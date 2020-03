I mini muffin con gocce di cioccolato altro non sono che muffin in formato mignon ideali da preparare per una festa o comunque all’interno di un buffet di dolci ricco, la loro dimensione mignon permetterà ai commensali di assaggiarne più di un tipo senza doversi fermare al primo.

In questa ricetta abbiamo deciso di aromatizzare i nostri muffin alla vaniglia e al cacao, e riempirli poi di gocce di cioccolato, giusto per non accontentarci.

I muffin sono il dolce simbolo dell’ora del tè inglese, di norma li immaginiamo strabordanti di mirtilli, come piacciono a Sua Maestà, accompagnati da un earl grey fumante, sono probabilmente tra i primi dolci che si impara a fare da bambini per la loro semplicità, ingredienti secchi da una parte, umidi dall’altra e poi tutti insieme in un valzer che ricorda più l’hully gully, poche mosse e il vostro dolce è sfornato, semplice e pronto per essere gustato!

Tempo di preparazione

5 minuti

Tempo di cottura

15 minuti

Dosi per

6 Persone

Ingredienti

200 g Farina setacciata

180 g Zucchero

8 g Lievito

1 pizzico Sale

1/2 cucchiaino Bicarbonato

semi Bacche Di Vaniglia

100 ml Latte

1 Uovo

100 ml Yogurt Bianco

75 g Burro fuso non caldo

q.b. gocce Cioccolato

30 g Cacao in polvere (per la versione al cioccolato)

Preparazione

Per preparare la ricetta dei ricetta dei mini muffin con gocce di cioccolato, in una ciotola, unire gli ingredienti secchi: farina, zucchero, lievito, sale, bicarbonato e i semi della bacca di vaniglia (per la versione al cioccolato, aggiungete anche il cacao)

In un’altra, unire gli ingredienti liquidi: latte, uovo, yogurt e burro.

Unire in 3 mosse gli ingredienti liquidi a quelli secchi.

Cospargere l’impasto con il cioccolato fondente.

Riempire per metà i piccoli pirottini.

Cuocete in forno per 15-20 minuti a 175°c (provate la cottura con uno stuzzicadenti).