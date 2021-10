di Chiara Cajelli 15 Ottobre 2021

Arrosto con patate. Ogni domenica. Patate al forno per qualsiasi occasione. Non siete un po’ stufi? E pensare che i contorni alternativi sono moltissimi. Frutta e verdura, ad esempio. Avete letto bene, anche frutta. Sono tantissimi gli abbinamenti che la carne può offrire: dolcezza, molto aroma, i suoi succhi arrosto sono la parte più buona da lasciare come salsa o scarpetta.

Esaltiamola dunque, con qualche idea nuova che sicuramente entusiasmerà la famiglia o stupirà amici e ospiti alla prossima occasione. Vi abbiamo già dimostrato che la frutta si presta bene all’abbinamento con ingredienti salati, quindi fidatevi anche questa volta: sostituire le patate arrosto è possibile, con questi contorni alternativi.

Castagne

Il nostro arrosto di maiale con castagne e melagrana è tra i nostri preferiti, ma sappiate che potete usare le castagne anche come contorno e non solamente come farcitura. Conditele per bene con olio, aglio e rosmarino tritato, e mettetele in forno accanto all’arrosto. Se volete, potete mixarle a qualche patatina novella lasciata con la buccia.

Patate dolci americane (batate). Arrosto.

Senza rinunciare alle patate, ma variando completamente per colore e sapore, puntate sulle batate ovvero le patate dolci americane. Sono molto arancioni e molto dolci, simili alla zucca e come retrogusto ricordano anche un po’ le castagne. Per esaltarle, abbracciando comunque la carne, potete usare cannella e paprica.

Mele arrosto

Le mele arrosto, soprattutto con la carne di maiale, sono buone da non crederci. Esaltano la carne, ne assorbono i succhi e l’aroma, hanno una consistenza unica e rendono l’arrosto profumatissimo. Potete usare meline annurca intere, oppure le renetta o le mele che preferite: che siano da sole, o con le castagne o con le patate sono sempre buone e faranno cambiare completamente faccia al solito arrosto. Se l’idea vi piace e siete curiosi, provate le mele anche in altri abbinamenti salati.

Carote

Un po’ di burro, timo e rosmarino, un pizzico di cannella o di zenzero, e una cascata di carote belle fresche. O di carotine baby (quelle piccine e dalla forma regolare): il gioco è fatto, perché avrete un contorno eccezionale, allegro, saporitissimo. Se trovate le carote viola (che, tra l’altro, sono il colore originale delle carote) potete fare un meraviglioso mix cromatico.

Mais

Il mais non è propriamente un contorno di verdure ma fa comunque la sua scena, soprattutto se trovate le pannocchie fresche e se siete in tanti. Sbollentate le pannocchie, quindi mettetele in cottura in teglia insieme alla carne, e conditele con paprika, burro, erbe… poi via in forno per tutto il tempo necessario. Se vi sembra troppo, fate così: tagliate le pannocchie sbollentate a rondelle e mixatele a carote, broccoli, zucchine da fare arrosto.

Cipolle

Cipolle arrosto? Sì grazie! Fatele prima caramellare leggermente e mettetele poi in forno, magari insieme a mele o castagne come suggerito: otterrete un contorno meraviglioso, profumato, agrodolce, da frullare e usare poi anche come salsa vellutata da servire sulla carne.

Prugne

Le prugne secche con la carne si abbinano meravigliosamente, anche come ripieno, ma diciamo che usare solo loro da sole come contorno è forse troppo. Bene, allora mixatele con le patate, condendole con cannella e chiodi di garofano.

Zucca arrosto

La zucca arrosto è una delle verdure migliori che si possa fare quando è stagione: non ha bisogno di particolari accortezze, né di particolari condimenti essendo così saporita già al naturale (ma con alcune spezie le fareste spiccare il volo!). Potete mixarla con uno dei suggerimenti fatti, qualsiasi di essi perché starà bene con tutto. Fatela a fette o a tocchetti, lasciate anche la buccia se scegliete la zucca Hokkaido rispetto alle altre tipologie.