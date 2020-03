Se per voi sono passati i tempi delle cene e serate folli con le amiche in occasione dell’8 marzo, non significa certo che dovete rinunciare alla possibilità di ritrovarvi tutte insieme intorno alla tavola, giusto? L’importante è trovare un menù veloce per la festa della donna: gustoso e perfetto da condividere con le amiche (comprese le ritardatarie per cui avete dovuto aggiungere un posto in più).

A corto di idee? Ci pensiamo noi suggerendovi le migliori ricette da preparare in men che non si dica senza dimenticare nessuna portata, cominciando con la tartare di gambero rosso e avocado, passando per un salmone marinato e concludendo con il tiramisù, al cioccolato bianco però, nel caso vi foste dimenticati di passare in pasticceria a prendere la torta mimosa!

Tartare di gambero rosso e mousse di avocado

Bella da vedere e buona da mangiare: la tartare di gambero rosso e mousse di avocado, con aggiunta di robiola, è un antipasto super fresco e davvero veloce da preparare. Da non dimenticare qualche scaglia di mandorla per aggiungere un tocco di croccante e un goccio di limone che rinfresca sempre. Pochi minuti, pochi strumenti e il piatto è pronto.

Qui trovate la ricetta

Vellutata di zucca

La vellutata di zucca è quel piatto che salva qualsiasi cena, compresa quella delle occasioni più speciali. La parte più lunga della preparazione potrebbe essere rappresentata dal taglio della zucca, ma con un po’ di pazienza si farà anche quello. Acqua, qualche pezzo di patata per addensare, zucca e aromi: pochi ingredienti per un primo piatto veloce e che soddisfa anche i palati più pretenziosi. A completare il tutto dei semi di lino e una quenelle di caprino per un sapore in contrasto con la dolcezza della zucca.

La ricetta è qui, ma farete prima a realizzarla che a leggerla. Fidatevi.

Salmone marinato agli agrumi

Va bene festeggiare, ma la prova costume è dietro l’angolo quindi meglio non esagerare e buttarsi su un piatto light e healty. Il salmone agli agrumi è il secondo perfetto per festeggiare con le amiche la sera dell’8 marzo e basteranno una ventina di minuti, più 10 di cottura. Il primo step consiste nella preparazione della marinatura a base di agrumi e profumi come timo, menta e erba cipollina, aggiungete poi i filetti puliti e lasciateli marinare una decina di minuti prima di passarli in padella.

Sana, saporita e fast. Se non ci credete la ricetta la potete vedere qui.

Tiramisù al cioccolato bianco

Non è festa senza dolce e il tiramisù è la conclusione perfetta per una serata senza pensieri, soprattutto se vi siete dimenticati di portare la torta mimosa. Vi proponiamo la versione total white realizzata con il cioccolato bianco. La ricetta rimane più o meno la stessa, ricordatevi solo di aggiungere al mascarpone del cioccolato bianco tritato o sciolto a bagno maria. Poi non vi resterà che affondare il cucchiaio in una goduriosa ciotola di tiramisù. Vietato contare le calorie, ovviamente.

La ricetta la potete trovare qui.