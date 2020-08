La ricetta delle zucchine gratinate

Le zucchine gratinate sono un contorno facile e gustoso da preparare, una panatura croccante e saporita, da personalizzare con le spezie che più preferite, pronta da infornare in poco meno di 10 minuti.

Una ricetta semplice, perfetta per questo ortaggio che abbonda sulle nostre tavole estive, noi abbiamo arricchito il tutto con del parmigiano, ma nulla vi vieta di trasformare questo piatto in una ricetta vegan e ometterlo del tutto.

Regalo dell’orto estivo, le zucchine sono buone e versatili, si prestano ad essere preparate in tanti modi, ogni ricetta rappresenta davvero la stagionalità del prodotto, perché non dimentichiamoci che seppur si trovano sui banchi del mercato tutto l’anno è questa la stagione migliore per gustarle.

La versione gratinata al forno è di sicuro la versione più light da portare in tavola ed è anche la più veloce, basta un filo d’olio e una panatura preparata con pan grattato ed erbe aromatiche.

Light e velocissime da preparare, non ci resta che cominciare e servirle come antipasto o come contorno.

Le zucchine sono tra i pochi ortaggi che rende benissimo sia da crudo che una volta cotto, estremamente versatili e dal sapore poco pronunciato si sposano alla perfezione con un numero veramente sconfinato di ingredienti, ricche di vitamine e sali minerali, questo è il periodo ideale per gustarle al meglio, in ogni loro forma e variante.

Durata

Tempo di preparazione: 10 minuti

Tempo di cottura: 25 minuti

Tempo totale: 35 minuti

Dosi per

4 Persone

Ingredienti

500 g Zucchine

6 cucchiai Pangrattato

6 cucchiai Parmigiano grattugiato

Olio Extravergine D’Oliva

Prezzemolo

Sale

Pepe

Origano fresco

Preparazione

Per preparare la ricetta delle zucchine gratinate, tagliate le zucchine a rondelle spesse circa 1 centimetro, quindi spennellate entrambi i lati con l’olio.

In una ciotola preparate la panatura con il parmigiano, il pangrattato, il prezzemolo, l’origano e il pepe.

Adagiate sulla panatura le rondelle di zucchine facendola aderire bene.

Porre le zucchine panate in un unico strato, su una teglia da forno precedentemente rivestita. Ricordatevi di salare le zucchine solo alla fine per tenerle croccanti.