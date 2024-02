San Valentino 2024: le idee regalo gastronomiche più originali

San Valentino quest'anno sarà ricco di regali per i foodie: abbiamo raccolto idee da mangiare, leggere, sorseggiare e persino da spalmarsi addosso per i momenti più hot.

Che crediate o no nel romanticismo praticamente imposto a San Valentino, di fatto si tratta di una scusa in più per fare un regalo a qualcuno. O a noi stessi. Anche quest’anno abbiamo selezionato i regali food più carini e fantasiosi: proposte da mangiare oppure da mangiare con gli occhi (ovvero, sempre a tema), che potete acquistare sia nei negozi sia online tramite e-commerce relativi. Troverete davvero di tutto e per tutte le tasche, anche per quelle più capienti: box delivery stellate, idee semplicissime per rendere la serata intima (in tutti i sensi) se non ebbra, parole e illustrazioni, gioielli molto particolari.

La giornata del 14 febbraio è per molti un carico emotivo pesantissimo, tra aspettative magari deluse o ansia da prestazione. Risolvete a monte, evitando alcuni errori classici nel caso cucinaste voi oppure scegliendo il regalo più adatto a ciò che avete in mente.

Sushi box stellata per 2

Gli abitanti di Milano sono fortunati perché questa proposta è dedicata a loro. Se amate il sushi e conoscete il ristorante stellato IYO, non potete perdervi allora il suo delivery ovvero Aji – deliveroo nipponico. Per San Valentino, hanno pensato alla Jubako Box per due persone, colma di specialità d’altissimo livello: wagyu, ricciola, ventresca di tonno e il caviale Royal Oscietra, sashimi misti e nigiri ma anche gunkan e altri classici. Potete ordinare la Jubako Box a partire dal 12 febbraio sul sito di Aji www.aji.mi.it con consegna nella città di Milano tramite i rider di Aji, o ritirandola presso la sede in via Piero della Francesca 17.

Prezzo: 220 €

Un solitario (ma commestibile)

Da Etsy notiamo una proposta molto carina per San Valentino. C’è chi si impegna in modo definitivo con un solitario di diamante e chi il diamante lo preferisce commestibile: ecco quindi i Pandora’s Pops, gli anelli da mangiare in tutta la loro bellezza. Sul sito web parlano di “vere ciliegie biologiche e frutto del drago, senza zucchero”.

Prezzo: 11,79 €

Porta popcorn movie night

Flying Tiger è quasi sempre una garanzia, che annoverammo infatti anche nei suggerimenti per il San Valentino del 2023. Ogni anni presentano novità carine che coinvolgono oggettistica ma anche food, ed eccoci con i porta popcorn a tema. Ideali per una movie night dai risvolti romantici.

Prezzo: 2 €

Gel da massaggi all’aroma di birra

Geniale e molto ironica questa Box del Birraio Innamorato, che contiene anche una scatolina con condoms, e gel per massaggio aromatizzati alla birra. O meglio, a tre birre diverse: IPA per il lubrificante intimo, Stout per il gel massaggio effetto caldo, infine Kriek per il lubrificante e gel. Per tutti gli appassionati di birra che siano appassionati a prescindere.

Prezzo: 7 €

Tisana per 2

Anche una tisana può diventare romantica, soprattutto quando è stata progettata per gli innamorati. Le tisane biologiche Wilden Herbals è in bustine, ciascuna perfetta per 2 porzioni (o per essere usata due volte), un’idea perfetta da condividere nella fredda giornata del 14 febbraio. Dal comunicato si legge che “l’azienda Made in Italy ha fatto della sperimentazione il suo mantra, propone le sue tisane in bustine predosate ideali per due persone; i sacchetti compostabili possono essere infusi in mezzo litro d’acqua, l’equivalente di due tazze. Le linee che compongono la collezione sono la Remediae e la Health, e per ciascuna di queste sono disponibili numerose e svariate declinazioni“.

Prezzo: 11,50 € per il box con 10 bustine

Biscotti rossi della fortuna

Molto carina anche questa idea di Flying Tiger: il biscotto della fortuna a tema San Valentino, a ridosso del Capodanno cinese – che nel 2024 cade proprio poco prima della festa degli innamorati. Anche se di cinese, questi biscotti, hanno ben poco e anche se non sono proprio a forma di cuore, spezzandoli sveleranno un romantico bigliettino. Nota in più a loro favore: sono fatti con coloranti vegetali naturali.

Torta S. Valentino di Marchesi 1824

Puntare su Iginio Massari o altri grandi pasticcieri è sempre un’idea vincente, ma puntare su una delle pasticcerie più antiche e illustri di Milano forse lo è ancora di più. Parliamo di Marchesi 1824, che da Galleria Vittorio Emanuele arriva diretta a casa con torte eleganti (e dispendiose, ma meno di quanto immaginereste confrontando con pasticcerie di media qualità) come questa. la nostra selezione marchesi cade sulla Torta San Valentino, con rosa fatta di cioccolato.

Prezzo: 50 €

Baci Perugina senza frasi sdolcinate

Una svolta epocale, questa che coinvolge i Baci Perugina: per San Valentino celebrano l’amore, ma questa volta tramite un’illustrazione che sostituisce la classica frase che li avvolge da sempre. Ne abbiamo parlato recentemente, e sarebbe bello regalare (o regalarci) una confezione per collezionare tutti i disegni d’autore. Li trovate anche online.

Prezzo: 9,99 € su Amazon (Prime)

La fabbrica delle tuse: amore e cioccolato

Non si mangia di fatto, ma questo libro fa innamorare e far venire l’acquolina pagina dopo pagina. Immergetevi in questo romanzo basato su storie e persone realmente esistite, e la cui vita intorno alla storica fabbrica Zaini (quella del cioccolato Emilia) negli anni della Milano in Guerra è stata pazientemente ricostruita dall’autrice, tramite documenti raccolti. Fa ridere, commuovere, raccogliere in se stessi, e porta a condividere più volentieri un abbraccio con persone che amiamo di più. Se, poi, siete di Milano allora l’effetto sarà ancora più travolgente.

Prezzo: 18,90 € in media

Il panettone a forma di cuore

Dopotutto, Natale è passato da poco più di un mese e non è ancora fuori luogo parlare di panettone a febbraio. L’usanza è conservarne una fetta per San Biagio (che cade il 3 febbraio), ma possiamo approfittarne per tenerne uno intero per San Valentino. Rigorosamente a tema, come quello di Olivieri 1882: non è una novità ma il suo “Rise in Love”, a forma di cuore (che non te lo aspetti, in un panettone) e con fragoline di bosco, quest’anno può essere una buona idea.

Prezzo: 26 €