Ricette “light”: ecco qualche idea

Eccovi qualche ricetta light semplice e non scontata per affrontare meglio un periodo di magra post feste, per rimettersi in forma ma rimanendo di buon umore. Di idee ne abbiamo molte ma abbiam selezionato le 5 che troverete qui sotto.

1. Gazpacho di zucchine

Le zucchine hanno 17 calorie ogni 100 g e sono talmente buone (mi raccomando, scegliete sempre quelle piccole e belle sode, soprattutto ora che non sono proprio di stagione) da non aver bisogno nemmeno di troppi condimenti. Vi propongo quindi una crema fresca e delicata, ideale per tutta la famiglia e perfetta se volete stare un po’ leggeri. Sempre con le zucchine, ecco un piatto unico che comprende proteine, verdure e carboidrati: pasta con ricotta, vongole e zucchine.

Eccovi la ricetta del gazpacho!

2. Cavolfiore gratinato

Anche il cavolfiore, quanto a calorie, si difende bene offrendo un gusto unico e massima versatilità: è infatti facile trasformare questo ortaggio in un secondo piatto favoloso. In questo caso, bastano un poco di pangrattato e una spolverata di formaggio grattugiato!

Qui trovate la ricetta.

3. Salmone marinato agli agrumi

Le proteine sono fondamentali in una dieta dimagrante, soprattutto se di pesce. Il salmone è più calorico rispetto ad altri ma è anche più saporito… anzi, il suo sapore è unico e riconoscibile tra mille. Rimane protagonista anche in questa ricetta, che prevede una bella marinatura dolce e agrumata.

La ricetta? Eccola!

4. Torta all’acqua

Chi lo dice che bisogna privarsi dei dolci? Questa torta all’acqua è perfetta: certo, ha le calorie di farina e zucchero ma non contiene uova né burro. Diciamo che una fettina a colazione non è più grave di pane e confettura. Noi l’abbiamo aromatizzata al caffè, il che la rende ancora più buona.

Eccovi la ricetta.

5. Poke

Il poke è un piatto originario delle Hawaii ed è a base di pesce crudo, alghe e semi. Si combina in molti modi e le varianti sono infatti moltissime. C’è chi include anche il riso ma è un elemento che non dovrebbe esserci (a differenza del cirashi, la pietanza giapponese a base di riso in ciotola coperto da abbondante pesce crudo).

Qui trovate la ricetta del nostro poke.