di Chiara Cajelli 17 Luglio 2022

Anche se personalmente non ritengo che il gelato abbia una stagionalità, sarebbe stupido non focalizzarci ora sull’argomento. Fatti in casa o confezionati, le novità dell’estate, ricette più o meno complicate… va tutto bene, ma è importante scegliere anche una crema o salsa per servirlo e renderlo speciale. Provate uno di questi migliori topping e trasformerete un gelato come un altro in vero e proprio dessert.

Il gelato come dessert può essere un’idea versatile e che accontenta tutti: chi desidera freschezza, chi non riesce a rinunciare al dolce di fine pasto, chi oltre al godimento sensoriale vuole anche quello estetico, chi vuoi proporre un dolce ma senza infornare o fare chissà cosa. Ecco dunque gelati colorati e attraenti serviti in eleganti coppe di vetro, un cono argento, oppure compattati a cilindro al centro del piatto di ceramica, sovrastati da un topping eccezionale – uno di questi qui sotto.

Crema syllabub

Il Syllabub parla dell’Inghilterra Cinquecentesca, quando all’epoca si apprezzava sorseggiare questa bevanda a base di spuma ben montata con panna e miscelata poi con il vino. Era servita in una coppa simile a quella dello Champagne e nel tempo è stata più volte interpretata. Oggi, infatti, si parla di “crema” Syllabub, che presenta di base le medesime caratteristiche: panna montata con zucchero, scorza d’agrume, spezie, vino (o sherry, o ciò che si vuole basta che sia una parte liquorosa) e, spesso, mascarpone. Il vino va miscelato con spezie, zucchero e agrumi; il giorno dopo va filtrato e incorporato a filo in una crema ottenuta sbattendo panna e mascarpone insieme. Da uno stato liquido del Cinquecento a uno stato quasi solido attuale e molto resistente: si dovrebbe parlare di “everlasting syllabub“.

Camy cream

La Camy cream è frutto della fantasia di una foodblogger qualche anno fa. Farla è davvero semplicissima, basterà miscelare mascarpone e panna montata, zuccherandoli con il latte condensato versato a filo. La consistenza è compatta ma non soda come una cream cheese, è piacevole e vellutata: si presta meravigliosamente con i gelati di frutta o i sorbetti.

Chantilly (francese e italiana)

Spesso confusa e spesso sottovalutata, la chantilly è un classico elegante e intramontabile. Se si intende la versione francese, ovvero l’originale, parliamo di panna fresca montata con vaniglia e zucchero a velo. Se si intende la versione italiana (chantilly italiana o all’italiana), chiamata anche diplomatica, si intende una crema pasticciera “tagliata” con una parte di panna montata.

Meringa italiana flambata

La meringa italiana non è certo una preparazione da fare al volo, ma richiede un po’ di manualità, pazienza, e strumenti giusti: un termometro da cucina ad esempio, e un cannello per bruciarne la superficie un attimo prima di servirla. Gli albumi vengono montati in purezza e appena prendono corpo si incorpora a filo uno sciroppo di acqua e zucchero a 121°C. Si monta il composto fino al completo raffreddamento, per poi spremere la meringa sul gelato (o su una torta) e flambarla con il cannello.

Salsa di cioccolato

Il classico dei classici, nell’immaginario collettivo non c’è coppa o cono di gelato senza una gocciolante salsa di cioccolato a completarli. E farla non è nemmeno difficile, anzi talmente facile da farci rimpiangere tutti gli sciroppi industriali gusto cioccolato e acidume comperati negli anni. Basterà fare una ganache con cioccolato fondente o bianco, aumentando un po’ la quantità di panna per rendere la crema più fluida.

Lemon curd

Una delle gioie della vita, tra le regine in pasticceria, è sicuramente il lemon curd: una crema a base di limone, burro e tuorli facile da preparare e perfetta sul gelato di vaniglia o fior di latte. La consistenza è tra il cremoso e il gelatinoso, non è una salsa quindi non si versa, ma consente di creare eleganti geometrie e “fiamme” con la sac à poche.

Caramello salato (o liscio)

Parliamo di quanto sia buono il caramello, ovunque, in qualunque forma… sul gelato diventa un vero e proprio peccato di gola, ancor di più se si aggiunge un pizzico di cristalli di sale e/o se lo si aggiunge su un gelato al burro di arachidi, alla banana, o alla crema. Senza ulteriore indugio, vi lascio la ricetta perfetta.

Coulis di frutta

Insieme alla salsa di cioccolato, la coulis di frutta è il topping più apprezzato per il gelato. Anche in questo caso, se paragonata agli sciroppi industriali il paragone non regge. Scegliete il frutto che preferite (frutti rossi e fragole i più gettonati) e procedete così: lavatelo e tagliatelo a pezzetti, per metterlo in padella insieme a zucchero (semolato per un effetto più caramellato, oppure a velo), succo di limone e una stecca di cannella o altre spezie/erbe aromatiche. Cuocete a fuoco lento fino a rendere la polpa inconsistente e aggiungete un fino d’acqua o liquore. Ottenuta una sorta di composta, frullate e filtrate: la salsa ottenuta è la coulis!