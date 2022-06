di Chiara Cajelli 19 Giugno 2022

Il sorbetto, soluzione perfetta tra una portata e l’altra ma anche per sostituire un dessert. Possiamo preparare sorbetti con quasi tutti i frutti che ci vengono in mente, ma alcuni ingredienti si prestano meglio per caratteristiche, sapore e texture.

Consultate l’articolo sugli errori da evitare quando si parla di questa preparazione, più delicata di quanto non sembri, per poi darvi alla lettura delle migliori ricette di sorbetto da replicare a casa.

Sorbetto al limoncello

Una variante piacevolmente alcolica per concludere un tipico pranzo estivo, con insalate e magari un fritto misto di pesce. Gli ingredienti sono pochissimi e il procedimento vi ruberà solamente 5 minuti.

Sorbetto alla pesca

Da giugno è tempo di pesche e potete scegliere la varietà italiana che preferite per fare un bel sorbetto: arricchitelo con cannella, menta, cardamomo, zenzero e otterrete praticamente un dessert a tutti gli effetti. Prendete a riferimento questa ricetta, sostituendo i frutti con la pesca e facendola macerare un po’ prima di procedere.

Sorbetto al caffè

Il sorbetto al caffè (e non caffè solubile eh, caffè caffè) è tassativamente una ricetta da salvare e da sfoderare quando si hanno ospiti: semplice, buonissimo. Nella ricetta suggeriamo di aromatizzare con la vaniglia, ma potete osare anche con un pizzico di noce moscata e/o chiodi di garofano, per ottenere un sorbetto ancora più originale e accattivante.

Sorbetto al kumquat

Se siete un po’ stufi del limone, cambiate agrume: pompelmo, pompelmo rosa… oppure il kumquat! Si chiama anche mandarino cinese e ha la particolarità di poter essere mangiato intero in un sol boccone: la scorza è spessa ma tenera, aspro e dolce al contempo, grande come un pomodoro ciliegino. L’estate è un po’ fuori stagione, ma vale la pena tenere a mente questa idea per febbraio, marzo e aprile!

Sorbetto al limone

Il classico dei classici, che fa molto ristorante anni Novanta ma che agli italiani piacerà sempre: il sorbetto al limone è un’istituzione, e bisogna saperlo fare bene: fate affidamento su questa ricetta, così da non sbagliare.

Sorbetto ai frutti di bosco

Due ingredienti di numero per fare questa ricetta: frutti di bosco e miele. Se usate frutti di bosco surgelati come suggerito, attenzione a non lasciar scongelare mai del tutto i frutti: frullateli da congelati, rimetteteli subito in congelatore per conservare il sorbetto. Nel dubbio, cuocete brevemente i frutti di bosco scongelati prima di procedere con la ricetta: in questo caso non potrete servire subito il sorbetto, ma avrà bisogno di qualche ora al gelo.

Sorbetto alla fragola

Sono moltissime le ricette da fare con le fragole e il sorbetto è una di queste: fragole fresche macerate, limone, sciroppo di acqua e zucchero (portato a bollore e poi fatto raffreddare), un frullatore… e via in congelatore.

Sorbetto alla mela

Il sapore inconfondibile della mela verde si presta a meraviglia nel sorbetto, e può far coppia con la menta fresca, con lo zenzero, con il lime… stesse regole stesso procedimento: frullate la polpa aggiungendo a freddo uno sciroppo ottenuto scaldando acqua e zucchero, e poi tutto in congelatore o nella gelatiera.