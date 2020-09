Le polpette di ricotta al sugo, sono un secondo piatto molto semplice da preparare, sono economiche, leggere e adatte veramente a tutti, morbidi bocconcini accompagnati da un sugo di pomodoro fresco, veramente irresistibili.

Una ricetta vegetariana adatta ad adulti e bambini, queste polpette sono veloci da preparare e molto, molto golose, riusciranno a conciliare vegetariani e carnivori in un attimo.

Se il composto dovesse risultare troppo morbido e non riuscite a formare le polpette, aggiungete poco per volta altro pangrattato, fino a dargli la giusta consistenza.

Questo piatto ha un’origine calabrese, dove viene preparato inserendo nell’impasto mollica di pane al posto del pangrattato e servito poi con un sugo di pomodoro leggermente piccante, prerogativa della ricetta è ovviamente la ricotta che deve essere, come quella calabrese, soda e compatta, nel caso non riusciste a trovare una ricotta così, lasciatela a scolare una notte in frigorifero all’interno di una garza, in modo che perda la maggior parte dell’acqua e sia più soda, perfetta per preparare questo piatto.

Durata

Tempo di preparazione: 30 minuti

Tempo di preparazione: 25 minuti

Tempo totale: 55 minuti

Dosi per

4 Persone

Ingredienti

200 g Ricotta

350 ml Passata Di Pomodoro

80 g Pangrattato

50 g Parmigiano Reggiano

1 Uovo

1 Cipolla rossa piccola

q.b. Olio e sale

Preparazione

Per preparare la ricetta delle polpette di ricotta al sugo, tagliate la cipolla a pezzettini, mettetela in padella con un filo d’olio

Quando sarà rosolata aggiungete la passata di pomodoro, un bicchiere d’acqua, sale e pepe. Lasciate cuocere per 15 minuti

Nel frattempo in una ciotola mescolate la ricotta con il Parmigiano, l’uovo, il pangrattato ed un pizzico di sale.

Ungete le mani con un filo d’olio e formate le polpette.

Immergete le polpette nel sugo e lasciate cuocere per 10 minuti.