M’ama o non m’ama? Se cucina per voi fidatevi, il sentimento è reciproco. Il regalo più bello che potete fare alla vostra dolce metà per San Valentino è una cenetta coi fiocchi. A volte però il famoso logorio della vita moderna rischia di posticipare le preparazioni all’ultimo minuto. Che fare?

Niente panico: ci pensiamo noi di Dissapore a suggerirvi un menu veloce per una cena romantica. I profumi del mare arrivano alla tavola grazie alle nostre ricette dall’ottimo rapporto qualità-tempo. Ecco, dall’antipasto al dolce, un menu per San Valentino veloce e prelibato!

Tartare di tonno e mango

Solo 15 minuti per la tartare di tonno e mango, un antipasto dai sapori esotici bello da vedere e ancora più buono da assaggiare. Il tonno fresco tagliato a dadini si alterna al delicatissimo mango – che, volendo, potete sostituire con ananas, papaya o frutto della passione, per rimanere in tema San Valentino. Formate la tartare con un coppa pasta, decorate con i semi di sesamo e papavero e il piatto è pronto in men che non si dica! Ecco qui la ricetta.

Linguine gamberoni e cognac

Un primo saporito e leggermente ‘alcolico’, le linguine gamberoni e cognac vi faranno fare un figurone. Chissà quanto tempo ci vorrà: solo 20 minuti, più 10 per la cottura! Il segreto è procurarsi dei gamberi freschissimi e risparmiare tempo preparando il delizioso condimento a base di cognac e pomodorini mentre l’acqua bolle. Al resto ci pensano due capisaldi degli afrodisiaci in cucina, aglio (sì, fidatevi) e peperoncino. Un primo da mangiare mentre vi mangiate con gli occhi.

Ecco qui la ricetta.

Impepata di cozze

Non solo salva-tempo ma anche salva-portafoglio. Le cozze sono un ingrediente delizioso ed economico, soprattutto rispetto alle ‘solite’ ostriche che, nonostante siano un simbolo di romanticismo, in realtà non piacciono proprio a tutti. L’impepata di cozze renderà piacevolmente piccante la vostra cena e, si spera, il resto della serata. Per prepararla ci vuole solo un quarto d’ora, tempo che si riduce ulteriormente se vi procurate le cozze già pulite. Anche secondo voi non c’è niente di più sexy del mangiare con le mani pescando dalla stessa pentola? Allora affrettatevi a collaudare la ricetta.

Mousse di cioccolato all’acqua

Non si può festeggiare San Valentino senza viziarsi con un po’ di cioccolato. La mousse all’acqua è il dessert più breve che ci sia: da una parte per la quantità di ingredienti (soltanto cioccolato fondente, acqua e lamponi per guarnire), dall’altra per i tempi di preparazione, meno di 10 minuti. Una mousse velocissima, leggerissima e buonissima, perfetta per concludere una cena romantica in dolcezza. Una magia? No, basta crederci e soprattutto seguire la nostra ricetta semplicissima.