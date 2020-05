Le polpette di carne sono un secondo piatto semplice e gustoso, realizzarle è facile, tuttavia ci sono delle piccole accortezze che, se seguite, vi faranno avere delle polpette morbide e saporite, il primo segreto sta nella qualità e nella varietà della carne. Naturalmente è meglio che provenga da allevamenti sicuri e magari non intensivi, così che sia sostenibile, oltre che più saporita. Utilizzando poi sia manzo che maiale, avrete delle polpette più gustose.

Per rendere le polpette morbide e succulente, invece, basterà aggiungere nella ricetta del pane ammollato nel latte, un altro accorgimento per far sì che non vengano secche, poi, sta anche nella cottura, che deve avvenire a fiamma media e non deve essere troppo prolungata.

Le polpette sono un piatto amato da tutti, sono probabilmente uno dei piatti più popolari al mondo e benché quando venne coniato questo termine ci si riferiva più a degli involtini allo spiedo che alle polpette come intendiamo noi, sono diventate uno dei piatti più preparati e reinterpretati, persino nelle cucine tradizionali troviamo svariate versioni di questo secondo piatto, dai mondeghili, o mondeghini, piatto di recupero tipicamente milanese che ha persino ottenuto il riconoscimento di Denominazione Comunale, da preparare tassativamente solo con quello che si ha in casa, altrimenti che recupero sarebbe? fino alle köttbullar svedesi, diventate ormai un vero e proprio vanto nazionale, ma le polpette sono anche icona italiana in America, storiche e famosissime quelle che svettano in cima agli spaghetti al pomodoro, tanto da entrare persino in uno dei cartoni più famosi della Disney, non dobbiamo certo dirvi quale.

Ogni paese ha la sua versione, di carne, pesce, di verdure, fritte, al forno o persino senza cottura le polpette sono un piatto che mette tutti d’accordo e che veramente nessuno può sbagliare, il maestro Artusi nel suo libro diceva che poteva farle persino un ciuco, vedete un po’ voi.

Attenzione però, le polpette di carne, per essere tali devono essere di carne macinata, meglio se al momento, mista, di manzo, per la parte magra e nutriente e maiale, per la parte più saporita e sapida, ovviamente, nel caso le voleste più magre optate solo per il manzo.

Durata

Tempo di preparazione: 20 minuti

Tempo di cottura: 10 minuti

Tempo totale: 30 minuti

Dosi per

3 Persone

Ingredienti

250 g Manzo macinato

250 g Maiale macinato

1 Uovo

2 cucchiai Parmigiano Reggiano grattugiato

1/2 cucchiaino Aglio in polvere (facoltativo)

1 fetta Pane raffermo

Latte

Prezzemolo fresco

Sale

Pepe

Olio Extravergine D’Oliva

Preparazione

Per preparare la ricetta delle polpette di carne riunite in una ciotola le carni e aggiungete l’uovo, il parmigiano, una presa di sale, una macinata di pepe e l’aglio, se lo utilizzate.

Tagliate il pane a dadini e mettetelo in una ciotola. Aggiungete tanto latte quanto basta a bagnarlo e fatelo ammorbidire per qualche minuto.

Tritate il prezzemolo e aggiungetelo alla carne.

Quando il pane sarà morbido, strizzatelo e aggiungete anch’esso nella ciotola con gli altri ingredienti, sbriciolandolo con le mani.

Mescolate bene il tutto fino a ottenere un composto ben amalgamato.

Prendete mezza cucchiaiata di impasto e formate delle polpette con le mani.

Procedete così fino a esaurimento dell’impasto.

In una padella capiente scaldate circa due dita di olio.

Quando sarà ben caldo, immergetevi un terzo circa delle polpette.

Cuocete a fiamma media.

Non mettete troppe polpette alla volta, altrimenti l’olio scenderà troppo di temperatura e le polpette non verranno ben dorate.

Cuocete le polpette per alcuni minuti da un lato, quindi rigiratele e fatele dorare anche dall’altro.

Quando saranno cotte, trasferitele su un piatto con carta assorbente, per eliminare l’eccesso di olio.

Procedete con la cottura delle polpette rimaste. Servitele ben calde.

Note

Se non avete pane raffermo, potete utilizzare due fette di pane in cassetta.

Servite le polpette ben calde, magari con un buon purè di patate per contorno.

Se dovessero avanzarvi delle polpette, potete scaldarle al microonde o ripassarle nel sugo il giorno dopo.