I pomodorini confit sono deliziosi e in cucina sono un ottimo passe-partout, perfetti all’interno di un antipasto, oppure utilizzati per condire pizza, focacce, piadine, primi piatti ed accompagnare secondi di carne e pesce o, perché no, per impreziosire semplici aperitivi, sono facili da fare e riscuotono sempre un ottimo successo.

Una ricetta semplicissima che richiede veramente poca lavorazione, ma molto tempo, per questo, il nostro consiglio è di prepararne in abbondanza, potrete conservarli in frigorifero (per alcune settimane), sistemandoli in vasetti di vetro sterilizzati, coperti di abbondante olio d’oliva.

Confit, come è ovvio dal nome, deriva dal francese che significa letteralmente candire, conservare, che a sua volta deriva dalla parola latina conficere, che significa fare, produrre, preparare, da questo deriva anche il termine confettura, il verbo francese venne applicato per la prima volta in epoca medievale ai frutti cotti e conservati nello zucchero, è una tecnica di conservazione molto antica, che veniva appunto utilizzata soprattutto per la conservazione della carne di selvaggina, e solo successivamente per verdure ed ortaggi.

Attraverso una cottura a bassa temperatura, circa 90°C, nel grasso, olio o acqua zuccherata, si riesce ad eliminare quasi tutta l’acqua dell’alimento, rendendo la conservazione decisamente meno difficoltosa e pericolosa, in più, permette di mantenerne intatta la struttura ed esaltarne il sapore naturale.

I pomodori più indicati per questo tipo di preparazione sono i ciliegino e i datterino, se non amate il timo potete utilizzare altre erbe aromatiche, come ad esempio l’origano, sia fresche che secche.

In Francia si è soliti considerare veri e propri confit solo quelli con l’oca e l’anatra mentre ogni alimento cucinato secondo gli stessi metodi viene considerato un preparato en confit, ortaggi e frutta compresi.

Durata

Tempo di preparazione: 15 minuti

Tempo di cottura: 3 ore

Tempo totale: 195 minuti

Dosi per

6 Persone

Ingredienti

1 Kg Pomodoro Datterini

2-3 spicchio Aglio

2 Limone biologico

3 cucchiai Zucchero

Sale

Pepe

Timo Limone fresco

Olio Extravergine D’Oliva

Preparazione

Per preparare la ricetta dei pomodorini confit lavate con cura i pomodorini.

Tagliateli a metà nel senso della lunghezza e disponeteli su una teglia rivestita di carta forno, con la parte tagliata rivolta verso l’alto.

Private gli spicchi d’aglio dell’anima e tritateli finemente. Lavate accuratamente i limoni e grattugiate la buccia (soltanto la parte gialla).

Lavate sotto l’acqua corrente il timo fresco e asciugatelo tamponandolo delicatamente.

Cospargete i pomodorini in modo uniforme con lo zucchero, il sale, l’aglio tritato e la buccia di limone grattugiata.

Distribuite i rametti e foglioline di timo limonato e cospargete con un filo l’olio extravergine d’oliva. Cuocete a 100° per circa 3 ore.

Note

È possibile ridurre i tempi di cottura aumentando la temperatura del forno (130° per circa 1,5 – 2 ore). Avendo tempo a disposizione però, si ottiene un risultato migliore con la bassa temperatura.