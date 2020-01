Epifania, 5 dolci da mettere nella calza

La canzoncina più famosa dell’Epifania recita chiaramente che la Befana arriverà di notte, a lasciare tante leccornie per i bambini (e non solo). Solitamente si scelgono cose come caramelle, cioccolatini e carbone dolce tipico di questa ricorrenza… ma perché non scegliere qualcosa di home-made? Ecco 5 dolci da mettere nella calza.

Baci di Alassio

Non so se avete mai assaggiato i baci di Alassio, i tipici biscotti morbidi uniti da uno strato di ganache al cioccolato. Se non li conoscete, allora correte subito ai ripari e poi provate anche a farli in casa! Il procedimento non è difficile ma la cottura e la consistenza devono essere perfette. Incartateli uno alla volta e infilatene poi qualcuno nella calza di un vostro caro.

Ecco la ricetta.

Madeleines

Le madeleines sono dolcetti delicati, soffici, eleganti, descritti in diverse opere letterarie. La loro tipica forma a conchiglia le rende anche stupende da vedere e trovarsene una nella calza della Befana non può che rendere felici.

Qui trovate la ricetta.

Un vasettino di apple butter

Nella calza della Befana potreste mettere un piccolo vasetto di una crema spalmabile. Perfette, certo, quelle al cioccolato ma questa apple butter è davvero molto particolare e originale. Si chiama “burro di mela” ma è una sorta di confettura di mela molto spessa e asciutta, che si spalma proprio come una crema. Provatela.

La ricetta? Eccola qui.

Crumble fatto in casa

L’Epifania tutte le Feste porta via… ecco perché molti di voi son già proiettati sul ritrovare una routine aliemntare un po’ più leggera. Perché allora non far trovare nella calza una bustina di questo crumble fatto in casa? Sarà perfetto per la colazione dei vostri amici a dieta!

Ecco a voi la ricetta.

Cantucci senza glutine

Per tutti coloro che sono intolleranti al glutine non è facile pensare ad una calza della Befana adatta e che sia anche buona. Anziché comperare dolcetti confezionati gluten free (che spesso non hanno un sapore proprio eccellente), potreste fare i nostri cantucci senza glutine. Farina di grano saraceno e il resto proprio come da ricetta classica toscana.

Qui trovate la ricetta.