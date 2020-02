14 febbraio, ore 19. Nel vostro immediato futuro c’è la cena di San Valentino. L’appuntamento galante coccola e risveglia i vostri sensi attraverso una sequela di ingredienti costosi quali ostriche, caviale, tartufo e aragosta: una bicromia di nero e rosso dai sapori intensi e dalle quantità minime. Che ne dite di aggiungere un po’ di colore?

Provate il nostro menu vegetariano, una tavolozza di piatti colorati e appetitosi che si mangiano due volte, prima con gli occhi e poi con la bocca. Lasciate perdere i carissimi ingredienti che poi sono sempre gli stessi: siate originali, siate romantici con le verdure!Dall’antipasto al dolce, vi consigliamo quattro portate per un San Valentino vegetariano.

Budino di zucca

Si comincia con l’arancione solare dell’antipasto, il budino di zucca. Un budino? Salato? Proprio così, ed è perfetto per essere accompagnato da crostini integrali e guarnito con semi croccanti e chips di parmigiano. Oltre alla zucca, protagonisti sono i porri, che danno all’impasto una marcia in più e possono essere leggermente fritti e utilizzati come decorazione sfiziosa. Ecco qui la ricetta: preparatevi a fare la guerra a cucchiaiate!

Risotto fragole e prosecco

Fragole e bollicine sono due elementi immancabili per festeggiare San Valentino. Non accontentavi di metterli insieme così, a morsi e sorsi (anche se sicuramente danno tanta soddisfazione). Piuttosto, incorporateli nel risotto fragole e prosecco, un delicatissimo primo piatto color rosa pastello. La ricetta è semplicissima, basta far tostare il riso in un filo d’olio extravergine, aggiungere il prosecco e a cottura quasi ultimata le fragole tagliate a pezzetti. Non c’è nemmeno bisogno della mantecatura, ma potete aggiungere burro e formaggio a vostro gradimento. L’unica cosa che vi servirà è un bel calice fresco per brindare al vostro amore (e magari un vademecum sul risotto che non si sa mai).

Frittata patate e zucchine senza uova

Si prosegue in leggerezza e in color giallo canarino. Vi proponiamo una frittata di zucchine e patate, buonissima e light perché senza uova. Il procedimento è semplicissimo: saltate le zucchine con uno spicchio d’aglio e incorporate le patate lesse schiacciate, proprio come fareste con le uova sbattute. Aspettate che si formi la crosticina e oplà, giratela con un abile colpo di mano. Potete anche prepararla in anticipo e rifinirla nel forno prima di servirla. Vi abbiamo convinto? Ecco la ricetta.

Pavlova cioccolato e amarene

Non c’è San Valentino che si rispetti senza un pizzico di cioccolato. Voi però volete fare le cose in grande e allora noi vi sfidiamo a volare (virtualmente) in Australia per scoprire quanto è buona la pavlova al cioccolato e amarene, una variante del dolce dedicato a una famosa ballerina. Questa torta di meringa è simbolo di finezza, eleganza e leggerezza, proprio come un’étoile che si muove sul palcoscenico. Con una cascata di cioccolato fuso e amarene sciroppate poi diventa decisamente lussuriosa. Il boccone, morbido e croccante al tempo stesso, vi porterà dritti dritti in paradiso a ballare sulle nuvole. Pronti a volare?

Ecco la ricetta.