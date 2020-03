Abbiamo selezionato per voi i migliori antipasti senza cottura per la festa del papà, secondo noi: suggerimenti veloci e molto semplici, originali e da fare in un batter d’occhio… l’uomo della vostra vita sarà preso per la gola e apprezzerà molto il vostro amore. Ecco quindi 15 idee: da cubetti di zola e mele alla tartare di manzo, ai crostini con maionese e uova di lompo, ce n’è per tutti i gusti.

1. Zola e frutta di stagione

Bastano due ingredienti per metter su un antipastino con i fiocchi: un gorgonzola bello stagionato tagliato a fette sottili, mele verdi (tipo granny smith) a fette, oppure cubetti da servire a mo’ di spiedino. Abbiamo citato le mele, ma potete usare pere, melagrana, uva…

2. Bruschette “gourmet”

Le bruschette sono sempre apprezzate, ma tranquilli che non vi suggeriremo la strofinata di aglio e il pomodoro tagliato: abbiamo in mente delle bruschette “gourmet”, con tartare di manzo e tuorlo fresco, con brunoise di pomodori e zucchine fresche, con straccetti di manzo…

3. Crostini con maionese e…

Più raffinati ed eleganti, che potrebbero accompagnare anche la tavola natalizia – per dire – questi crostini a bastoncino: tostati in forno e accompagnati con maionese e… salmone affumicato, sgombro, uova di lompo, germogli saporiti.

4. Caprese

Nulla mette allegria come una meravigliosa insalata caprese, semplicissima eppure quasi regale. Pomodori maturi al punto giusto, mozzarella freschissima fior di latte, sale e pepe, basilico. In foto vedete anche un filo di aceto balsamico, ma se ne potrebbe anche fare a meno.

5. Crostoni di panbrioches e avocado

L’avocato può essere il migliore amico ogni volta che le idee scarseggiano: frullatelo, conditelo con sale, pepe e succo di limone e avrete una base per fare bruschette, crostini, involtini, intingoli. L’avocado sul pan brioches tostato è una bontà assoluta. Provate la nostra ricetta.

6. Cheesecake salata

Molto semplice, eppure d’effetto. Molto versatile, da farcire e decorare con il salume che più piace a papà: mortadella, prosciutto cotto, salame, crudo… Potete fare questa cheesecake che vedete in foto anche il giorno prima, per decorarla all’ultimo minuto!

7. Mousse al salmone

C’è forse qualcosa di meglio della mousse al salmone spalmata su un crostino appena bruscato, magari con una generosa spolverata di aneto fresco? si fa in pochissimi minuti, dovete solo munirvi di un minipimer, salmone, ricotta e della panna fresca, più facile di così, se non ci credete leggete qui.

8. Girelle rucola e pancarrè

Il piatto perfetto da fare con i bambini, nessuna cottura e nessuna preparazione complessa, solo del pancarrè, un mattarello per stenderlo un buon salume, magari il preferito del papà e rucola croccante, noi vi consigliamo anche una generosa porzione di formaggio morbido come un taleggio o se non amate i sapori così forti va benissimo un caprino o un qualsiasi formaggio spalmabile.

9.Involtini di salmone e datteri

Un antipasto sfizioso che non vi porterà via più di 10 minuti per preparalo, salmone affumicato, robiola, del buon olio d’oliva e datteri per giocare sul contrasto dolce-salato che con il salmone ci va a nozze, provate a sbriciolare sopra dei taralli al finocchio e il gioco è fatto.

10.Pomodori farciti

Pomodori, ricotta o robiola, una dose generosa di erba cipollina, panna fresca, giusto per alleggerire il tutto e avete il vostro antipasto, scavate i pomodori con un cucchiaino e farciteli, teneteli in frigorifero fino al momento di servirli, poi un bel giro di olio e via in tavola.

11. Cestini di mozzarella

Sono scenografici, semplici e buonissimi, invece della classica caprese tagliate a dadini le verdure, possibilmente tutti delle stesse dimensioni, scavate un paio di fiordilatte e tagliate a dadini anche la mozzarella, condite il tutto con un buon olio extravergine, basilico o erba cipollina, o entrambi e farcite la mozzarella, utilizzando la parte superiore della mozzarella come coperchio.

12.Pico de gallo

Se invece ceracte gusti più decisi allora voliamo diretti in Messico, pomodori e cipolla a dadini conditi con una salsa di lime e peperoncino, da servire con tacos o quesadillas, ricordatevi però di armarvi di coriandolo come se piovesse, è essenziale qui.

13.Torta tramezzino

Può del semplice tramezzino trasformarsi in una torta? noi ci abbiamo provato e ammettiamolo, sulla tavola fa il suo effetto, da servire a fette è tra gli antipasti più personalizzabili che ci vengono in mente, dal classico tonno e maionese, a speck e fontina, scegliete i vostri gusti preferiti, metteteli uno sopra l’altro e poi decorate il tutto con formaggio spalmabile e verdure croccanti.

14. Burger con carpaccio di bresaola pomodorini e rafano

In formato mignon sono perfetti per un antipasto, mini burger di bresaola con pomodorini confit e al posto della classica maionese una salsa piccante al rafano, solo per i papà che amano i sapori un filo strong è ovvio.

15. Hummus

Facendo un salto in Medio Oriente non potevano tralasciare l’hummus di ceci, da fare in pochi minuti, ceci lessi, tahina aglio e olio, una bella frullata e siete pronti per servirlo con verdure crude o crostini su cui spalmarlo, se poi volete sperimentare potete provare anche l’hummus di barbabietola.