Alla fine di una serata perfetta tra amiche, ma anche all’inizio, non deve mancare il classico cin cin e, per farlo, cosa c’è di meglio di un buon cocktail? alcolico ovvio! Noi ne abbiamo selezionati 10 per festeggiare l’8 marzo e la festa della donna: dall’imperdibile Mimosa, al trendy Cosmopolitan passando dal classico Spritz.

Non vi resta che mettervi comode e scegliere quale cocktail è adatto a voi!

Mimosa

Semplice, di grande effetto e pensato ad hoc per l’8 marzo, potevamo non inserirlo nella nostra lista? Se proprio non sopportate il fiore, il cocktail mimosa deve rientrare tra i cocktail per iniziare una serata perfetta. Succo d’arancia e buon prosecco sono gli unici ingredienti per questo drink invernale pre dinner che deve essere rigorosamente servito in un flute.

Margarita

Voglia di qualcosa di forte? Buttatevi sul margarita, il cocktail a base di tequila che in un solo sorso vi porterà in Messico, almeno con la mente. Immancabile il sale sul bordo del bicchiere!

Bellini

Elegante e super chic: si chiama Bellini ed è un cocktail che unisce le fresche bollicine di prosecco alla polpa di pesca. Perfetto anche per l’aperitivo specialmente se accompagnato da piccoli finger food super freschi.

Mojito

Chi non beve mojito alzi la mano e inizi a vergognarsi. È uno dei cocktail più amati, sia da uomini che da donne, e unisce il sapore secco del rum alla dolcezza dello zucchero di canna bianco con l’aggiunta di qualche nota fresca data dalla menta pestata. L’estate non è ancora arrivata, ma un mojito è il miglior modo per aspettarla.

Caipirinha

Direttamente dal Brasile arriva uno dei cocktail più dolci che ci siano: la Caipirinha. Cachaça, ghiaccio tritato, lime e zucchero di canna, quattro ingredienti per un infuso di dolcezza. Attenzione ai dettagli: fondamentale pestare lime e zucchero di canna con il pestello ad hoc.

Cosmopolitan

La sera dell’8 marzo tra i cocktail alcolici più cool non può mancare il Cosmopolitan in onore di Carrie, Samantha, Miranda e Charlotte, le quattro amiche di Sex & The City. Vodka citron, succo di mirtillo, triple sec e succo di limone per un drink rosso come la passione. Per servirlo sì al bicchiere da martini, ma a patto che sia tenuto in freezer fino all’ultimo minuto. Cheers!

Moscow Mule

Se c’è un cocktail che detta tendenza, specialmente nelle ultime stagioni estive, è il moscow mule. Per chi non ha la tazza in rame per servirlo, andrà benissimo anche un tumbler e, per rispettare la ricetta originale, niente cetriolo e niente zenzero.

Bloody Mary

Vodka, succo di pomodoro e spezie piccanti: sicuramente il Bloody Mary non è un cocktail per tutte, ma se volete aggiungere un tocco spicy alla vostra serata tra amiche non c’è niente di meglio. Must il gambo di sedano per mischiare il vostro cocktail.

Spritz

Basta pensare solo al dopo cena, la serata deve iniziare ben prima e a suon di spritz. La variante classica con Aperol per chi ama i sapori dolci oppure quella più amara con il Campari per chi apprezza i sapori bitter. Uno tira l’altro, parola nostra.

Martini

Agitato, non mescolato…e se non capite la citazione non è colpa nostra. Pochi ingredienti per il massimo del risultato: gin, vermut e una scorza di limone. Prima di servirlo è bene raffreddare il bicchiere con qualche cubetto di ghiaccio che andrà poi buttato. L’oliva?Immancabile.