10 ricette per le bruschette dal successo assicurato

di Chiara Cajelli 1 Agosto 2021

Pane sulla griglia, una passatina d’aglio, pomodoro cuore di bue tagliato grossolanamente e le bruschette sono servite. Esiste di meglio? Forse no, ma si può certamente variare.

Dunque vi propongo le (altre) migliori 10 ricette di bruschette, alternative sul tema classico, topping imbattibili, ortaggi estivi e abbinamenti sui quali non si può proprio sbagliare.

Bruschetta con friggitelli e burrata

I friggitelli hanno un sapore riconoscibile tra mille, e dovete sapere che insieme a una bella burrata diventano davvero spaziali. Qui trovate la ricetta per fare una delle nostre bruschette preferite.

Bruschetta con gamberi e verdure estive

Ecco la ricetta per queste bruschette diverse dal solito, quasi degli open sandwich: gamberi, verdure estive, condimento quanto basta, sicuramente tanto sapore. Prendete spunto da noi e poi variate in base ai vostri gusti.

Bruschetta con carciofini e stracciatella

Potete usare sia i carciofi freschi quando è stagione, sia i carciofi in conserva tutto l’anno – a patto che siano di buona qualità. A voi la nostra ricetta di queste bruschette croccantissime e dal sapore pieno.

Bruschetta con salmone affumicato

Che ricchezza, presentare delle mini bruschette così per un aperitivo o una grigliata un po’ più formale! Crostini di pane con salmone affumicato in tartare e un velo di formaggio brie. Oppure, ricotta infornata.

Bruschetta con pomodori secchi e olive

Pomodorini secchi e olive sono i protagonisti di queste colorate bruschette, che potete arricchire anche con una caponatina di melanzane e sicuramente con un formaggio leggero in fiocchi di latte. Oppure, del pecorino semi stagionato se adorate i sapori forti.

Bruschetta filante

Ecco le bruschette ideali per i golosi e per i piccoli di casa: quelle filanti, con pomodorini e formaggio, da lasciare in forno giusto il tempo di sciogliere il condimento. Aggiungete se volete del pesto, o variate scegliendo altre verdure al posto del pomodoro.

Bruschetta con tartare e tuorlo

Qui si parla di bruschette davvero speciali, da rispettare e servire come portata principale e non spezza-fame o riempitivo. Immaginatela esattamente come in fotografia: manzo di eccellente qualità, solo inumidito con un condimento leggero e piccantino, e un tuolro adagiato all’ultimo istante.

Bruschetta con ricotta di pecora e pomodorini confit

La ricotta di pecora ha un sapore unico e assaporarla su una bruschetta ben tostata è il migliore dei modi. Se poi aggiungete la dolcezza di pomodorini dolci insieme a quelli confit allora avrete fatto bingo!

Bruschetta con avocado

Velocissima da fare, in pieno trend da super food, perfetta tanto per una grigliata quanto per un brunch più elegante: la bruschetta con avocado finirà in un attimo, fidatevi.

Bruschetta con hummus “alla vostra maniera”

Un bel pane integrale o di segale tagliato a fette spesse, tostato a fiamma altissima e per poco tempo in modo che risulti croccantissimo fuori e soffice dentro… e hummus fatto in casa a coprire, fatto secondo tradizione oppure variandolo in base al gusto personale. Immaginate? Ecco diversi spunti per fare un hummus particolare.