Genitori dei cupcake, i muffin originali sono di origine anglosassone e derivano da una tipica focaccina inglese tipo scones. I muffin statunitensi invece sono realizzati con diverso procedimento e famosi per avere una “pancia pronunciata” ben oltre il pirottino in cui son cotti.

Abbastanza semplici da prepararsi anche per chi è alle prime armi, i muffin sono anzi una delle prime preparazioni in cui il neofita si cimenta: mischi tutto e qualcosa esce, bene o male. Banalizziamo un procedimento che in realtà avrebbe regole ben precise, ma diciamo che qualsiasi tortina si veda presentata in un grazioso pirottino non può che attirare l’attenzione. Ed è subito festa, un regalino di amore, una dolce sorpresa. A volte capita sia una sorpresa… da sballo.

Preparatevi dunque a stilare la vostra personale lista, da questa che raccoglie le 12 migliori ricette di muffin, secondo noi.

Muffin alle castagne

Se avete consultato il nostro articolo su come riconoscere le castagne nel bosco, allora avrete sicuramente casa piena – o comunque siete ispirati: i muffin che vedete in foto allora sono perfetti, con quel sapore delicato dolce e inconfondibile che solo la farina di castagne conferisce. Nella nostra ricetta abbiamo aggiunto all’impasto pinoli e cacao, ma voi potete sostituirli con noci, noci pecan, o anche pezzetti di mela e cioccolato bianco.

Muffin al caffè

Appena inizieranno a cuocere, questi muffin al caffè sprigioneranno un aroma di felicità per tutta la casa: un risveglio meraviglioso, e non necessariamente a colazione! Caffè in abbondanza, in polvere e liquido, per un sapore davvero intenso. Per decorare? Quello che volete, ma raccomandiamo il caramello salato!

Muffin allo yogurt

Questi sono esattamente i muffin che ci si immagina se dovessimo ipotizzare la ricetta perfetta: umidi, sofficissimi, leggeri, non troppo dolci per la presenza dello yogurt, zucchero di canna e poco altro. Sappiamo che non vedete l’ora di provarli, eccovi la ricetta!

Muffin zucca e cioccolato

Abbiamo iniziato con le castagne, proseguiamo con un altro ingrediente di stagione: la zucca! Perfetta nei dolci e nelle torte, ma anche nei muffin soprattutto se abbinata al cioccolato. Ecco i nostri muffin preferiti, saporiti, autunnali e speziati.

Blueberry muffin

Una bakery senza i blueberry muffin (muffin ai mirtilli in vetrina non può definirsi tale… e nemmeno un ricettario di dolci che si rispetti. Cominciamo quindi proprio da questi! La base è proprio quella dei muffin classici, con burro e latte, zucchero e farina: trovate qui la ricetta, e vi basterà sostituire il cioccolato con dei mirtilli, aggiungendoli all’impasto senza infarinarli né condirli prima.

Muffin arancia e zenzero

Questi muffin arancia e zenzero profumano proprio di Festa e di autunno. L’arancia con quell’aroma avvolgente abbraccia la piccantezza dello zenzero: entrambi sono in versione candita, così si sentono bene ad ogni morso. Questi dolcetti sono perfetti per la colazione, magari la mattina di Natale.

Muffin al cioccolato

Come si fa a resistere ai muffin di cioccolato? Classici, sempre apprezzati, mai una volta che ne avanzi uno, molto facili da fare anche per chi è poco esperto con fruste e cucchiai. Belli panciuti e con cacao in aggiunta al cioccolato fondente, questi muffin son da far subito (e in abbondanza).

Muffin con cuore fondente

Avete presente la base di cui vi ho parlato all’inizio, quella suggerita nei blueberry muffin? Ebbene, trasformatela! Lasciatela liscia, senza cioccolato né frutta, ma mettete all’interno una sorpresa: il cure fondente. Che sia di confettura o coulis, di cioccolato, di crema pasticciera poco importa, ora vi svelo il segreto per farlo. Qualche ora prima di cominciare, congelate in cubetti (proporzionati alla dimensione del muffin ovviamente) la salsa o crema che avete scelto. Una volta riempito con l’impasto lo stampo, prendete i cubetti di crema e premeteli nell’impasto, non troppo a fondo. Ora infornate e godetevi poi la magia.

Muffin alla banana

La banana nei dolci prende vita nuova e si trasforma nel sapore perfetto, soprattutto se abbinato a frutta secca, cioccolato o caramello. O tutto insieme. Avete presente il banana bread? Ecco, aggiungete poco liquido in più e otterrete l’impasto perfetto per i muffin.

Muffin menta cioccolato

Menta e cioccolato è un abbinamento che mette sempre di buon umore! Guardate questi muffin, ad esempio: non sono super allegri e invitanti? Qui c’è sicuramente lo sciroppo di menta, ma voi potete sostituirlo con essenza di menta, o con… caramelle alla menta frantumate (sì avete letto bene, le caramelle tipo “Polo” saranno perfette).

Muffin alla carota

Anche la carota, come la banana, nei dolci si presta a meraviglia: nei muffin alle carote consigliamo di osare con ingredienti grezzi, come zucchero di canna integrale e farina integrale.

Muffin alla nocciola

Con la farina di nocciola potete fare biscotti, frolle e torte/dolcetti: dolcetti umidi, calorici ma chissenefrega, adatti a qualsiasi occasione. Unite la farina di nocciola a poca farina 00 o integrale, e non eccedete con i liquidi o con le uova.