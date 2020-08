Le polpette di pane sono il piatto perfetto per riciclare in modo creativo e con gusto il pane che avanza.

Una ricetta che si prepara in pochissimo tempo aggiungendo al pane, precedentemente ammollato nell’acqua e ben strizzato, uova, formaggio, prezzemolo e pan grattato.

In cucina il riciclo è una vera e propria arte, riuscire a dare nuova vita ad un cibo ormai duro e poco appetitoso era un’obbligo per le massaie più povere, e il pane era un bene prezioso ed energetico che non andava certo sprecato, tra le polpette di pane più famose troviamo senza dubbio i canederli, arricchiti con salumi e formaggio e serviti con brodo, la leggenda narra che un giorno, i feroci Lanzichenecchi arrivarono in un maso altoatesino minacciando di saccheggiare e radere al suolo le case, se le donne non avessero preparato qualcosa da mangiare all’istante, in grado di rifocillarli e ricaricarli delle energie spese.

Le contadine allora cercarono di ingegnarsi come meglio potevano, con le poche risorse che avevano, pane, uova, cipolle, speck, latte e farina, impastarono tutto insieme a creare delle sfere che cucinarono in acqua e servirono ai soldati, sembra che dopo averle assaggiate il comandante esclamò “Queste palle di cannone stenderebbero anche l’uomo più arrabbiato”, garantendo non solo la salvezza delle case ma guadagnando perfino qualche moneta d’oro in segno di gratitudine per quel piatto corroborante e buonissimo.

Durata

Tempo di preparazione: 5 minuti

Tempo di cottura: 2 minuti

Tempo totale: 7 minuti

Dosi per

2 Persone

Ingredienti

180 g Pane raffermo

1 Uovo grande

Acqua

1 cucchiaio Pangrattato

1 cucchiaio Parmigiano Reggiano grattugiato

1 cucchiaio Pecorino grattugiato

Prezzemolo

Sale

Olio per friggere

Preparazione

Per preparare la ricetta delle polpette di pane, tagliate il pane a cubetti e mettetelo a bagno nell’acqua; strizzatelo bene e mettetelo in una ciotola.

Aggiungete l’uovo, il pangrattato, i formaggi grattugiati, il prezzemolo e aggiustate di sale.

Impastate bene e formate le polpette.

Friggetele in olio ben caldo e servitele calde.

Note

Se volete una versione più light cuocetele al forno. Rivestite una teglia con carta forno, disponete le polpette sulla teglia e mettete un filo d’olio. Fate cuocere in forno caldo a 180° per circa 20-25 minuti, funzione ventilata.