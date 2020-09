La stagione in cui impera la zucca è giunta e oggi vi proponiamo un volo di fantasia perché vi sveliamo quali sono le spezie perfette da abbinare alla cucurbitae. Parleremo di spezie nel senso tecnico del termine, ovvero aromi di origine naturale e vegetale che includono anche le “erbe aromatiche“: non solo, quindi, spezie per la zucca in versione dolce ma anche spezie per la zucca in versione salata.

Che sia quindi pumpkin pie o risotto con la zucca, aiuteremo tutti coloro che davanti a questo spettacolare frutto non sanno bene come muoversi. La difficoltà che blocca un po’ tutti, infatti, è che la zucca ha di prevalenza un sapore dolce (a seconda delle varietà, ma alcune come la Delica, ad esempio, sanno proprio di dolce e nocciola) e non è così scontato bilanciarla in maniera decente.

Ecco quindi quali spezie usare con la zucca, qualunque sia il modo in cui la cucinerete e a prescindere dalla sua destinazione, se per un primo, un secondo o un dessert.

Cannella

La cannella, che sia in polvere o in stecca, è perfetta per la zucca e può essere inserita tanto per dolci con zucca quanto per secondi piatti. nel primo caso è facile trovare ispirazione, nel secondo un po’ meno… ecco alcuni spunti: stufato di carne rossa con patate, zucca e cannella, zucca in padella con rosmarino e una punta di cannella, purè di zucca con noce moscata e cannella, pollo farcito con zucca e cannella. Per il salato, questo è un abbinamento che cerca sapori forti, come appunto carni rosse, salsiccia, pancetta, formaggi stagionati.

Zenzero

Anche per zenzero e zucca vale quanto descritto al punto precedente, ma essendo lo zenzero un’aggiunta molto fresca e leggera nelle pietanze, può essere perfetto anche per il pesce: spada, gamberetti, orata, merluzzo. Nel dolce con la zucca è versatilissimo, sia fresco sia in polvere (ma in questo caso dovreste aggiungerne in abbondanza).

Aglio

Basta uno spicchio d’aglio schiacciato per trasformare la zucca: in un soffritto, per fare anche solo una semplice zucca stufata, contrasterà la dolcezza predominante e conferirà quella marcia in più che non vi farà stufare. L’aglio è perfetto da frullare fresco anche per una crema o vellutata di zucca.

Alloro

Nella zucca arrosto, l’alloro conferirà un profumo balsamico irresistibile, e potrete usarlo anche macerato nell’olio per ottenere una salsina e nappare la zucca. L’alloro è perfetto anche in un brodo di zucca, sfruttando gli scarti di questa.

Cumino

L’aromaticità del cumino è abbastanza invadente e ricorda anice e finocchio: balsamicità, quindi, che in questo caso si presta meglio per le pietanze salate. Potete usarlo per un risotto con zucca, una crema o vellutata, anche solo per condire la zucca cotta e messa in insalata.

Paprika dolce e affumicata

Affumicata per stuafati e passate, dolce per dessert: la paprica è una delle spezie migliori per arricchire la zucca in ogni sua declinazione. Ne basta una spolverata per esaltarne la dolcezza, e renderla più accattivante.

Dragoncello

Il dragoncello è un’erba molto particolare, la cui aromaticità – per chi non la conoscesse – varia da note amarognole a note mentolate. Meglio non cuocerlo troppo, ma è perfetto se tritato e unito a salse per accompagnare la zucca: una salsa a base di panna acida o yogurt ad esempio, o in un’insalata.

Basilico

Non ci crederete, ma zucca e basilico stanno bene insieme anche nei dolci: un sorbetto, un gelato, una crema. D’altronde, il basilico si presta molto bene nei dessert e ve lo abbiamo dimostrato nella nostra mousse con fragole e cioccolato bianco… la zucca è dolce di natura, quindi potete fidarvi e osare. Ovviamente, qui c’è un problema di stagionalità non compatibile tra uno e l’altro… ma potete pur sempre conservare il basilico e usarlo anche nella stagione fredda.

Menta

Un’altra erba usata tanto per salati quanto per dolci è proprio la menta. Anzi, forse in questo caso – con la zucca – è più difficile immaginarla in versione salata… eppure è perfetta per una pasta con zucca, una quiche o una vellutata.

Liquirizia

Se alla pumpkin pie o nei tortelli di zucca aggiungete un pizzico di liquirizia, scoprirete un’aromaticità unica e deliziosa, complessa e che pervade a lungo i sensi. L’ideale è acquistarla già in polvere, ma potete anche grattugiare i bastoncini.

Origano

L’origano sta molto bene con la zucca al forno e al vapore: conferisce freschezza, un sapore vagamente amarognolo che contrasta la dolcezza, e fa da legante con eventuali altri ingredienti come carne o pesce.

Salvia

L’intensità della salvia, aroma inconfondibile che si riconosce tra mille, con la zucca va a braccetto. Noi la suggeriamo nelle pietanze salate, magari in un tortino di zucca e patate, bello carico e condito.

Maggiorana

Aroma dolce, profumatissima, simile al timo ma più delicata: ne bastano poche foglioline per completare un piatto a base di zucca – primo o secondo – e offrire un profumo che distragga dalla dolcezza preponderante. Ideale anche per fingerfood a base di zucca, da adagiare come “ciliegina sulla torta”.

Noce moscata

Come le patate sono esaltate dalla noce moscata – un insieme di sapori favoloso – così lo è anche la zucca: cuocetela in forno, o al vapore, e fatene un purè aggiungendo burro salato e una bella grattugiata di noce moscata. Si vola.

Chiodi di garofano

Con la zucca sono perfetti: i chiodi di garofano vanno conficcati nella polpa in modo che conferiscano aromaticità in modo diretto e intenso. la zucca, una volta cotta con questa spezia, può essere poi associata tanto ad elementi dolci quanto per elementi salati.

Rosmarino

Quel vago aroma di resina emanato dal rosmarino è molto prezioso in cucina, e arricchisce tantissime pietanze. A noi piace tantissimo con la zucca, perché è in grado di completare una zucca delicata di sapore, così come è in grado di esaltare e bilanciare una zucca intensa e compatta. Ottimi insieme, quindi, al forno o stufati, come contorno. Pensiamo a formaggio, besciamella, salsiccia, zucca e rosmarino… lasagne?