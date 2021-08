Quali sono gli alimenti che rafforzano il sistema immunitario

di Maria Iniziato 25 Agosto 2021

Che l’alimentazione sia importante anche per la nostra salute è un dato di fatto e sapere che ci sono alimenti che rafforzano il sistema immunitario può aiutare a preferire cibi specifici per far funzionare correttamente il nostro organismo. Questa pandemia ci ha insegnato che avere difese immunitarie forti è fondamentale per riuscire a contrastare virus, infezioni e batteri.

Spesso, in individui sani, basta solo cambiare la dieta e consumare gli alimenti giusti per difendere il corpo da attacchi esterni. Alcuni cibi contengono infatti nutrienti e vitamine preziose per la nostra salute e a volte abbinare un’alimentazione equilibrata a uno stile di vita sano e salutare aiuta a prevenire malanni di stagione ma anche malattie più serie.

Per fortuna la dieta mediterranea è ricca di alimenti utili a rafforzare il sistema immunitario, ricchi di vitamina A, C ed E, di Omega 3, antiossidanti e sostanze preziose per il nostro benessere. Scopriamo quali sono.

Agrumi

Il nostro sistema immunitario ha bisogno di tanta vitamina C e questa è un’informazione che siamo abituati a conoscere fin da piccoli, quando le nostre mamme ci facevano bere spremute d’arancia per non farci ammalare. Gli agrumi sono tra gli alimenti che contengono più vitamina C, quindi via libera ad arance ma anche mandarini, pompelmi, limoni e lime su tutti. La vitamina C favorisce la produzione di globuli bianchi ma il nostro organismo non ha la capacità di immagazzinarla, quindi per averne sempre una dose abbondante, fate scorpacciate di agrumi.

Kiwi

Non solo arance e limoni: la vitamina C è contenuta anche nei kiwi, che sono una fonte straordinaria anche di vitamina K, potassio e acido folico. Aggiungeteli alle macedonie o, se vi mancano idee, seguite i nostri consigli per portarlo a tavola e fare scorta di nutrienti. Altri frutti ricchi di vitamina C sono l’ananas e le fragole.

Papaya

Meno comune rispetto agli altri frutti ma oggi facilmente reperibile in qualsiasi negozio di frutta o mercato ben fornito, la papaya è un altro alimento che rafforza il sistema immunitario. Oltre alla vitamina C, contiene le vitamine A, E e K e caroteni. Ricca di flavonoidi e selenio, la papaya ha anche proprietà antiossidanti che aiutano a combattere i radicali liberi ed è molto apprezzata per i suoi effetti sulla pelle e sull’invecchiamento. Potassio, zinco e magnesio contribuiscono a dare energia e vitalità.

Cioccolato fondente

Anche il cioccolato fondente ha numerose proprietà e benefici per il nostro organismo (ma non usatela come scusa per mangiarne in quantità industriali). Oltre agli effetti sull’umore, il cioccolato fondente ha anche proprietà antiossidanti, ma deve contenere almeno il 70% di pasta di cacao. Come per tutti gli alimenti che contengono grassi e tante calorie, non bisogna però abusarne.

Legumi

Cosa possiamo dire dei legumi che non sia già stato detto? Un superfood che non è solo una fonte eccezionale di proteine e fibre ma anche di vitamine e sali minerali. Ceci, fagioli, lenticchie – secchi o in scatola – sono un alleato prezioso per il nostro benessere perché grazie al contenuto di lisina favoriscono la produzione di anticorpi.

Carote

I carotenoidi sono precursori della vitamina A, che ha un’azione antiossidante e antitumorale, quindi le carote e tutta la verdura di colore arancione entrano di diritto tra gli alimenti che rafforzano il sistema immunitario. Questo anche grazie al contenuto di alfa-carotene, luteina e zeaxantina, minerali preziosi e vitamine.

Frutti di bosco

Così piccoli e così ricchi di benessere, i frutti di bosco rappresentano una fonte preziosa di vitamine e antiossidanti. Mirtilli, lamponi, ribes, fragoline di bosco contengono bioflavonoidi, che contrastano l’invecchiamento, abbassano il colesterolo, combattono le infiammazioni e hanno un’azione protettiva e rinforzante nei confronti dei capillari. Aggiungeteli alla vostra dieta, provandoli anche nelle ricette salate.

Yogurt e probiotici

Se la flora intestinale sta bene, il nostro sistema immunitario ha le giuste difese per affrontare gli attacchi esterni. Ecco perché i probiotici e i fermenti lattici sono indispensabili per il nostro benessere e andrebbero assunti regolarmente. Lo yogurt è un alimento ricco di fermenti lattici vivi e per questo è un grande alleato per il nostro sistema immunitario. Se volete, potete anche provare a farlo in casa.

Pomodori

La vitamina C non si trova solo negli agrumi ma anche nei pomodori: 100 g di pomodori maturi ne contengono 25 mg, a fronte dei 45 mg giornalieri da assumere secondo l’OMS. Inoltre, i pomodori sono fonte di potassio, fosforo, licopene, vitamina K e folati. Tra le numerose proprietà benefiche del pomodoro, ricordiamo quelle antiossidanti, diuretiche e antinfiammatorie, per cui possiamo considerarlo un alleato prezioso per la salute.

Broccoli

Tra gli alimenti ricchi di vitamina C, non ci crederete, ma si trovano anche i broccoli. Non solo: gli amanti di questi ortaggi saranno felici di sapere che contengono anche vitamine del gruppo B e le vitamine A, E e K, insieme a sali minerali, antiossidanti e fibre. Insomma, non fatevi condizionare dal loro odore particolarmente forte e fate scorta di proprietà benefiche prendendo spunto dalle nostre ricette.

Peperoni

Sono tra i grandi protagonisti dell’estate e non tutti sanno che i peperoni non danno solo colore e gusto alle nostre tavole ma fanno anche molto bene. I peperoni hanno un contenuto di vitamina C quattro volte superiore a quello degli agrumi, oltre alla vitamina A, vitamine del gruppo B, potassio, ferro, sodio e altri sali minerali.

Aglio

Fin dall’antichità è considerato uno degli antibiotici naturali più potenti e non è un caso se veniva usato per combattere infezioni virali, batteriche e micotiche. Elencarne tutte le proprietà sarebbe riduttivo ma è importante sapere che, anche se non è sempre gradito, l’aglio è utile per il sistema immunitario, il sistema respiratorio, per l’apparato circolatorio e combatte raffreddore e influenza. Un vero toccasana per il nostro organismo.

Tonno e salmone

Oltre alle vitamine, anche gli Omega 3 sono fondamentali per garantire salute e benessere. Alcuni tipi di pesce sono ricchi di questi acidi grassi che sono preziosi alleati per il sistema immunitario e cardiovascolare. Tonno, salmone ma anche sardine, alici e frutti di mare sono ricchi non solo di Omega 3 ma anche di zinco, vitamina D e vitamina B12 e di altri elementi preziosi per la salute.

Frutta secca

Gli Omega 3 sono presenti anche nella frutta secca, per cui se seguite un’alimentazione vegetariana potete farne scorta mangiando mandorle, noci, nocciole, arachidi o pistacchi. La frutta secca a guscio contiene anche vitamina E, molto importante per le sue proprietà antiossidanti.

Tè verde

Il tè verde è molto noto soprattutto per le proprietà antiossidanti e antinfiammatorie ma è molto apprezzato anche contro la stanchezza e l’affaticamento. Possiamo quindi inserirlo di diritto tra gli alimenti che rafforzano il sistema immunitario. Le foglie di tè verde contengono polifenoli, che contrastano i radicali liberi, responsabili dell’invecchiamento cellulare. Il consumo regolare di tè verde aiuta inoltre a ridurre il colesterolo e a proteggere le cellule cerebrali, prevenendo l’insorgenza del morbo di Parkinson e della sindrome di Alzheimer.

Funghi

Anche i funghi sono molto importanti per il nostro benessere e possono essere considerati dei veri alleati per il sistema immunitario. Sono inoltre un’ottima fonte di sali minerali, tra cui selenio, fosforo, magnesio e potassio. Mangiare funghi, sia freschi che secchi o surgelati, aiuta l’organismo a difendersi meglio dagli attacchi esterni.

Cereali integrali

Consumare cereali integrali ogni giorno contribuisce al benessere intestinale e quindi assicurano il benessere del sistema immunitario. Avena, orzo, riso, frumento, farro, grano saraceno sono ricchi di fibre, sali minerali e acidi grassi essenziali per il corretto funzionamento dell’organismo.

Tra gli altri alimenti che aiutano a rafforzare il sistema immunitario possiamo aggiungere l’anguria, il sambuco, le uova, le patate dolci, la cipolla, gli spinaci, lo zenzero, il pollo, le olive.