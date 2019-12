Il natale è fatto per tutti: belli e brutti, alti e bassi, magri e grassi, simpatici e antipatici, onnivori o veg. Vediamo, a proposito, qualche idea per secondi piatti vegetariani di Natale per accontentare proprio tutti.

Budino di zucca

Questo budino di zucca è una proposta molto originale e inusuale, perfetta per stupire i commensali con qualcosa di nuovo. Si tratta di una purea di zucca e porri, unita a besciamella, uova e altri ingredienti saporiti, e cotta a bagnomaria: il risultato è magnifico esteticamente e un assaggio cremoso e inaspettato.

Ecco la ricetta.

Polpette di quinoa e zucca

Sempre con la zucca, che in questa ricetta dimostra per l’ennesima volta la propria versatilità, potreste fare (soprattutto per i più piccini) delle polpette. Noi amiamo queste con la quinoa, ricche di formaggio cremoso e filante e impanate per essere alla fine molto croccanti.

Trovate la ricetta proprio qui.

Crumble di patate

Il crumble di patate è sicuramente un secondo piatto molto sostanzioso… ma quale pietanza non lo è, a Natale? Farlo è semplicissimo e vi consente di avvantaggiarvi con diverse preparazioni. Lo strato principale è composto da patate cotte e ridotte a purea, aromatizzate, mentre il crumble è sapido e dorato.

Qui la ricetta!

Polpettone di verdure alla genovese

Polpettone a Natale? Perché no. Cipolle, patate e fagiolini sono i protagonisti di questo secondo piatto forse rustico ma amato. Portatelo in tavola intero, da tagliare al momento come si fa con arrosti e il classico polpettone di carne. In alternativa potreste proporlo come aperitivo, servendolo a cubotti.

La ricetta? Eccola.

Se avete altre idee di secondi piatti vegetariani per Natale, sono tutta occhi per leggerle! Nel frattempo, se l’argomento vi interessa, non perdetevi la mia idea di menù vegano per Natale e alcuni antipasti vegetariani.