Ci sono situazioni in cui, quasi quasi, è il caso di tifare per le code torrenziali sull’A1: succede quando si può programmare una tappa gastronomica in qualche ristorante vicino all’autostrada.

Che poi, a dirla tutta, in un lungo viaggio verso le vacanze una piccolissima deviazione per un pranzo o una cena come si deve ci sta, coda o non coda. Davvero volete ridurvi, anche quest’anno, a mangiare un panino con la frittata incartato nella stagnola mentre siete alla guida o – peggio – a mettervi in coda per farvi riscaldare la stessa, identica Rustichella di ogni anno?

Fidatevi, quest’anno vi meritate di più. Una vacanza nella vacanza, se è vero che la vacanza inizia già con il viaggio. Dunque, cartina alla mano, studiate l’itinerario che vi separa dalla vostra meta delle vacanze, mai come quest’anno quasi sicuramente italiana. E controllate: lungo la strada c’è sicuramente un casello a cui vale la pena di uscire per trovare, di lì a quattro-cinque chilometri, un ristorante o una trattoria che vi farà partire con il piede giusto, per quanto sia lunga la strada che dovrete affrontare.

Vi abbiamo già consigliato, pochi giorni fa, come fare qualche ottima tappa gastronomica evitando di impazzire nelle lunghe code che nei weekend portano Torinesi e Milanesi verso il mare della Liguria.

Ora vogliamo rendervi lo stesso servizio in tutta Italia, consigliandovi 61 buoni indirizzi fuoricasello, trattorie, super-street food, ristoranti vicini all’autostrada per uscire dalla retta via, magari intasata, provandoci gusto.

VALLE D’AOSTA

Petit Royal

Uscita Courmayeur, via Mario Puchoz, 7, Courmayeur (AO)

Il ristorante dell’hotel Royal e Golf di Courmayeur è guidato dal giovane e talentuoso chef Paolo Griffa, che con il suo lavoro ha ottenuto la stella Michelin. Creatività nel trattare i prodotti del territorio ma rispetto per la tradizione di montagna.

Prezzi: intorno ai 100 euro

Info: www.hotelroyalegolf.com

Cafè Quinson Uscita Morgex, Piazza Principe Tomaso, 10, Morgex (AO)

Materie prime locali, grande cura e rispetto per trattarle e un bellissimo edificio d’epoca con pareti e soffitti in legno, come vuole la tradizione montana. Il locale, capitanato dallo chef Agostino Buillas, è gestito dalla stessa famiglia sin dai primi del Novecento, quando Costance e Thomas Quinson acquistarono questi locali e li ristrutturarono.

Prezzi: sui 100 euro

Info: cafequinson.it

TRENTINO ALTO ADIGE

Pretzhof

Uscita Vipiteno, Tulve 259, Val di Vizze (BZ)

Calde atmosfere del sud Tirolo per questo locale accogliente vicino a Vipiteno, con bella vista sul fondovalle e pietanze genuine preparate con ingredienti coltivati nell’orto o nei masi delle vicinanze. Imperdibile il tris di canederli. Sempre se li trovate, perché qui non c’è nessun menu ma proposte giornaliere con materie prime locali, innaffiate dalla selezione delle etichette dall’enoteca. C’è anche una bottega dove acquistare i prodotti fatti in casa dalla famiglia Mair, che gestisce il locale: marmellate, succhi di frutta e insaccati.

Prezzi tra i 27 e i 69 euro.

Info: www.pretzhof.com

Locanda delle Tre Chiavi

Uscita Rovereto Nord, Via Clementino Vannetti, 8, Isera (TN)

Piatti della tradizione, materie prime locali, polli ruspanti e pesci del Lago di Garda per un menu che è una delizia per gli occhi prima ancora che per il palato. Il locale, improntato sulla filosofia del chilometro zero, è ricavato in una scenografica cantina.

Prezzi intorno ai 35 euro

Info: www.locandadelletrechiavi.it

Locanda Margon

Uscita Trento Sud, Via Margone, 15, Ravina (TN)

Dopo l’addio di Alfio Ghezzi, la Locanda Margon difende la sua stella Michelin con la cucina del giovane e talentuoso Edoardo Fumagalli. Il locale della famiglia Lunelli (quelli delle Cantine Ferrari) propone una cucina gourmet di territorio, pensata per lo più per gli abbinamenti con il Trentodoc.

Prezzi: menu degustazione a 95 euro

Info: www.locandamargon.it

Senso Alfio Ghezzi Mart

Uscita Rovereto Nord, Corso Angelo Bettini, 43, Rovereto (TN)

Ed ecco dove è finito lo chef Alfio Ghezzi, dopo il suo addio alla Locanda Margon con cui aveva conquistato la stella Michelin: al Museo Mart di Rovereto, bellissimo spazio dedicato all’arte moderna e contemporanea e ora anche all’alta cucina. I suoi sono piatti che interpretano in maniera creativa le materie prime locali, strizzando un occhio alle mode culinarie (dal Giappone alla Spagna) ma senza mai divagare troppo.

Prezzi: intorno ai 100 euro

Info: alfioghezzi.com/senso-mart-alfio-ghezzi/

PIEMONTE

Antica Corona Reale

Uscita Bra-Marene, via Fossano 13, Cervere

Storico indirizzo anche per la Guida Michelin che, assegnandole due stelle, dice ai viaggiatori che l’Antica Corona Reale vale la deviazione. Un ristorante che è un tempio della tradizione piemontese in chiave gourmet, portata avanti da duecento anni e cinque generazioni dalla famiglia Vivalda. Materie prime del territorio e una maestria unica nel trattarle.

Prezzi: Tra i 100 e i 250 euro

Info: www.anticacoronareale.it

Trattoria Marsupino

Uscita Mondovì, via Roma Serra 20, Briaglia (CN)

La Trattoria Marsupino è probabilmente tutto quello che ci si aspetta da una storica, vera e buona osteria del Cuneese. Piatti del territorio magistralmente realizzati e accompagnati da vini deliziosi, conservati in una cantina fornitissima che vi racconterà il meglio della Langa monregalese. Ci si può anche fermare a dormire, in sette camere d’epoca arredate con mobili antichi e abbellite da stucchi e affreschi. in un palazzo di fine Ottocento.

Prezzi sui 50 euro.

Info: www.trattoriamarsupino.it/ita

La Gallina

Uscita Serravalle Scrivia, Frazione Monterotondo, 56, Gavi (AL)

Un bel ristorante con elegante sala ricavata da un antico fienile, proprietà del complesso Villa Sparina Resort, con una cucina moderatamente creativa d’impronta piemontese, che parte sempre dalle materie prime del territorio. Prendete posto nella bellissima terrazza con vista sui vigneti, sedetevi e godetevi la sosta Se poi non avete voglia di ripartire, potete anche fermarvi a dormire nell’annesso resort.

Prezzi: Menu degustazione a 65 e 90 euro.

Info: www.villasparinaresort.it/it/ristorante

Il Fiorile

Uscita di Vignole Borbera, Fraz. Castel Ratti, Borghetto Borbera (AL)

Ingredienti locali, un’atmosfera familiare e una cucina casalinga, genuina, fatta di pasta tirata a mano, carni piemontesi, salumi tipici e formaggi DOP nazionali e d’Oltralpe. Una bella cantina dedicata per lo più ai rossi e un giovane chef che tenta di dare un’impronta personale alle ricette tradizionali del territorio. C’è anche la possibilità di fermarsi a dormire nell’accogliente struttura con piscina ricavata dalle case di una volta.

Prezzo: intorno ai 30 euro

Info: www.ilfiorile.com

Rio Colorè Ovest

Autostrada A6 Savona-Torino, KM 29,8, Bra (CN)

Un must per i viaggiatori dell’A6 che non si accontentano di una piadina riscaldata sulla piastra e cercano invece un panino fatto come si deve, con ingredienti del territorio e un pizzico di creatività. Tra due fette di pane, si nascondono acciughe al verde, salsiccia di Bra e cose del genere, in un ristoro autostradale a conduzione familiare resistente al quasi monopolio delle catene.

Prezzi: 10 euro

Info: www.facebook.com/pg/riocoloreovest

LOMBARDIA

Dispensa Franciacorta

Uscita Rovato, Via Principe Umberto, 23 – Torbiato (BS)

Un luogo con diverse facce, tutte dedicate al buon cibo e al buon bere: un po’ wine bar, un po’ enoteca, un po’ ristorante gourmet ma soprattutto – ed è quello che vi consigliamo – “osteria moderna”, così come usa chiamare ultimamente le trattorie che fanno attenzione a piatti e materie prime. Ed è esattamente quello che fa lo chef Marco Acquaroli, reinterpretando senza stravolgere troppo i piatti e i sapori della tradizione del territorio.

Prezzi: intorno ai 40 euro

Info: www.dispensafranciacorta.com

Ilario Vinciguerra

Uscita Gallarate, via Roma 1, Gallarate (VA)

Una bellissima location e una cucina ricercata, a tratti un tantino demodé ma piacevole e invitante. Attenzione alle materie prime, culto della storia del ristorante (ogni piatto in carta riporta la sua data di creazione da parte dello chef) e una cantina con oltre 1300 etichette. C’è anche la possibilità di fermarsi a dormire nella residenza a 500 metri dal ristorante.

Prezzi: tra i 70 e i 120 euro

Info: www.ilariovinciguerra.it/it/home/

Osteria della Villetta

Uscita Palazzolo sull’Oglio, Via Guglielmo Marconi 104, Palazzolo sull’Oglio (BS)

Una storica osteria di famiglia (Maurizio e Grazia sono la quarta generazione a capo del locale), con una cucina improntata alla stagionalità dei prodotti e al rigoroso rispetto delle ricette tradizionali. Le verdure arrivano dall’orto di proprietà ubicato sulle colline della Franciacorta, il pesce unicamente dai laghi bresciani, la carne da macellerie e allevamenti locali.

Prezzi: intorno ai 35 euro

Info: http://www.osteriadellavilletta.it

Kanton Restaurant

Uscita Capriate, Via Gramsci, 17, Capriate San Gervasio (BG)

Voglia di un cinese che sia molto, ma molto di più di un involtino primavera e un riso cantonese? Perfetto: questo è l’indirizzo che fa per voi. Lo chef, Weiku Zhu, la chiama “La cuCina che non ti aspetti”, e spiega che la sua volontà è teorizzare un nuovo tipo di cucina che, partendo dall’antica tradizione cinese, sia in grado di restituire ai clienti gli antichi sapori del Paese del Drago rivisitati in chiave contemporanea. Materie prime selezionatissime che ridanno valore alla storia culinaria cinese, bistrattata da decenni di fritture di massa.

Prezzi: intorno ai 30 euro

Info: www.kantonrestaurant.it

VENETO

Renato Bosco Pizzeria

Uscita Verona Est, piazza del popolo 46, San Martino, Buon Albergo (VR)

Se vi trovate da quelle parti, non potete perdere l’occasione di fare un paio di chilometri per assaggiare la pizza di uno dei maestri della panificazione contemporanea, Renato Bosco. Questa pizzeria è l’evoluzione del luogo dove sono nate specialità ormai divenute parte della cultura culinaria pop come la PizzaCrunch, l’Aria di Pane o la Mozzarella di pane.

Prezzi: 30 euro

Info: www.boscorenato.it

Le Calandre

Uscita Padova Ovest, Via Liguria 1, Rubano PD

Qualche chilometro in più (sono circa 8 dal casello) vale la pena farlo per uno dei ristoranti più celebri d’Italia. Il tempio tristellato dei fratelli Alajmo, che a partire da qui, negli anni, sono riusciti a costruire un vero impero gastronomico. Qui si viene per una cucina unica, fortemente identitaria, che negli anni ha creato grandi classici come il Cappuccino di seppie al nero, il Risotto allo zafferano e liquirizia o l’Osso incendiato.

Prezzi: da 150 a 250 euro

Info: www.alajmo.it

Trattoria Il Sogno

Uscita Mirano-Dolo, Via Vetrego, 8, Scaltenigo, Mirano (VE)

Cucina tradizionale veneta in un delizioso angolo nascosto nella campagna del miranese. Il menu propone piatti classici, rustici, ma talvolta con un tocco gourmet e con grande attenzione alla qualità e all’origine delle materie prime. Si mangia gallina padovana in saor, bigoli freschi con ragù o con burro alle erbette, anatra al forno con polenta di mais e soprattutto il mitico bollito, che da solo vale il viaggio.

Prezzi: 30 euro

Info: www.trattoriailsogno.com

Degusto Cuisine

Uscita Soave San Bonifacio, Via Camporosolo, 9/A, San Bonifacio (VR)

Una stella Michelin e una cucina creativa ed energica, guidata dal giovane Matteo Grandi, il cui principale desiderio è “godere a tavola facendo godere”. Proposte di terra e di mare, con divagazioni orientali e tanto divertimento.

Prezzi: 100-150 euro

Info: www.ristorantedegusto.it

FRIULI VENEZIA GIULIA

Osteria Altran

Uscita Viliesse, Localita Cortona 19, Ruda (UD)

Azienda vinicola immersa nel verde, punta sull’ambiente romantico e la rivisitazione in chiave moderna dei piatti regionali.

Prezzi dai 60 ai 90 euro.

Info: https://www.facebook.com/osteriaaltran/

Ilija Ristorante

Uscita Tarvisio Nord, via Priesnig 5, Tarvisio (UD)

A Tarvisio, al confine tra Italia, Austria e Slovenia, il ristorante di Ilija Pejic, chef croato d’origine e sloveno d’adozione, è inserito nella struttura del Golf Country Club. In carta piatti rassicuranti come il “frico” di patate, la guancia di vitello con crema di sedano rapa o il robusto “seghediner goulash”. Ma non mancano calcolati slanci di creatività come la reinvenzione dello “zuf”, la zuppa di zucca e polenta dei friulani, con cappesante e schiuma di ricotta.

Prezzi tra i 60 e i 100 euro

Info: www.ilijaristorante.it

La Taverna di Collaredo

Uscita Udine Nord, Piazza Castello, 2, 33010 Colloredo di Monte Albano (UD)

Una stella Michelin e una bellissima location, con un interno storico e un bellissimo spazio esterno alle pendici del castello di Colloredo. Il menu parla di stagioni e di prodotti del territorio, con rivisitazioni friulane di piatti regionali come la cacio&pepe o la Norma.

Prezzi intorno ai 100 euro

Info: www.ristorantelataverna.it

Ristorante Fogolar 1905 – La’ Di Moret

Uscita Udine Nord, Via Tricesimo, 276, Udine

Un ristorante d’hotel che da oltre cent’anni è gestito dalla stessa famiglia, che propone piatti tipici della cucina friulana, rivisitati in chiave gourmet e preparati dallo chef Stefano Basello. Grande attenzione anche alla mixology nell’American bar dell’albergo, con cui spesso il ristorante dialoga per serate di pairing.

Prezzi: intorno ai 40 euro

Info: https://ladimoret.it/ristorazione/

LIGURIA

Ristorante Quintilio

Uscita Altare, Via Gramsci, 23, Altare (SV)

Ricerca, innovazione, tanta attenzione al territorio e ai suoi prodotti: il Ristorante Quintilio ha tutte le carte in regola per essere un’ottima tappa gourmet. Pane e pasta fresca fatte in casa e una cucina che si diverte ad andare di qua e di là lungo il confine tra Piemonte e Liguria.

Pezzi: Menu degustazione a 50 euro

Info: www.ristorantequintilio.it

Mse Tutta

Uscita Finale Ligure, Via Garibaldi 7, Calizzano (SV)

Piatti della tradizione ligure a un prezzo davvero imbattibile (menu a 15 e 30 euro) e in un ambiente curatissimo: Mse Tutta è esattamente l’osteria di livello che stavate cercando.

Prezzi: 15-30 euro

Vescovado – La Fornace

Uscita Spotorno, Piazzale Rosselli, Noli (SV)

Cucina ligure con un tocco personale in un bellissimo complesso quattrocentesco noto come Palazzo Vescovile. Lo chef stellato Giuseppe Ricchebuono cerca, in una cucina soprattutto di mare, i sapori della sua infanzia. Nel periodo estivo piacevole servizio in terrazza con vista mare.

Prezzi : 100-150 euro.

Info: https://ricchebuonochef.it

TOSCANA

La Trippa da Lillo

Uscita Valadarno, Terranuova Bracciolini

Luogo di passaggio, ma anche riferimento per le persone del posto, Da Lillo è il trippaio più amato dell’E35, il lampredotto sempre sul fuoco e le paste fresche ripiene (di lampredotto), più pratiche ed economiche di un pranzo in Autogrill.

Prezzo: dai 5 euro

Info: non c’è un sito o una pagina social, ma Google Maps vi aiuterà

Osteria dei Giusti

Uscita Incisa-Reggello, Piazza Giorgio Amendola, 2, Ciliegi (FI)

Una tipica osteria toscana, dalla cucina buona e abbondante e tutti i piatti di una volta. Carne alla griglia, ragù e gnocchi fatti in casa e, in stagione, ottimi funghi.

Prezzi: sui 35 euro

Info: www.osteriadegiusti.it

Da Burde

Uscita Firenze Scandicci, Via Pistoiese, 154, Firenze

Questa storica trattoria periferica, alla quale abbiamo dedicato un’esaustiva recensione, è da sempre un punto di riferimento per l’autentica cucina fiorentina. Fegatini, trippa, lampredotto e un’ottima carta dei vini.

Prezzo sui 4o euro

Info: www.vinodaburde.com

La Cecca

Uscita Lucca Est, Via di Coselli 55, Capannori (LU)

Storico locale alle pendici della collina di Coselli, in aperta campagna, che un tempo era un negozio di alimentari e che oggi, generazione dopo generazione, è diventato un ristorante di cucina tipica toscana, specializzato in carni alla griglia e pasta fatta in casa.

Prezzo sui 35 euro

Info: www.lacecca.it

EMILIA ROMAGNA

Storiedipinte Savena

Uscita Bologna – S.Lazzaro di Savena, Via Emilia, 166/A, San Lazzaro di Savena (BO)

La pizza gourmet di Francesco Oppido, la materia prima sempre esaltante e i fritti d’antipasto che vi consigliamo caldamente, è comodissima dal casello autostradale. Selezione di birre, per chi accompagna il guidatore, che difficilmente troverete in un’altra pizzeria.

Prezzo: sui 20 euro

Info: www.storiedipinte.it

Nud&Crud

Uscita Rimini Sud, Viale Tiberio, Rimini

Piadine espresse fatte con farina del posto e ingredienti selezionati e altri sfizi tipici della cucina romagnola in un ambiente simpatico, giovane e cool.

Prezzi sui 15 euro

Info: www.facebook.com/pg/nudecrud

Ristorante la Masseria

Uscita Modena Nord, Str. Chiesa Marzaglia, 61, Marzaglia (MO)

Cosa ci fa una masseria a Modena? Propone una cucina casalinga d’ispirazione pugliese, con pasta fatta in casa, caciocavallo, carni alla brace in un bellissimo giardino ricavato negli spazi di un mulino del Settecento. Anche la cantina parla pugliese.

Prezzi: intorno ai 40 euro

Info: www.ristorantemasseria.com

Ristorante Inkiostro

Uscita Parma, Via S. Leonardo, 124, Parma

La creatività di Terry Giacomello è a un passo dal casello, e vale la pena di fare una piccola deviazione lungo la strada per provare la sua cucina di sperimentazione. Contaminazioni provenienti da ogni parte del mondo e la scuola della cucina molecolare, appresa dallo chef nei suoi anni spagnoli.

Prezzi: intorno ai 150 euro

Info: www.ristoranteinkiostro.it

MARCHE

Ristorante Andreina

Uscita Loreto Porto Recanati, via Buffolareccia 14, Loreto (AN)

Una lunga storia quella del ristorante Andreina, ambientato in un’antica casa colonica poco distante dal casello di Loreto. Oggi lo chef Errico Recanati, una stella Michelin, cucina ottimi piatti di carne, soprattutto cacciagione, eccelle nelle cotture, soprattuto allo spiedo, e non si nega qualche riuscita licenza creativa.

Prezzi sui 100 euro

info:www.ristoranteandreina.it

Uliassi Ristorante

Uscita Senigallia, Banchina di Levante, 6, Senigallia (AN)

Uliassi è semplicemente IL ristorante sul mare in Italia, e la location è solo l’ultimo dei motivi per venire in questo tre stelle Michelin. La destinazione, in realtà, è l’annuale menu degustazione Lab, che propone nuovi piatti affiancandoli a storiche proposte. Tanto mare, ovunque, tantissima creatività, un’esperienza gastronomica imperdibile.

Prezzi: intorno ai 200 euro

Info:www.uliassi.com

Da Maria

Uscita Fano, Via IV Novembre, 86, Fano (PU)

La Trattoria Da Maria è una vera leggenda in zona: qui si mangia pesce fresco, freschissimo, pescato il giorno prima. Dunque non c’è un menu: si mangia quel che portano i pescatori, preparato secondo le ricette della tradizione.

Prezzi intorno ai 40 euro

UMBRIA

La Bettola del Buttero

Uscita Fabro, Via dei Pini 4,Fabro (TR)

Cucina casalinga e tradizionale, fatta di contaminazioni tra Umbria e Toscana, molto semplice ma realizzata con cura. Da non perdere assolutamente i pici fatti in casa. La “Bettola” è anche un hotel tre stelle, in una struttura caratteristica anche se a tratti dall’aria un po’ fané.

Prezzi sui 30 euro

Info: www.labettoladelbuttero.com

Ristorante Enoteca il Molo

Uscita Passignano Ovest, Via Aganor Pompili 9, Passignano sul Trasimeno (PG)

Una cucina molto curata che parla prevalentemente di pesce, con una bella vista sul lago. Ottima pasta fatta in casa e calorosa accoglienza familiare.

Prezzi sui 40 euro

Info: http://ristoranteilmolo.com

ABRUZZO

Al Metrò

Uscita Vasto Sud, via Magellano 35 San Salvo (CH)

Specialità di pesce fresco cucinato in mille varianti dallo chef stellato Nicola Fossaceca nel locale dove regnano i sapori abruzzesi. Cucina di sostanza e ambiente da poco rinnovato in stile minimalista.

Prezzi intorno agli 80 euro

Info: www.ristorantealmetro.it

L’angolo d’Abruzzo

Uscita Carsoli-Oricola, piazza Aldo Moro 8, Carsoli (AQ)

Gestione familiare e una cucina verace che unisce le tradizioni abruzzesi con quelle laziali. Grande attenzione alle materie prime e all’agricoltura e alla pastorizia sostenibili. Le specialità sono i funghi, in stagione, e le carni. Carta vini attentamente curata e in stagione menu con il tartufo.

Prezzi sui 50 euro

Info: langolodiabruzzo.mysupersite.it

Trita Pepe

Uscita Manoppello, via Gabriele d’Annunzio 4, Manoppello Scalo (PE)

Dietro a questa trattoria dall’aspetto anni Settanta si nasconde un’insospettabile cucina casalinga di grande qualità, tra paste fresche, carni alla griglia e qualche ricetta creativa.

Prezzi: sui 35 euro

Info: www.trattoriatritapepe.it

MOLISE

Ristorante Moriello 2.0

Uscita Termoli, Corso Nazionale, 170, Termoli (CB)

Pesce freschissimo consegnato quotidianamente nelle mani dello chef Leonardo Moriello, che lo lavora con cura e un po’ di fantasia. Pasta fatta a mano e carta dei vini della zona.

Prezzi: 35 euro

Info: www.facebook.com/morielloduepuntozero

LAZIO

Osteria di San Cesario

Uscita San Cesareo, via Filippo Corridoni 60 (San Cesareo)

La chef romana Anna Dente è molto più della sua Osteria: è più un brand, che firma comparsate televisive, libri e una cucina tipicamente romana, fatta di piatti della tradizione e proposte di street food. Trippa, coratella d’abbacchio, pollo con i peperoni, animelle, rigatoni.

Prezzi: sui 35 euro

Info: www.annadente.it/osteria.php

Agriturismo Casal del Noce

Uscita Orte, Vocabolo Resano, 9, Orte (VT)

Salumi e formaggi della Tuscia, pizzette fritte fatte in casa da nonna Erina, paste tirate a mano e carni locali cotte a bassa temperatura. Non solo un menu che parla di territorio e di campagna, ma anche una sfiziosissima proposta di panini gatti in casa con ingredienti gourmet.

Prezzi sui 30 euro

Info: www.agriturismocasaledelnoce.it

Antonello Colonna

Uscita Valmontone, Via di Valle Fredda, 52, 00030 Labico (RM)

Una stella Michelin per la bellissima location fuori Roma firmata dallo chef Antonello Colonna. Immersa nel verde della campagna di Valle Fredda, appena fuori dalla Capitale, propone i classici romani rivisitati, come il celebre “Negativo di carbonara” o le costine di maialino da latte fritte dorate.

Prezzi sui 100 euro

Info: www.antonellocolonna.it

Ristorante Evan’s

Uscita Cassino, Via Gari, 1/3, Cassino (FR)

Il nome che suona un po’ anglofono è in realtà un’abbreviazione di Evangelista , la famiglia che gestisce il locale dagli anni Sessanta, e che ha iniziato l’attività di ristorazione negli Usa. Un menu genuino e creativo, con pasta fatta in casa, carni italiane e pesce fresco.

Prezzi: sui 40 euro

Info: www.evans1960.it

CAMPANIA

Agriturismo Il Contadino

Uscita Caianello, via Starze, Caianello (CE)

Prodotti del territorio, cucina semplice e curata all’insegna del “come una volta” nel ristorante dell’irsuto cuoco contadino Berardino Lombardo. Da non perdere il pane cotto con i broccoli, la zuppa di zucchine e i peperoni imbottiti.

Prezzi: dai 40 euro in su.

Info: www.berardinolombardo.it

Casa del Nonno 13

Uscita Mercato San Severino, Viale Caracciolo, loc. Sant’Eustachio (SA)

Un ristorante nato nelle vecchie bottaie per l’invecchiamento e la conservazione dei vini che, durante la Seconda Guerra Mondiale, si dice furono utilizzate da molti abitanti di Mercato San Severino per sfuggire al reclutamento delle truppe naziste. Lo chef Francesco Franzese propone un’idea non facilissima ma certamente interessante: quella di una cucina fusion campano-orientale.

Prezzi: intorno agli 80 euro

Info: casadelnonno13.it

Osteria i Santi

Uscita Avellino Ovest, Via S. Francesco, 17, 83013 Mercogliano (AV)

Nel borgo medioevale di Mercogliano, tra le viuzze e le scalinate a cui si accede dopo aver varcato l’antica porta dei Santi, c’è questa osteria con una cucina dagli ingredienti tipicamente campani, trasformati in maniera raffinata.

Prezzi: intorno ai 35 euro

Info: www.isantimercogliano.it

Caseificio Taverna Penta

Uscita Pontecagnano, Via Abate Conforti 1, Pontecagnano Faiano (SA)

Che ne dite, anziché sedervi a un tavolo, di addentare un’ottima mozzarella di bufala? Nel caso l’idea vi stuzzicasse, ci permettiamo di suggerirvi questo caseificio (uno dei dieci migliori del Cilento, secondo noi) situato in una masseria rimessa a nuovo. Nell’azienda agricola sono anche alcuni appartamenti dove dormire.

Info: www.tavernapenta.it

PUGLIA

Le Antiche Sere

Uscita Poggio Imperiale, via Pietro Micca 22, Lesina (FG)

Cucina piacevole e curata che spazia dal pescato del mare locale alle verdure degli orti circostanti, con spettacolare panorama sul Gargano. Il ristorante si trova nel cuore della Laguna di Lesina, e proprio a questa particolarissima tradizione locale si ispira la cucina: la regina incontrastata del menu è l’anguilla.

Prezzi: intorno ai 50 euro

Info:www.leantichesere.it

Osteria Corteinfiore

Uscita Trani, via Ognissanti 18, Trani (BT)

Cucina di pesce tipica pugliese per questa osteria specializzata in carpacci, tartare, crudi di mare e verdure locali, ubicata in un caratteristico palazzo del Cinquecento –ora resort– nel cuore del porto di Trani.

Prezzi: intorno ai 40 euro

Info:www.corteinfiore.it

La Fossa del Grano

Uscita San Severo, Via Alessandro Minuziano, 63, San Severo (FG)

Una trattoria tradizionale con belle stanze con soffitti a botte e una cucina tipicamente pugliese. Proposte di mare e di terra e pasta fresca fatta a mano.

Prezzi: intorno ai 30 euro

Info: www.lafossadelgrano.com

Quintessenza Ristorante

Uscita Trani, Via Nigrò, 37, Trani (BT)

Lo chef Stefano di Gennaro (insieme alla sua famiglia, che lo aiuta in sala e in cucina) propone in questo locale moderno di Trani un menu fatto di prodotti per lo più a chilometro zero. Tante proposte di mare e un’attenzione ai gusti tradizionali pugliesi.

Prezzi: intorno ai 70 euro

Info: www.quintessenzaristorante.it

SICILIA

Antica Filanda

Uscita Rocca di Capri Leone, contrada Raviola (ME)

Piatti della tradizione iblea preparati dalle sapienti mani di quattro donne chef, in una gradevole tenuta immersa nel verde. A disposizione degli ospiti anche alcune camere.

Prezzi dai 40 euro.

Info: anticafilanda.me

Trattoria Don Ciccio

Uscita Bagheria, via del Cavaliere 87/c, Bagheria (PA)

Tipica e accogliente trattoria in perfetto stile palermitano, dove gustare i grandi classici della tradizione (di carne e di pesce9 impeccabilmente eseguiti, quali la pasta alla Norma e la pasta con le sarde.

Prezzi dai 30 euro.

Info: www.trattoriadonciccio.it

Ron&Salvo

Uscita Buonfornello, Termini Imerese (PA)

Poco distante dalle suggestive rovine dell’antica Himera, il locale propone dal 1990 piatti della cucina regionale sia di mare che di terra. Imperdibili i particolari tortelloni con cernia e pistacchio.

Prezzo: dai 30 euro.

Info: www.facebook.com/pg/RonESalvo

La Capinera

Uscita Taormina, Via Nazionale, 177, Taormina (ME)

Una terrazza vista mare, l’atmosfera di Taormina e una cucina di pesce locale e prodotti del territorio delicatissima e preziosa. A guidarla è lo chef Pietro D’Agostino, una stella Michelin.

Prezzi intorno ai 90 euro

Info: www.pietrodagostino.it

Pietramare Natural Food

Uscita Crotone, SS 106, Isola di Capo Rizzuto

Una stella Michelin in una bellissima location vista mare. Sapori locali e tanto pesce, in una cucina molto attenta alla stagionalità.

Prezzi: intorno ai 75 euro

Info: www.praiaartresort.com

CALABRIA

De Gustibus

Palmi, uscita Palmi, Viale Rimembranze 60, Palmi (RC)

Una cucina semplice, fortemente mediterranea, con tanto pesce di qualità preparato dalle mani dello chef Maurizio Sciarrone.

Prezzi: intorno ai 50 euro

Info: www.degustibuspalmi.it