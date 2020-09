Le patate al forno ripiene sono gustose, facilissime da preparare e si prestano ad essere realizzate in mille varianti, a seconda degli ingredienti a disposizione nel frigorifero si possono personalizzare a piacere diventando un piatto unico.

Una ricetta da gustare insieme ad una buona birra, perfetta per le serate in compagnia, quelle in cui ci si trova tutti a guardare il derby o la partita del secolo, dove solitamente si rimanda la dieta e si prediligono cibi più ghiotti.

Le patate fecero la loro comparsa sulle rive del lago Titicaca circa 8000 anni fa, ma per vederle comparire in Europa dobbiamo aspettare il 1500, quando vennero accompagnate dai conquistadores spagnoli, inizialmente questo nuovo ortaggio non venne particolarmente apprezzato, molti ritenevano avesse proprietà afrodisiache, altri invece pensavano fosse velenosa, o che potesse essere una pianta medicinale o addirittura, che provocasse la lebbra, per tutti questi motivi, per riportare in auge la coltivazione di questo tubero dobbiamo aspettare il 18° secolo, quando, a causa delle molte carestie, divenne uno dei cibi più consumati, fonte di sostentamento, infatti non solo costava molto poco ed era quindi alla portata di tutti, ma era facile da coltivare, non aveva troppe richieste di manutenzione ed inoltre il suo valore calorico e il suo effetto saziante, la rendevano il cibo perfetto per le famiglie più povere.

Ad oggi è senza dubbio uno degli ortaggi più utilizzati, alimento versatile in cucina si presta bene come contorno, portata principale o parte di primi piatti e dessert, può perfino diventare una bevanda, distillandola, in Russia, ad esempio, dalla patata si ricava l’alcol per la vodka e in Scandinavia per l’akvavit, la bevanda alcolica nazionale.

Durata

Tempo di preparazione: 10 minuti

Tempo di preparazione: 20 minuti

Tempo totale: 30 minuti

Dosi per

2 Persone

Ingredienti

2 Patate

1 Cipollotto Solo la parte verde

70 g Pancetta a striscioline (in alternativa Prosciutto Cotto o Speck)

60 ml Latte

60 g Burro

q.b. Sale

q.b. Pepe

q.b. Formaggio Emmental (in alterativa formaggio Cheddar)

2 cucchiai Panna Acida

Preparazione

Per preparare la ricetta delle patate al forno ripiene, scegliete 2 patate grandi, di simile dimensione, e fatele lessare in acqua bollente per circa 15 minuti, devono diventare morbide, ma non molli. Nel frattempo, affettate finemente la parte verde di un cipollotto e tagliate la pancetta a striscioline.

Quando le patate saranno pronte, asciugatele e tagliatele per il lungo, scavate l’interno con un cucchiaino, lasciando un bordo.

La polpa che ne avrete ricavato, mettetela in una pentola e schiacciatela con i rebbi di una forchetta, aggiungete parte del cipollotto, la pancetta, il latte e il burro e mantecate per qualche minuto sul fuoco basso.

Quando il composto sarà diventato bello cremoso, riempite le patate scavate e aggiungete una manciata di formaggio Emmental grattugiato, se l’avete potete aggiungere anche della mozzarella.

Infornate per qualche minuto a 200° C finché il formaggio in superficie si sarà sciolto. Sfornate e guarnite con un cucchiaio di panna acida, cipollotto e pancetta.