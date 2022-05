di Chiara Cajelli 2 Maggio 2022

Dopo vari approfondimenti sul loro sapore (sembra non sia più “come una volta”), varietà, su come cucinarle nei piatti salati e sugli errori da non fare per trattarle, ci siamo accorti che mancava una bella e succulenta raccolta sulle fragole messe nelle migliori ricette dolci.

E ne abbiamo tante: ben 15 dessert, uno più buono dell’altro con proposte che spaziano dal classico all’originale, dal cucchiaio al croccante, dal cremoso allo spumoso… all’alcolico.

Rotolo di cioccolato con panna e fragole

La ricetta di questo dessert è semplice e fa fare sempre una stupenda figura, per una merenda “leggera” e “fresca” da dedicare ai pomeriggi di primavera. Un consiglio in più: servitelo intero o tagliato, ma che sia sempre molto freddo!

Semifreddo di fragole con pavesini

Parliamo di quanto sia irresistibile già all’aspetto, questo semifreddo di fragole! Rosa tenue, accontenta sia chi ha voglia di gelato sia chi ha voglia di torta, semplice perché composto da pavesini e pochi altri ingredienti… che aspettate a seguire la ricetta?

Mousse di fragole e panna

Niente semifreddo, perché siete più da dolce al cucchiaio? No problem, questa mousse con fragole e panna montata è l’ideale: tante fragole fresche, panna fresca, zucchero, colla di pesce (che volendo potete sostituire con l’agar agar se preferite una consistenza meno elastica bensì più simile al semolino), confettura. Ricetta? Eccola qui.

Strawberry Pie

Per voi, la ricetta per-fet-ta della celebre e amatissima strawberry pie, la torta che si palesa in mente se chiedono di immaginare quella ideale. Stupenda, succosa, dorata in superficie: servitela con crema inglese o gelato…

Cocktail Rossini

Se il Bellini ha la pesca come protagonista, il Rossini ha le fragole: fragole e champagne, in un rapporto di 1:2 ovvero una parte di frutto e due di alcolico. Perfetto per le serate fresche di estate e primavera. Qui la nostra ricetta.

Zuccotto alle fragole

Siamo grandi fan dello zuccotto anche se rappresenta un po’ di anniottantume dolciario: ma avete visto questo in foto? Com’è grazioso e invitante! E, da preparare, è estremamente semplice non crediate: mascarpone, panna, fragole, savoiardi e poco altro. Seguite la nostra ricetta.

Mini pavlove alle fragole

Se non conoscete la pavlova, risolviamo subito: è una torta meringa ma che risulta croccante e secca fuori e leggermente spumosa e umida nel cuore, ed è servita con una corona di panna e frutta. Nasce in Neo Zelanda, omaggio alla ballerina russa Anna Pavlovna Pavlova. Qui abbiamo la ricetta delle monoporzioni, alle fragole.

Bowl di fragole e more

Farro, fragole, fave di cacao, cocco… ecco la nostra bowl preferita, per rendere speciale ogni colazione. Intendiamo soprattutto le colazioni lente del weekend, quelle da fare con calma e ricercando un po’ di più gli ingredienti. Qui la ricetta.

Smoothie di fragola

Per colazione, potete optare anche per uno smoothie: né frullato né centrifuga… in ogni caso, qualcosa di delizioso e che vi potrà dare la carica. farlo ovviamente è molto semplice, qui la ricetta.

Cheesecake fragole e lime

Per un’occasione speciale, o una festa in giardino (i garden party), questa cheesecake è meravigliosa: elegantissima, originale, frizzantina perché oltre alla freschezza delle fragole c’è anche quella del lime. Seguite la nostra ricetta.

Torta fragole e rabarbaro

Se non avete mai assaggiato il rabarbaro – usatissimo nei dolci anglosassoni, perché abbraccia la dolcezza in modo delicato e unico – questa ricetta è la vostra occasione: un classico abbinarlo alle fragole, e in una crostata è davvero la scelta ideale.

Plumcake cioccolato e fragole

Se fragole e rabarbaro sembrano nati per stare insieme, lo stesso vale per fragole e cioccolato (o cacao): ve lo dimostriamo in questa ricetta del plumcake più buono che ci sia.

Mousse al basilico e fragole, senza uova

Un altro abbinamento a dir poco fenomenale: la balsamicità del basilico e la dolcezza delle fragole in una ricetta di mousse che vi farà fare bella figura innumerevoli volte. Provatela, ve ne innamorerete. Ed è anche senza uova!

Muffin alle fragole e farina di cocco

A volte una torta è troppo… ma un muffin non lo è mai! Poi è comodo da trasportare, da portarsi dietro come spuntino. Questi muffin alle fragole e farina di cocco sono buonissimi e freschi di sapore, una ricetta sicuramente da salvare.

Rotolo con confettura di fragole

Chiudiamo la lista in bellezza e bontà con un classico che non stanca mai, e che non perde mai punti di ricerca. Semplice e da fare con pochi ingredienti, e da farcire con tanta confettura di fragole fatta in casa. Ecco la ricetta.