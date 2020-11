Se quelle dolci vi sembravano banali e scontate, potete mettere alla prova le vostre abilità in cucina con le ricette salate con le mele. Del resto, l’abbinamento frutta-piatti salati è di quelli che sorprendono sempre e vi stupirà scoprire che non esiste solo il risotto alle fragole o l’anatra all’arancia. A fettine, tocchetti o ridotte in purea, le mele riescono a dare personalità anche a una triste insalata o a un petto di pollo. Possono essere consumate sia crude che cotte in antipasti, primi, secondi o contorni. Il gusto acidulo delle mele si sposa benissimo sia con i formaggi che con la carne o il pesce, regalando abbinamenti eccezionali.

Le combinazioni sono tante, noi vi suggeriamo ben 10 ricette salate con le mele per provare a rendere meno anonimi i vostri piatti: dal risotto all’arrosto, dal coniglio ai crostini con mele e speck, passando per fagottini, quiche e crostate rustiche.

Vellutata di cavolfiore e mele

Il cavolfiore ha un gusto inconfondibile e molto deciso che può essere ingentilito dalla dolcezza della mela e diventare un piatto ideale per le serate invernali. Aggiungete dei tocchetti di mela alla nostra ricetta della vellutata di cavolfiore e le darete una nota più intrigante. Se amate i gusti più esotici, provate la nostra ricetta della vellutata di zucca e patate sostituendo i finocchi con delle fettine mela. Ve ne innamorerete.

Risotto alle mele

Se il risotto alle fragole è ormai diventato un classico della nostra cucina, per il risotto alle mele probabilmente ci vorrà ancora del tempo, ma diamo tempo al tempo. Ve ne avevamo già proposto una nostra versione insieme agli altri risotti alla frutta, ma le combinazioni sono tante: con speck, con gorgonzola, con crostini di pane croccante, con mandorle. Anche se non è la stagione più adatta, le mele possono dare un gusto diverso anche a piatti estivi come insalate di riso o di pasta.

Petto d’anatra con salsa di mele

Se vi piacciono le sfide, potete lanciarvi nella preparazione di un piatto più sofisticato e impegnativo. L’anatra all’arancia è da sempre considerata la ricetta raffinata per antonomasia, quella che si preparava per le occasioni speciali. La carne d’anatra ha, infatti, un gusto forte che ben si sposa con il dolce della frutta. Preparate il petto d’anatra facendolo marinare almeno un’ora con aceto di mele e spezie. Fatelo poi cuocere a fuoco lento in un tegame o padella dove avrete fatto soffriggere la cipolla tagliata finemente. Aggiungete le spezie che preferite e fate sfumare con il vino bianco. Fate saltare i pezzetti di mela nel grasso rilasciato dalla carne, sfumate con un po’ di cognac e frullate. Otterrete una salsa con cui condirete il petto d’anatra tagliato a fette.

Tartare di tonno e mela verde

La mela è perfetta anche abbinata ai crudi, sia di carne che di pesce. Aggiungete dei pezzetti di mela verde a una tartare di tonno condita con lime, olio, sale e pepe e avrete un antipasto o un secondo piatto gourmet. Accertatevi solo che il tonno sia fresco e abbattuto correttamente per essere consumato crudo.

Insalata di pollo con mele e anacardi

Le mele si trovano tutto l’anno e quando le temperature si alzano e non si ha nessuna voglia di mangiare piatti caldi, ci rifugiamo sempre nelle insalatone, illudendoci anche che siano dietetiche. Ecco, per una versione meno calorica, preparate un’insalata con pollo, mele e anacardi o con rucola, mele e nocciole, salverete la linea e il gusto.

Torte rustiche

Di torte e dolci alle mele abbiamo parlato a lungo, ma la notizia incredibile è che con le mele è possibile anche prepare tantissime torte rustiche. Non avete che l’imbarazzo della scelta, tra quiche rustica con pasta brisé con un ripieno di mele, cipolle e speck o una crostata con frolla salata, mele e porri o una torta salata con mele e brie.

Fagottini mele e gorgonzola

Un’idea sfiziosa da proporre come aperitivo o antipasto: dei deliziosi fagottini monoporzione da preparare velocemente anche con la pasta sfoglia confezionata. Noi ve li proponiamo con un ripieno di mele e gorgonzola ma potete seguire come sempre la vostra fantasia e i vostri gusti. Oltre ai fagottini, potete scegliere anche di fare dei cornettini o dei vol au vent.

Aceto di mele

Proseguiamo con una ricetta che diventa ingrediente di tante altre portate, sia dolci che salate. L’aceto di mele è un condimento che siamo abituati a comprare al supermercato e che usiamo per le insalate ma anche come alleato di bellezza, viste le sue numerose proprietà benefiche e curative. Se le fermentazioni casalinghe vi ispirano, provate a farlo in casa con la nostra ricetta.

Arrosto di maiale con mele caramellate

L’accostamento tra la carne di maiale e la frutta è tra i più azzeccati, soprattutto con frutti dal gusto aspro e acidulo come prugne, arancia e, appunto, mela. Il maiale in agrodolce è il classico secondo onnipresente nel menu di ogni ristorante cinese in Italia, segno che è un abbinamento che piace. Provate la nostra ricetta sostituendo le prugne con le mele e sorprendete i vostri ospiti con un piatto da veri chef.

Crostini mele, caprino e speck

Rimanendo nella sezione aperitivo/brunch, le mele sono perfette anche su crostini o tartellette da servire con lo spritz o con le vostre bollicine preferite. Mele caprino e speck, mele salmone e robiola, mele brie e noci sono solo alcune delle possibili combinazioni.