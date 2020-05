Un solo dolce per tanti benefici. La cheesecake in barattolo è prima di tutto deliziosa; poi si prepara senza sforzo e in un tempi record; infine, è tutta per voi! Grazie al contenitore monoporzione avrete finalmente una scusa per reclamare il vostro diritto a papparvi tutto il dolce al formaggio più famoso. Abbiamo scelto 7 ricette da provare: al kiwi e limone, mela e cannella, frutti di bosco, mirtillo, fragola, ciliegie e lamponi.

Prepararle è semplicissimo: basta sbriciolare una manciata di biscotti, preparare un crumble o realizzare una granola di cereali e frutta secca. Poi si aggiunge la frutta fresca e si inonda tutto di deliziosa crema a base di ricotta, mascarpone o panna vegetale. Di seguito trovate le nostre proposte.

Kiwi e lemon curd

Tutta la freschezza del kiwi, la dolcezza della crema di limone, la croccantezza delle mandorle e il sapore burroso del cioccolato bianco. La cheesecake al kiwi e lemon curd è questo e molto altro, un delizioso dolce al cucchiaio affogato in una crema di yogurt, robiola e panna. Semplicemente paradisiaco.

Mela e cannella

Ci siamo immaginati questa cheesecake in barattolo come una rivisitazione del crumble di mele. La base è di biscotti di avena sbriciolati, da coprire con una crema di formaggio fresco spalmabile. Poi la composta di mele e il crumble fatto in casa con burro, farina, zucchero di canna, lievito e cannella da passare in forno per circa 20 minuti. Sentirete che croccantezza!

Lampone

Il Favoloso Mondo di Amélie ci ha mostrato come fare scorpacciate di lamponi freschi: con la cheesecake in barattolo ai lamponi possiamo finalmente mettere in pratica questo prezioso consiglio. Uniteli a una fresca crema al mascarpone e alla dolcezza dei biscotti alla vaniglia, un grande classico di cui vi lasciamo la ricetta.

Mirtilli

L’ideale per fare colazione, la cheesecake in barattolo ai mirtilli è a base di yogurt e panna fresca mescolata a un croccante crumble di avena e kiwi al cacao. Realizzarlo è facilissimo, basta consultare la nostra ricetta.

Ciliegie

Delle ciliegie si dice che una tira l’altra. Per questo la cheesecake in barattolo alle ciliegie, arricchita da crema pasticciera e gocce di cioccolato è così “pericolosa”. D’altronde ci abbiamo messo tutti gli ingredienti più golosi in circolazione: gli ingredienti si alternano a uno strato di panna freschissima e biscotti tipo speculoos sbriciolati.

Fragola

La cheesecake alla fragola è un grande classico che vi proponiamo anche in barattolo. Come formaggio per il ripieno vi consigliamo la ricotta; per una versione veg invece potete usare la panna vegetale al latte di cocco. Infine, la parte croccante che mette d’accordo tutti: il nostro crumble di fragola e rabarbaro infatti è delizioso e privo di derivati animali.

Frutti di bosco

In questa versione decisamente pannosa, i mirtilli si uniscono a more e ribes per una cheesecake in barattolo piena di frutti di bosco. La crema di yogurt e panna si alterna alla coulis di frutta fresca in un abbraccio coloratissimo, interrotto soltanto dal croccante delle mandorle e dalle briciole dei biscotti tipo digestive da pescare col cucchiaio. Godetevela, è tutta vostra!