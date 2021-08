8 ricette estive per fingerfood semplici ma irresistibili: niente di troppo elegante ma soluzioni perfette per qualunque contesto.

di Chiara Cajelli 12 Agosto 2021

Siamo ad agosto, servono idee fresche e i fingerfood estivi sono l’ideale a costo di dar adito a un revival anni Novanta. Abbiamo intenzione di suggerirvi un po’ di ricette semplici e veloci anche se siete tra coloro che al massimo considerano fingerfood una costina di maiale bella abbrustolita, o una bruschettona.

Niente bicchierini e creme discutibili, tranquilli: giusto qualche soluzione da mangiare volentieri e in un solo boccone, senza rinunciare a sapori decisi e provocando la tipica acquolina davanti ai buffet degli apericena. Qui sotto le migliori ricette di fingerfood da fare in estate.

Tartine con acciughe

Semplici da fare davvero in un minuto e mezzo, da presentare in abbondanza e da variare cambiando la salsina a condimento: un pesto, salsa di pomodoro, cren, pesto di capperi… il sapore di queste tartine è molto intenso e salino, e una tirerà l’altra. Qui la ricetta di riferimento.

Pizzette su stecco

Già la pizzetta è un fingerfood ma ci piaceva moltissimo l’idea di presentarle su stecco, giusto per differenziarci un po’ e proporre un’alternativa adatta ad un pranzo in compagnia. Semplicissime da fare, piaceranno a tutti quanti. Qui la nostra ricetta.

Mini dorayaki salati

Conosciamo tutti i dorayaki, una sorta di pancake giapponese farcito con confettura di anzu o crema spalmabile. Chi lo dice che non possono essere serviti in versione salata, e per un aperitivo estivo? basta farli mini, e farcirli con ingredienti freschi come rucola e prosciutto. Eccovi la ricetta.

Cialde croccanti con tartare di salsiccia

Usate una piadina spezzettata o fate voi dei nachos mixando acqua, farina di mais fumetto e olio… l’importante è che la base di cialda per questi fingerfood sia bella croccante e tostata. Sopra abbiamo pensato di mettere una tartare di salsiccia freschissima, condita con peperoncino e cipollotto.

Souvlaki

Souvlaki in greco significa semplicemente “spiedino”, ed è un tipico cibo da street food. Esistono molte varianti ma la nostra preferita è questa, a base di maiale e magari fatta in dimensioni ridotte per essere apprezzata come fingerfood.

Polpettine di tonno

Fa caldo? Sì. Rinunceremo a friggere? Certo che no. Le polpette di tonno, servite con stecchini di legno che ne acchiappano un paio alla volta, sono perfette se volete prendere tutti per la gola. Eccovi qualche idea per farle.

Girelle di insalata

Una piadina, un velo di formaggio spalmabile, tanta insalata freschissima, bastoncini di carote, peperoni, cetrioli e via ad arrotolare tutto. ottenuto il rotolo, e dopo averlo tenuto ben sigillato in frigorifero, tagliate a fette e servite queste bellissime girelle.

Bigné salati

Il bignè non è tra le preparazioni più semplici da fare, lo ammettiamo, ma vale sicuramente la pena per un’occasione speciale. Per farcirli potete puntare su una crema di ricotta e limone, su una di prosciutto oppure sui gamberetti!

Tigelle con prosciutto e melone

Prosciutto e melone offrono talmente tanti spunti insieme che non basterebbe un libro intero di ricette. Un esempio? Queste tigelle, fatte in casa e condite con sapori estivi tra cui questi due immancabili protagonisti. A voi la nostra ricetta.