.

Potrete anche condire la pasta con una salsa di pomodori freschi (preparata con circa mezzo chilo di pomodori), specie se preparate questo piatto in questo periodo che i pomodori abbondano e sono succosi e ricchi di gusto.

Utilizzate una bella teglia in modo tale che , una volta sfornati gli involtini, potrete portarli così direttamente in tavola.

Se avanzano involtini conservateli in frigo, si manterranno alla perfezione anche per 1 o 2 giorni, quando poi vorrete mangiarli, vi basterà riscaldarli in forno per qualche minuto e saranno buoni come appena fatti.

Durata

Tempo di preparazione: 50 minuti

Tempo di cottura: 20 minuti

Tempo totale: 70 minuti

Dosi per

4 Persone

Ingredienti

300 grPasta tipo spaghetti o altra pasta lunga (come bucatini,bavette,tagliatelle,etc.)

1 Melanzana viola, tonda, grande

1/2 litro Passata Di Pomodoro o polpa

6 cucchiai Parmigiano Reggiano grattugiato

Olio Di Semi Di Arachide

Basilico

Olio Di Oliva

Sale

1 spicchio Aglio

Preparazione

Per preparare la ricetta degli involtini di melanzane alla siciliana, lavate ed affettate la melanzana allo spessore di circa 4/5 mm e friggetela in una padella ove avrete fatto scaldare abbondante olio di semi. Man mano che le fette saranno pronte adagiatele sopra un piatto ricoperto di carta assorbente.

Preparate poi la salsa di pomodoro: fate rosolare l’aglio in un pentolino con poco olio , aggiungete la passata (o polpa) e lasciate cucinare per circa 15 minuti. Una volta pronta aggiungete un filo di olio di oliva e foglie di basilico fresco. Nel frattempo lessate la pasta in abbondante acqua bollente salata, scolatela al dente e conditela con la salsa di pomodoro (lasciatene un poco da parte per la guarnitura) e con 3 cucchiai abbondanti di parmigiano.

Formate gli involtini adagiando sopra ogni fetta di melanzana una forchettata di pasta , richiudete ed adagiate l’involtino formato sopra la teglia avendo cura che la parte richiusa sia nella parte sottostante. Proseguite così fino ad ultimare la pasta e le melanzane.

Infine mettete sopra ogni involtino un cucchiaio della salsa rimasta, abbondante parmigiano e foglie di basilico.

Completate con un filo di olio ed infornate a 200° per circa 10 minuti. Servite subito guarnendo con foglie di basilico.