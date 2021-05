Giunto è il momento di cuocere i ceci secchi che abbiamo in fondo alla dispensa e di sbizzarrirci nelle migliori ricette in cui sono protagonisti. No, dai, non partiamo subito a manetta con l’hummus… nel senso, lui è buonissimo ed è infatti incluso nelle proposte, ma la fantasia può correre anche verso lidi differenti.

Ve ne stiamo per dare dimostrazione, con classici anche rivisitati, tradizioni nostrane, varietà particolari di ceci, idee versatili e anche formali volendo.

Le migliori 10 ricette con ceci vi stanno aspettando, e non vi giudicheremo se vorrete partire da quelli precotti!

Ceci croccanti snack

La ricetta dei ceci croccanti sta facendo letteralmente il giro del web in lungo e in largo. D’altronde, come non apprezzarli? Tendenzialmente è adatta a tutti, vegana, uno snack che fa prevalere di molto le proteine, qualcosa di diverso, di più sano rispetto alle altre cose “croccanti” che possono essere fatte in casa. Bastano pochi ingredienti, e un po’ di pazienza con il forno: ecco la nostra versione.

Maltagliati e ceci in brodo

I maltagliati sono una pasta stupenda, davvero caratteristica: ritagli irregolari di sfoglia, appunto “maltagliati”, con pezzature quindi diverse nel piatto. E questo formato è particolarmente adatto ad essere servito cremoso, un po’ brodoso, insieme ai ceci. Fateli insieme a noi, seguendo la nostra ricetta.

Hummus classico

Sarà scontato, ma l’hummus ovviamente non poteva certo mancare. A noi piace classico, con tahina, aglio e limone proprio come lo fa Yotam Ottolenghi: se cercate una ricetta tradizionale cui affidarvi, è questa. Poi potete variare, c’è chi non mette aglio e chi non mette la tahina per cercare di ridurre un po’ le calorie… la verità è che l’hummus è sempre buono.

Crema di ceci con gamberi piccanti

La crema di ceci è una vera e proprio delicatesse: non servono molti ingredienti in quanto esce buonissima anche così, al naturale… ma se sapete come esaltarla allora diventa indimenticabile per giorni e giorni. E come esaltarla? Seguite la nostra ricetta, che la vede accompagnata a zafferano e gamberi belli piccantini.

Falafel di ceci neri

Ah che buoni, i falafel (o felafel)! Riduttivo chiamarli “polpette di ceci” eppure il richiamo è quello: ceci crudi e tritati, conditi con spezie e aromi, appallottolati e fritti. Irresistibili. La nostra ricetta è una variante: prevede ceci neri e cotti, e l’aggiunta di pistacchi… vi ispira?

Zemin di ceci alla ligure

Questa ricetta fa parte – come accade il 90% delle volte per le nostre ricette tradizionali – dell’usanza povera. Usanza povera ligure, in questo caso: lo zemin di ceci (zemin de ceixei in dialetto genovese) prevede ceci, foglie di bietola, verdure, funghi se volete, e un brodo saporitissimo. Ve la consigliamo, nella nostra versione.

Farinata di ceci

Restiamo in Liguria, con la celeberrima farinata di ceci. Poche ricette sono semplici come questa, da paragonare – come semplicità – al castagnaccio: farina di ceci, acqua sale sono gli unici ingredienti che vi servono per la base… e noi aggiungiamo anche una cipolla e dell’olio di oliva nella nostra versione più sapida.

Pasta, ceci e salvia

Un altro primo piatto in questo elenco di ricette con i ceci, questa volta asciutta: penne, ceci e tanta salvia che lascia quella sua inconfondibile dolcezza balsamica. Una volta cotti i ceci – potete partire anche da quelli precotti – farla è un attimo. La nostra ricetta prevede poi olio e delle mandorle per completare, ma potete variare e renderla piccante, ad esempio.

Riso nero con zucca e ceci stufati

Un piatto unico: cereali (il riso nero), verdure sostanziose (la zucca), ceci (la parte proteica). Pensate, tutto stufato nella stessa pentola come fosse cous cous, aggiungendo la zucca solo verso la fine. Per cuocere potete usare brodo ma anche solo semplicemente acqua, e poi spezie ed erbe a volontà.

Veggie burger di ceci

I burger a base vegetale sono davvero un’ottima risorsa per variare rispetto alla carne. ce ne sono di tutti i tipi e quelli di ceci sono tra i più semplici da gestire, dal momento che questo legume è particolarmente legante e malleabile in un impasto. Abbiamo la ricetta del burger di lenticchie, e potete seguirla sostituendole appunto con i ceci.