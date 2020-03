In cerca di idee per aprire una cena con il botto? Allora queste 12 ricette di finger food di carne sono quello che fa per voi.

Tartare, polpette e pollo fritto sono solo alcune delle idee facili da mangiare, e da preparare, da proporre prima di una cena o un pranzo. Non sapete dove sbattere la testa? Ecco le nostre proposte.

Polpette

Cosa c’è di più godurioso di una polpettina fritta mangiata senza pensieri? Probabilmente nulla e questo le rende davvero perfette prima di una cena o anche come aperitivo. Potete eventualmente cuocerle anche nella salsa di pomodoro e servirne due o tre in un piccolo piattino. Attenzione: una tira l’altra, specialmente seguendo questa ricetta.

Olive all’ascolana

Stiamo barando? Assolutamente no. Le olive all’ascolana, ricetta tipica della cucina marchigiana, sono perfette da presentare insieme a un calice di bollicine. Ovviamente vanno fritte, ma se volete farle al forno chiuderemo un occhio (o almeno ci proviamo).

Empanadas

Anche se non siete avvezzi alla lingua spagnola, nessuno vi toglie il diritto di rubare una ricetta Argentina che si presta perfettamente ad essere presentata come finger food. Queste mezzelune di pasta ripiene di carne sono un vero must degli antipasti.

Qui la ricetta perfetta.

Tartare di carne salada

Se per voi i finger food sono solo ed esclusivamente quei piatti che si possono gustare con le mani, forse la tartare di carne salada non rientrerà tra i patti prescelti. Ma a noi non piacciono le discriminazioni e, quindi, ci bastano porzioni extra small di questo piatto buonissimo.

La ricetta la trovate qui.

Arancini al sugo

Lungi da noi qualsiasi polemica tra arancini e arancine, sta di fatto che questo piatto della tradizione siciliana è perfetto come finger food. Per non esagerare vi consigliamo di ridurre le dimensioni e farli più piccoli della versione classica in modo da mangiarli senza fatica.

Qui la ricetta.

Pollo fritto

Chi riesce a dire di no al pollo fritto rientra tra gli eroi nazionali. Come finger food, però, evitiamo la versione a stelle e strisce e preferiamo una ricetta classica che arriva dalla toscana: decisamente più verace e genuina.

Qui la ricetta del pollo fritto alla toscana.

Crostini toscani

Non possono mancare in un buffet o in un aperitivo, tra i finger food più storici che possano esistere i crostini di patè di fegatini di pollo o crostini neri, come li chiamano in toscana sono perfetti in ogni situazione, soprattutto con un bel calice di rosso nell’altra mano ad accompagnarli.

Samosa

E dopo l’Argentina perché non l’India con i suoi croccanti samosa? triangolini di pasta fillo da riempire con una farcia di carne, pollo o manzo, spezie e verdure, perfetti da mangiare in un solo boccone se in formato mignon.

Sushi fusion

Perché poi non declinare il glamourissimo sushi in chiave fusion, con salumi nostrani? sicuramente d’impatto, è pratico da servire e siamo sicuri, perfetto per ogni occasione, cercate solo di variare la tipologia di salumi che sceglierete per aumentare la scelta, se poi volete ispirazione la nostra ricetta è qui.

Gyoza fusion

Ok forse ci siamo lasciati ispirare un po’ dal mood nipponico però dai chi non ama i gyoza?!? immaginateli con una farcia di salame e porri stufati, cotti al vapore, poi passati sulla piastra per renderli croccanti e serviti con un bel sakè a completare il tutto.

Cotolette di coniglio su purè di fave

Piccole cotolette di coniglio, impanate con un mix di pistacchi tritati, cereali, riso soffiato e fritte in abbondante olio, da servire con un purè di fave leggermente tiepido o anche freddo, per accentuare i contrasti e una fettina di pompelmo rosa, da mangiare alla fine per un tocco acido che alleggerisce il tutto, vi viene in mente qualcosa di meglio?

Mini quiche lorraine

Chiudiamo con una proposta veloce, semplice e che fa sempre la sua figura, sua maestà la quiche lorraine, ovviamente in formato mini, da mangiare in un unico morso, la farcia può essere pancetta affumicata, guanciale appena scottato o carne di manzo stufata, se volete vedere la nostra ricetta per prendere ispirazione la trovate qui.