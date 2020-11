Avendo ben presente che ogni varietà è diversa e ha le sue caratteristiche, in questa selezione di ricette con i broccoli, per non sbagliare, le abbiamo incluse tutte: dal broccolo romanesco alle cime di rapa, dai friarielli ai broccoletti ai “broccoli di Natale”. Questo perché, ognuno con le sue peculiarità, appartengono tutti alla famiglia delle crucifere (sì, proprio quella dei cavoli). Alcune varietà si prestano meglio di altre a certe preparazioni ma, in linea di massima, potete prepararle con la tipologia di broccoli che avete a disposizione o che più vi piace. Certo, il risultato finale sarà diverso ma vi posso assicurare che se siete amanti del tipico sapore amaro del broccolo (più o meno spiccato a seconda della varietà), avrete comunque dei piatti gustosi e sani.

I broccoli, infatti, hanno un alto contenuto di vitamina C a cui si affiancano le vitamine del gruppo B e le vitamine A, E e K. Inoltre, contengono sali minerali (potassio su tutti), contrastano i radicali liberi e hanno un alto potere antiossidante. Se dovessimo continuare con tutte le proprietà benefiche dei broccoli staremmo qui fino a domani, basti pensare che da alcuni studi è emerso che contengono anche una molecola che blocca l’insorgere dei tumori.

Quindi veniamo alle migliori 12 ricette con i broccoli da fare in queste serate casalinghe da qui alla fine dell’inverno: dalla pasta alle lasagne, dalla frittata alle polpette fino alla vellutata. Prima però, attenzione a non commettere uno di questi errori.

Pasta con i broccoli

Siamo italiani e la pasta – è il caso di dirlo – la mangiamo in con tutte le salse. Con i broccoli è possibile preparare decine di primi piatti, scegliendo sia pasta lunga che corta. Le orecchiette con le cime di rapa pugliesi rappresentano forse la ricetta di pasta con i broccoli per antonomasia ma le combinazioni sono davvero infinite. Dalla pasta con broccoli arriminati, tipica palermitana, agli spaghetti con pesto di broccoli, sarde e uvetta, fino a un semplice piatto di penne condite con un pesto preparato con broccoli sbollentati, parmigiano, basilico, pinoli e mandorle.

Pasta ripiena con i broccoli

Un paragrafo a parte richiede la pasta ripiena, altro caposaldo della tradizione culinaria del nostro Paese. Ravioli, cappelletti, tortelli, cannelloni, agnolotti, conchiglioni: ogni regione ha il suo tipo di pasta ripiena ma nessuno si offenderà se, alle ricette tradizionali, affianchiamo una variante con una farcia di ricotta e broccoli o broccoli e salsiccia. Il condimento in questo caso può essere un classico burro e salvia o un sugo semplice con pomodorini appena saltati.

Lasagne ai broccoli

Concludiamo il capitolo pasta con la pasta al forno, tipica dei giorni di festa o di quando si ha la necessità di preparare il pranzo in anticipo. La pasta al forno salva sempre perché, una volta pronta, basta riscaldarla e servirla. Provate la nostra ricetta di pasta al forno con broccoli e speck per portare a tavola un primo piatto alternativo. Se volete stupire con effetti speciali, allora provate a fare le lasagne ai broccoli, perfette anche come piatto unico.

Risotto con i broccoli

Non potevamo non pensare anche a una ricetta per chi ama i risotti, ideali per la stagione invernale. Il mio consiglio è di frullare i broccoli (che siano broccoletti o cime di rapa poco importa) per poter avere un risultato più cremoso e un aspetto più invitante. Attenzione però a non fare errori nella preparazione del risotto.

Vellutata di broccoli

La stagione fredda è perfetta anche per creme e vellutate, da mangiare con dei crostini o delle fette di pane tostato. La vellutata di broccoli è ottima come piatto unico ed è adatta anche a chi segue un regime vegetariano. Copiate la nostra ricetta e modificatela aggiungendo spezie e aromi preferiti.

Broccoli scoppiettati

Lo so già, i campani storceranno il naso di fronte a questa storpiatura e probabilmente avranno già abbandonato la lettura da un pezzo, solo perché ho osato unire in un unico calderone le diverse varietà di broccoli. La ricetta in questione in dialetto suonerebbe come “vruoccoli (o friarielli) scuppettiati” e si tratta di un tipico contorno campano che prevede che i broccoli siano fatti cuocere in una padella con olio bollente, aglio e peperoncino. Il nome è chiaramente onomatopeico perché indica lo scoppiettio della verdura pulita e lavata e lasciata appassire nella padella a fuoco vivo. Per questa ricetta le varietà indicate sono le cime di rapa e i friarielli.

Broccoli e salsiccia

I broccoli scoppiettati vanno a braccetto con la carne di maiale, in special modo con le salsicce. Salsiccia e friarielli a Napoli è una religione e non solo un secondo piatto. In Campania ci condiamo le pizze, imbottiamo panini, calzoni e tutto ciò che può essere farcito. Insomma, la differenza la fa la qualità delle materie prime perché la preparazione è davvero la più semplice che c’è. Un’idea in più: preparate dei muffin salati con friarielli e salsiccia sbriciolata.

Frittata di broccoli

Come dico sempre, se hai un paio di uova in frigo, la cena è comunque salva. Le uova sono talmente versatili che basta aggiungere gli ingredienti che avete a disposizione per fare ogni volta una ricetta diversa. Le frittate, poi, sono il classico piatto unico che spesso usiamo anche come rimedio per smaltire un po’ di avanzi. Provate la ricetta della frittata di broccoli al forno per una variante sfiziosa e salutare.

Broccoli fritti

Fritta è buona qualsiasi cosa e se amate i broccoli non potete non provarli anche tuffati in abbondante olio bollente. La nostra ricetta prevede una pastella fatta con la birra ma potete usare anche una versione più classica. Attenzione solo a tenere ben aperte le finestre, perché l’unione tra l’odore di fritto e quello dei broccoli è bello persistente. Provate anche la variante con baccalà e friarielli, per un antipasto super.

Broccoli gratinati

Una ricetta facile veloce e adatta come contorno per carne, pesce o uova ma anche come piatto vegetariano per accompagnare formaggi o hamburger vegetali. La versione base prevede di adagiare in una pirofila i broccoletti e condirli solo con olio extravergine d’oliva e parmigiano grattugiato, in modo da formare una crosticina croccante nella cottura in forno. Se volete una versione più ricca, potete aggiungere della provola o della besciamella e trasformarli in un secondo piatto gustoso.

Polpette di broccoli

Si sa, i bambini non amano mangiare le verdure e i broccoli, con il loro gusto così particolare, possono facilmente risultare poco graditi. Provate a nasconderli in delle polpette dal cuore filante e vedrete che tutta la famiglia chiederà il bis. Per un’idea, sostituite i broccoli agli spinaci nella nostra ricetta.

Torta rustica ai broccoli

Concludiamo con un’altra ricetta svuotafrigo: la classica torta rustica da preparare con pasta sfoglia, pasta brisé o pasta frolla e farcire con gli avanzi di formaggi, salumi e verdure preferite. Qui trovate i trucchi da conoscere per una torta salata perfetta, il resto lo lascio alla vostra fantasia.