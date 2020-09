Con le arachidi potete fare davvero moltissime ricette, ma abbiamo raccolto quelle che davvero dovreste provare tra dolce e salato, tra mood orientale e occidentale. Sì, perché le arachidi sono molto usate in diverse cucine del mondo: i paesi anglosassioni consumano arachidi a iosa, e nella cucina cinese e thai sono aggiunte spesso anche in purezza.

Anche l’Italia ha tuttavia qualcosa da dire, dato che ora produce in casa queste delizie che noi apprezziamo così tanto negli aperitivi: cercate le arachidi 100% nostrane e provate le 12 migliori ricette che vedete qui sotto. E partiremo proprio dalla più famosa e sottovalutata: il burro di arachidi è considerato un'”americanata” calorica (dal film, con pane in cassetta e jam) ma è invece da considerare come crema calorica ma anche proteica ed energetica, che può facilmente sostituire uova o burro nei dolci, per chi è intollerante.

Burro di arachidi

Cominciamo dalle basi, ovvero dalle indicazioni per fare in casa il burro di arachidi: ormai è reperibile in tutti i supermercati, ma farlo in casa partendo dalla materia prima è tutta un’altra soddisfazione. Potete poi lasciarlo neutro o dolcificarlo, gustarlo in purezza o metterlo nelle torte. Insomma, una ricetta da tenere nel cassetto.

Biscotti veloci al burro di arachidi

Burro di arachidi, uovo e poco zucchero: ecco tutto ciò che vi serve per fare dei deliziosi biscotti, in un batter d’occhio. Sono calorici, certo, ma sono anche senza farine e senza lievito e quindi perfetti per chi è celiaco. Ideali per colazione e per merenda, così come per un regalino a una persona speciale. Questi sono i biscotti salva-tempo e facilissimi che cercavate!

Tostate nel pollo

Avete mai mangiato, al ristorante cinese, il pollo con mandorle o arachidi? Ecco, non è così complicato farlo in casa: saltate i bocconcini di pollo leggermente infarinati con amido di mais, e in olio di semi ben bollente. Aggiungete peperoncino e arachidi tostate, portate a cottura e via!

In una caramel cake

Caramello e arachidi vanno a braccetto: immaginateli in una bella torta, da fare con burro di arachidi e da marmorizzare in superficie con il caramello, magari salato. Il risultato è un dolce da sogno, da allucinazioni, da mioddio credo di essere morto e risorto.

Simil hummus di arachidi (dolce e salato)

Un hummus diverso dai soliti cui siamo abituati? Se non vi piace il sapore di ceci, aglio e sesamo, frullate le arachidi tostate con poco olio e paprika. Sarà un simil hummus perfetto come intingolo per verdure crude, come salsa per carni e panini.

Barrette energetiche con arachidi

Frullando le arachidi in purezza, senza ottenere una pasta liscia né liquida ma grezza, avrete una base per fare delle barrette energetiche davvero caloriche ma molto sane. Non servirà zucchero ma basterà poco miele, niente farina ma potete compattare con farina di avena o fiocchi.

Cioccolatini con burro di arachidi

Cioccolatini, praline… insomma, cioccolato e burro di arachidi vanno davvero assaggiati insieme. Potreste fare delle palline di burro di arachidi, congelarle e poi tuffarle nel cioccolato fondente sciolto. Una bomba!

Crema di arachidi e bacon

Aggiungendo alla classica crema di patate, o zucca, o patate dolci una dose di salsa di arachidi conferirà un gusto e una consistenza unici. Si trasformerà in una pietanza diversa, originale, sostanziosa. Il tocco in più sarebbe una fettina di bacon croccante, oppure un pizzico di paprika dolce.

Gelato veloce e senza lattosio

Sapete come ottenere un buonissimo gelato furbo e veloce, ma davvero veloce? Banane mature frullate con burro di arachidi, versate negli stampini o in un barattolo e mettete in congelatore. Se non avete problemi con il lattosio, aggiungete nel mix anche un po’ di yogurt neutro.

Nel pad thai

Il pad thai è una prelibatezza tailandese ricchissima di sapori, e di consistenze tra il croccante e il vellutato. Pollo, noodles, frutta secca, verdure, soia sono solo alcuni degli ingredienti che compongono questa pietanza.

Salsa di arachidi per insalate e arrosti

La base per il simil hummus di arachidi, se completata con poco sale, aglio e limone, può diventare un dressing perfetto per la vostra insalata mista preferita. Osate con spezie ed erbe aromatiche, cambierete ogni giorno!

Muffin con burro di arachidi

Il burro di arachidi può essere aggiunto all’impasto senza burro di muffin e cupcake: usciranno tortini belli compatti, umidi, soffici, e con quel sapore inconfondibile che riesce ad abbracciare cioccolato, frutta secca, glasse e frosting!