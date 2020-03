Siete in cerca di ispirazione per torte soffici, umide e altissime allo stesso tempo? Sappiate che per ottenerle non serve solo un po’ di manualità ma anche gli strumenti giusti in alcuni casi, vedi le americanissime Angel e chiffon cake che senza il noto stampo con i piedini non raggiungeranno mai le vette che avete visto nei film quando vengono servite con salse, frutta e tè caldo, al tutto aggiungiamo anche qualche piccolo trucco come tenere gli ingredienti a temperatura ambiente prima di utilizzarli o addirittura montare uova e zucchero a bagnomaria per avere una montata che inglobi ancora più aria che si tradurrà poi in sofficità estrema.

Abbiamo raccolto le ricette migliori da provare, siamo partiti dalle basi con il Pan di Spagna e la genovese, fino ad arrivare in Usa con la chiffo e angel cake ovviamente, ma anche l’inglesissima hot milk sponge cake, fino ad arrivare alla furbissima torta in padella al cioccolato, avete solo l’imbarazzo della scelta.

Chiffon cake

La torta a stelle e strisce che ha fatto della sua altezza e sofficità un vero marchio di fabbrica, i trucchi per sfornare questa meraviglia sono sostanzialmente due, montare le uova intere con lo zucchero fino a quando non avranno raddoppiato di volume, meglio se le uova sono a temperatura ambiente e lo stampo, che deve essere obbligatoriamente quello americano, conico con il fondo amovibile e i piedini per lasciarla raffreddare a testa in giù, in modo che il vapore uscendo la mantenga bella alta e soffice. Noi l’abbiamo provata anche in versione vegana, se volete provarla la trovate qui.

Pan di Spagna

La base della pasticceria solo uova zucchero e farina, niente lievito, la sofficità e l’altezza la fa tutta la montata di uova e zucchero, il pan di Spagna classico per eccellenza ha bisogno solo di una piccola accortezza per riuscire perfettamente, le uova e lo zucchero devono essere montate a lungo, e se le uova sono fredde devono essere scaldate con lo zucchero in un pentolino con fondo spesso per qualche minuto prima di essere montate, meglio comunque tenerle a temperatura ambiente almeno 1 ora prima di prepararlo.

Genovese

La Genovese – o Genoise – è un altro degli impasti base della pasticceria, una pasta lievitata e soffice molto simile al Pan di spagna ma, a differenza di quest’ultimo, con il burro fuso tra gli ingredienti e con un diverso metodo di preparazione. E’ perfetta come base per torte di compleanno, torte in pasta di zucchero (grazie alla sua consistenza morbida ma compatta che ben regge il peso delle decorazioni) ed è buonissima anche da consumare semplicemente spolverizzata di zucchero a velo, a colazione o merenda.

Torta tenerina

Potevamo forse non menzionare una delle torte più soffici per eccellenza? lo dice anche il nome. La torta tenerina è originaria di Ferrara, gli ingredienti si contano sulle dita di una mano, tanto cioccolato, burro zucchero, uova e una manciata di farina, niente lievito qui, è proprio quest’assenza a darle l’aspetto con le crepe in superficie caratteristico di questo dolce.

Torta soffice ricotta e cioccolato

Una torta soffice si ma golosa anche di più, qui il segreto è la ricotta nell’impasto che fa il grosso del lavoro, poi olio, uova, farina, lievito e cioccolato fondente cosparso sul dolce poco prima di cuocerla fanno il resto. Facile e veloce, se voleste provare, la ricetta è qui.

Torta quattro quarti

Dolce della Bretagna francese, il suo nome deriva dalla proporzione degli ingredienti: il peso di ciascun ingrediente – uova, burro, zucchero e farina – è uguale agli altri, così che ognuno sia esattamente un quarto del totale, è una delle basi più conosciute in pasticceria, ideale per il cake design perché molto morbida ma ben compatta e strutturata (perfetta per reggere il peso della decorazione) e si presta ad innumerevoli farciture, oltre ad essere deliziosa da mangiare così com’è, nella sua semplicità. Simile al pan di Spagna ma più friabile grazie alla presenza del burro nell’impasto.

Torta paradiso

Il dolce classico della tradizione italiana, tipico di Pavia. La ricetta parte dal pan di Spagna, poi arricchito con burro e lievito, morbido e perfetto da mangiare con una spolverata di zucchero a velo oppure da usare come base per torte farcite e golose, l’importante è montare molto bene il burro a temperatura ambiente con lo zucchero e gli aromi, finché la massa è gonfia e spumosa.

Torta Maddalena

Conosciuta anche come pasta viennese, la torta Maddalena, è una torta soffice cotta al forno, preparata con niente di più se non farina, zucchero, uova, burro e scorza di limone per aromatizzare. Utilizzata in pasticceria come base per le torte da farcire è perfetta anche se gustata da sola, magari con una bella tazza di tè fumante o una pallina di gelato, troppo?

Hot milk sponge cake

Il nome tradisce la particolarità di questa torta, latte bollente sulla montata di uova e zucchero, il risultato è una torta sofficissima ed umida, perfetta da farcire con confetture ai frutti rossi o da mangiare sola accompagnata da un buon tè. Se volete essere sicuri di avere una montata di uova e zucchero perfetta per accogliere il latte caldo, ricordate di tirare fuori dal frigorifero le uova almeno 1 ora prima di prepararla, l’ideale sarebbe averle a temperatura ambiente.

Torta al limone

Una torta umida e soffice quella al limone, gli ingredienti per questa torta sono veramente pochissimi, tanto limone, ci pare scontato, che sia biologico magari o direttamente dal vostro giardino/terrazzo, così da poter usare anche la scorza oltre al succo, una buona farina, zucchero e burro, si ve lo ripetiamo se volete torte soffici il burro è essenziale.

Torta Margherita

Tra le più soffici in assoluto, solo burro zucchero latte e farina per una delle torte più preparate, soprattutto nord e centro Italia, da gustare in purezza magari con un bel tè fumante o farcita con una crema più golosa, una confettura se volete restare molto British, sai per l’ora del tè, o una bella crema spalmabile alla cioccolata per la gioia di tutti, se volete cimentarvi trovate la ricetta qui

Torta trapunta

Una torta soffice e d’effetto, una base semplicissima, aromatizzata al limone e resa più golosa dalle decorazioni al formaggio e cacao che le regalano l’aspetto tipico delle trapunte delle nonne, da cui prende anche il nome.

Torta all’acqua al caffè

Mosca bianca in questo mare di burro e zucchero, la torta all’acqua e caffè è sofficissima pur essendo totalmente vegana, niente burro, latte o uova, solo acqua, caffè, olio di semi, farina e lievito, vi assicuriamo una morbidezza incredibile, se non ci credete la ricetta per provarla la trovate qui.

Torta al cioccolato in padella

Una vera furbata questa torta, niente forno, avete letto bene, si cuoce direttamente in padella, il meccanismo è quello del fornetto Versilia delle nostre nonne, il risultato è una torta alta e soffice, vi possiamo assicurare che non noterete la differenza con una torta da forno, se non ci credete testatela voi stessi, la nostra ricetta la trovate qui.

Angel cake

La torta degli angeli letteralmente, per il suo impasto chiarissimo per la presenza di soli albumi montati a neve fermissima con lo zucchero, pochi ingredienti per la torta più soffice che esista, anche relativamente light vista la mancanza di burro e tuorli, certo non dovete far caso alla quantità di zucchero, ma quella è un’altra storia.

7 vasetti

Tra le prime torte che si prova a fare in cucina, niente bilancia, l’unica unità di misura che vi servirà è appunto il vasetto dello yogurt che fungerà poi da metro per “pesare” tutti gli altri ingredienti e sarà proprio lo yogurt nell’impasto che vi regalerà una torta soffice e bella alta, ovviamente personalizzabile in base al gusto di yogurt che sceglierete di usare.

Ciambella alla panna montata e cacao

Chi lo ha detto che la panna montata può solo accompagnare le torte? Martha Stewart docet, questa è una sua invenzione, panna montata nell’impasto per una torta areata e sofficissima, cacao per aggiungere un quid in più al gusto e se proprio volete la ciliegina sulla torta una bella colata di cioccolato fondente sopra.

Poke Cake

Una base al cioccolato fondente umida e sofficissima, che una volta sfornata, ancora calda, viene bucata con il manico di un cucchiaio di legno, da qui “poke”, ossia infilzata, e riempita con una golosa ganache al cioccolato o caramello salato e guarnita poi con ciuffi di panna montata, nel caso le calorie non fossero già abbastanza così. Una torta per very chocolate addicted, irresistibile.

Pan d’Arancio

Ricetta tipica siciliana, il pan d’arancio è una torta soffice e umida a base appunto di arancia che viene utilizzata tutta, e intendo proprio tutta, ad eccezione dei semi che vanno tolti poi si frulla tutto, scorza e polpa, per ottenere una pasta d’arancio che va incorporata alle uova e lo zucchero che montano, il risultato è una torta profumata e di un bell’arancione vivo, ottima semplice o con una glassa alle mandorle sopra, giusto per rimanere in tema.

Torta di carote meringata

La torta di carote è forse una delle torte più soffici che abbiamo se fatta a regola d’arte, il trucco? grattugiare le carote e poi strizzarle in un panno di garza per eliminare il succo in eccesso che renderebbe la torta troppo umida, poi le mandorle e le uova ben montate faranno il resto. Perfette con una generosa dose di meringa italiana sopra, fiammeggiata ovviamente.