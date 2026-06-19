Le 14 migliori gelaterie della Campania nel 2026

Qualche settimana fa ho scritto, su queste stesse pagine, che a Napoli il gelato artigianale non esiste. Avessi azzardato che il ragù della domenica di mammà è fatto da sempre col dado l’avrebbero presa meglio. Potete sfottermi quanto volete eh, perché non ho nessuna intenzione di ritrattare: la mia non è un’opinione ma un fatto, e ci farete pace come con Higuain alla Juventus, cioè mai.

Intanto il gelato artigianale vero sopravvive e prospera nella Campania di provincia, ed è di questa porzione di territorio che voglio occuparmi adesso.

Alcuni indirizzo sono noti, altri molto meno, ma il punto non è la scoperta bensì la geografia: il meglio sta fuori Partenope sparso tra l’Irpinia, il Sannio, il Cilento e l’agro casertano, in paesi che con il turismo hanno poco a che spartire. Eppure lì, lontano dal capoluogo, il gelato è rimasto retto ed integro rinnovandosi, non per una qualche superiorità morale del piccolo centro, ma per ragioni che hanno più a che fare con i conti che con il paesaggio.

Un gelato artigianale onesto ha una struttura di costo che fa impressione, perché materia prima e manodopera arrivano a pesare tra il 65% e l’80% del prezzo finale, e per un solo chilo di sorbetto fatto come si deve servono due o tre chili di frutta vera, scarti compresi. A queste condizioni la base standardizzata non è una scorciatoia tra le tante, ma l’espediente che il mestiere ti mette davanti ogni giorno.

Cosa trattenga il gelatiere dal cedere, e perché ci riesca più spesso nei paesi che in città, dipende per intero da chi compra. Sì perché la qualità smette di essere un elemento imprescindibile dove la clientela non distingue il prodotto vero da quello ricostruito con una base in polvere. È quanto accade con i turisti di passaggio, per esempio, che per giunta non tornano mai nella stessa gelateria e del banco non conservano memoria. Napoli, seconda città d’Italia per numero di gelaterie e pasticcerie, e Salerno, che chiude la top five nazionale, sono mercati affollati in cui questa logica del volume si impone quasi sempre. In un borgo del Cilento di 1200 abitanti accade l’esatto contrario: gli avventori sono pochi ma ritornano, ti chiamano per nome, e a chi mangia regolarmente il fico colto dall’albero non rifili il surrogato spacciandolo per vera frutta. Non è virtù rurale, è che la fuffa, nelle piccole comunità campane, semplicemente non rende.

I quattordici indirizzi che seguono dimostrano esattamente cosa succede quando un artigiano conquista l’inestimabile privilegio di ignorare il flusso lobotomizzato degli avventori occasionali. Il risultato nella coppetta (o sul cono) ripaga abbondantemente l’inevitabile seccatura del viaggio.

Ecco quindi le migliori gelaterie della Campania, rigoroso frutto di assaggi di prima mano e schede compilate per tutta la regione, grandi esclusioni, nomi emergenti e vecchie glorie sempre sempre al passo. Un “best of” che si ascrive alla classifica delle 100 migliori gelaterie d’Italia di Dissapore, la nostra guida nazionale alla carapina artigianale, che per questo 2026 è sostenuta da Sepal Group. Insomma, alcune di queste gelaterie entreranno nella selezione nazionale mentre altre, per una mera questione di valutazione, rientrano in quella regionale.

1. The Rag., Atripalda (AV)

Cominciamo dall’onomastica, perché qui serve. Si pronuncia con la “g” dolce, e viene da “ragioniere”, la professione del padre del titolare. Poi il contesto: Atripalda, undicimila anime in provincia di Avellino, dove nella primavera del 2024 Gian Paolo Capaldo ha aperto una cosa che è gelateria, laboratorio di ricerca e fucina di una viennoiserie che vi farà strappare i vestiti di dosso per quanto è buona. A fine novembre dello stesso anno il suo panettone chiudeva quarto nella classifica di Dissapore dei migliori panettoni artigianali del 2024, con tanto di premio come miglior lievitista emergente. Ma è sul gelato che si capisce davvero come ragiona: ignora le tabelle del bilanciamento da manuale, lavora sulla stagionalità, si rifornisce dai produttori del posto, tratta gli ingredienti irpini come materia da studiare e non come scorte da smaltire.

La nocciola è la sua musa, trasformata in tre varianti. Nella nocciola di Serino in purezza la tostatura è calibrata per lasciare il frutto nella sua schiettezza, nella versione arrostita sui carboni di legna la reazione di Maillard ci si spinge in quella terra di nessuno tra il dolce e l’affumicato e nella nocciola ossidata la dolcezza si attenua e affiora una complessità che ricorda il miso. Accanto, una mandorla cruda mixata con un dieci per cento di armelline, persistente e con quell’amarognolo piacevole, e una nocciola di cocco che è tra le cose più riuscite del banco, ovvero un gelato al cocco che sa di nocciola.

Sul versante cioccolato lavora un fondente base latte e uno senza zucchero da massa Ecuador, puliti e bilanciati. Poi ci sono i gusti che raccontano dove sei: il limone di Raito, le cerasas de Montoros, il caramello salato, il coccantino, il sing wolf su cantalupo dalla cremosità fuori scala, e una ricotta mista con Strega e cioccolato fondente che tiene insieme dolce e amaricante senza sbavare. C’è perfino un “tirati su”, un gusto a base mascarpone con la spalmabile alla nocciola di casa e i ragionotti, dei peccaminosi biscotti al cioccolato e fior di sale che contengono 500 kcal per picogrammo.

Nelle declinazioni alcoliche, The Rag riesce dove quasi tutti annegano: tiene la cremosità senza far evaporare l’anima etilica. Il Campari e lampone è un’epifania, la mora e Vermouth ha una rotondità che spiazza, e il Malaga, con l’uvetta imbevuta nel cognac e nel passito, ti ricorda che questo gusto non è vecchiume da ricettari anni ‘80. Il caffè è a base latte e ricorda una Coppa dl Nonno d’antan, fatta bene però. Sul fronte botanico, la combinazione di camomilla, limone e rosmarino è una di quelle che scuotono invece di calmare, e lo stesso piglio torna nel Latte di Fiore, costruito sul latte di transumanza di un produttore che si chiama proprio così (Fiore). Nei gusti alla frutta qui si usa amido di riso al posto dei soliti addensanti, e il risultato è una consistenza soave e una brillantezza fuori dal comune.

2. Di Matteo, Torchiara (SA)

La gelateria apre negli anni Trenta col nonno Raffaele, passa al padre Leopoldo e nel 2000 finisce in mano a Raffaele Del Verme, che fino a quel momento faceva il rappresentante. Oggi manda avanti una gelateria ormai leggendaria con la moglie Angela e la figlia pasticciera Adriana. A misurare un posto così non bastano i premi, serve un dato concreto: ad agosto, a Torchiara, che è un puntino affogato nel verde cilentano più brado, si svuotano tre carapine al giorno di fico bianco del Cilento con cioccolato, e c’è gente che mette in moto e guida da tutta Italia apposta per quello.

Qui il cioccolato fondente viene preparato con una varietà Madagascar al 71% e un Cuba ricavato dalla massa, entrambi su base latte, perché per Raffaele il cioccolato è un gusto “caldo” e deve accarezzare il palato. Il fico bianco con mandorle e il gusto mandorla con mandarino cilentano sono la cosa più territoriale del banco e forse tra i gusti più copiati in Italia. Il cioccolato al 75% con pepe e cannella è una piccola lezione sulla progressione speziata e c’’è anche un cioccolato con limone e liquirizia che gioca sullo stesso registro di contrasti senza scadere nell’esotismo da cartolina. La ricotta di bufala Barlotti con foglia di fico e miele di spiaggia di San Rossore, prodotta da un lavoro a quattro mani con Gianfrancesco Cutelli, è il gelato da provare questa estate.

3. Gelizioso, Sarno (SA)

Dal 2013 Giuseppe Cascella rappresenta a Sarno una forma di minoranza attiva: zero basi standardizzate, stagionalità senza sconti, filiera bio e un’insofferenza dichiarata per le liste ingredienti lunghe. Nel 2025 il settore lo riconosce come il miglior interprete del gelato gastronomico in Campania. Lui, con una lucidità rara, continua a fare esattamente quello che faceva prima, che è poi la sola risposta sensata a un riconoscimento del genere.

Il caffè bianco con caramello al limone e crumble salato al burro da solo vale la visita. L’arabica infusa a 70°C e poi filtrata restituisce un estratto senza l’amaro nevrotico del tostato, il caramello acido taglia a fette la rotondità, il crumble salato chiude restituendo croccantezza. Stesso rigore termico per la banana con foglia di fico e lime, dove la foglia viene infusa in acqua a 65°C, e per il tè blu di fiore di pisello odoroso, lavanda, ananas e cocco, cromaticamente ipnotico e aromaticamente coerente. Prendete nota: qui troverete ricotta di pecora con miele di castagno e millefiori e pepe nero, un gusto con pane di mais tostato e imburrato con burro di centrifuga e confettura di frutti di bosco, cioccolato speziato da massa di cacao con cardamomo, cannella, chiodi di garofano, zenzero e pepe nero e la caprese al limone tradotta in gelato (cioccolato bianco variegato con olio extravergine di oliva cilentano, mandorle e zest di limone). È sul versante gastronomico che Cascella smette di trattenersi, e quando schiaccia davvero il pedale arrivano il melone e prosciutto, lo yogurt con note di abete rosso, la pera e pino silvestre, persino un gusto alle foglie di ulivo. E non sta facendo avanguardia per i follower, ma per spostare il confine di ciò che un gelato gastronomico può osare.

4. Angelo Napoli, Baronissi (SA)

Il suo è un curriculum nomade, costruito tra esperienze fuori regione, una lunga parentesi salernitana e infine il ritorno a Baronissi. Tiene venti gusti in rotazione stretta, lavora tutto l’anno e calibra la dolcezza verso il basso con una coerenza che non concede distrazioni. La nocciola di Giffoni la raffina in loco a tostatura media, e si sente nella pulizia del finale, quella che l’industria insegue da decenni senza mai acchiapparla. Il cioccolato Criollo al 75% lo lavora su base acqua, senza il grasso che altrove fa da scudo alle materie prime mediocri.

Il fior di latte di bufala con composta di albicocche pellecchielle fatta a mano e filetti di mandorle siciliane tostate è il gusto più riuscito: la nota lattica bufalina non tramortisce il frutto e la mandorla non fa il soprammobile. Nel Marsala con uvetta Zibibbo e granella di fondente la parte alcolica è dosata al millilitro, il pistacchio crudo appena salato e la mandorla cruda con cubetti di limone candito sono straordinari e finalmente equilibrati sul fronte degli zuccheri. Assaggiate anche la zuppa inglese perché è fatta interamente in casa, in tutte le sue parti. Nespola di Paestum, fragola di Capaccio, melone cantalupo, noce di Sorrento e cannella con composta di mela annurca sono i gusti alla frutta che sceglierebbe anche un integralista delle creme.

5. C’era una volta, Benevento (BN)

Adele Iuliano e Annamaria Spedicato si formano alla scuola del gelatiere Gianfrancesco Cutelli (gelatiere siculo-pisano) e portano quell’etica a Benevento intatta. Usano latte sannita e chiudono d’inverno, da novembre a febbraio, perché il gelato è un prodotto stagionale, almeno in un piccolo centro come Benevento. Da quindici anni tengono nel banco diciotto carapine e due granite messinesi, senza mai cedere alla tentazione di moltiplicare i punti vendita.

La Crema oro (vaniglia del Madagascar, limone della Costa d’Amalfi, fava di tonka) è un manuale di stratificazione in cui la tonka allunga la persistenza da mattina a sera. La ricotta vaccina con liquore Strega e gocce di fondente è il tributo locale che non scade nel cliché. La zuppa inglese sta in piedi sulla base di uova, rum e Alchermes dealcolati e resta una delle pochissime esecuzioni oneste in giro. A completare, un cioccolato Sur del Lago Venezuela a base latte che scende in profondità, la mandorla di Toritto cruda, ravvivata dal limone, una pera con cannella di Ceylon in infusione, il caramello al sale di Guérande e un cantalupo siciliano che resta nitido, fresco. Provate anche i gelati in barattolino, i biscotti gelato e la memorabile granita al gelso nero.

6. Enzo Crivella, Sapri (SA)

La gelateria nasce nel 1945 in Piazza Plebiscito, a Sapri. Nel 1950 il padre Eugenio apre sul lungomare il chiosco che diventerà il quartier generale, mentre Enzo subentra nel 1983, passa per l’Accademia di Belle Arti di Napoli e diventa il decano della gelateria in Campania, oltre che fiduciario Slow Food, ambasciatore della Campania all’UNESCO e Maestro d’Arte e Mestiere. Ma più importante dei tituli, tira fuori un gusto nuovo al giorno, letteralmente.

Qui il latte non è mai stoccato a lungo e la panna, sempre del Vallo di Diano, entra senza un grammo di zucchero aggiunto. La tecnica si legge nel gelato chantilly con pasta sfoglia al rosmarino, olio extravergine del Vallo di Diano e sale Maldon: l’olio interviene sulla materia grassa modificando il bilanciamento, il rosmarino è balsamico e la solubilità asimmetrica del sale in cristalli completa la sequenza. La mennulla ammucciata, che in dialetto siciliano è la “mandorla nascosta”, fa convivere mandorla di Avola, cioccolato di Modica, miele di zagara e mandarino cinese della Piana del Sele. Nel Rose Noir un fondente al 72% lavorato a base acqua si apre a lamponi e Barolo chinato senza mai mollare la presa sul cacao, mentre la crema antica e il cioccolato crudo presidiano il fronte della classicità riletta. Il pistacchio lucano di Stigliano, che è poi il gusto del cuore di Nicoletta, grandissima gelatiera e moglie di Enzo, resta il metro di paragone, e il limone amalfitano chiude una mappa del gusto che Crivella disegna da quarant’anni. Siete all’estremo lembo della Campania e il chiosco apre soltanto d’estate, una combinazione che rende l’impresa complicata quanto basta a scoraggiare i tiepidi. Gli altri trovino il modo.

7. Luisè, Vitulazio (CE)

La traiettoria di Luca Terrazzano va da ingegnere chimico a Roma a gelatiere a Vitulazio nel 2023, con l’apertura di un’attività intitolata alla nonna. Quando alla figlia diagnosticano la celiachia, non si limita a mettere una pezza sulle ricette: smonta l’intera linea e la riscrive da zero in versione gluten free, perché un chimico di fronte a un problema non improvvisa, ricalcola. La base è latte di bufala pastorizzato in laboratorio e delattosato per via enzimatica, restituendo un ingrediente incomparabile per gusto e apporto di grassi.

La stracciatella nasce da quel latte lì, non dal fior di latte in tanica. Ma è sui sorbetti di frutta di stagione che casca l’asino degli altri e Terrazzano vola: nettezza di gusto e bilanciamento che da queste parti, lontano da tutto, non ti aspetteresti mai. La sua è un’agri-gelateria con poche proposte, ingredienti di stagione, materia prima delle colline casertane. Che un artigiano appassionato produca gelato bufalino biologico e senza glutine in un paese di settemila anime non è per niente banale. Da provare anche le versioni gelato di zuppa inglese e tiramisù.

8. Landolfo, Grumo Nevano (NA)

Vittorio e Davide Landolfo aprono nel 2019 dentro Palazzo Leonzio, la dimora di famiglia, con un dehors e gli alberi da frutto piantati nel cortile: la frutta non arriva in secchielli ma cade dai rami a venti metri dal pozzetto. Il vino lo facevano fin dagli anni Quaranta, ai tempi del bisnonno Leonzio, e chi ha imparato a leggere un’annata sa istintivamente cosa significa rispettare una materia prima senza mortificarla. È la stessa testa che li ha portati a montare una gelateria senza un grammo di semilavorato in un pezzo di hinterland dove “gelato” fa quasi sempre rima con bustone di preparato e grassi idrogenati.

La trasparenza è quasi un’ossessione qui: il laboratorio è a vista e gli ingredienti di ogni gusto sono stampati a caratteri cubitali, di quelli che non lasciano scampo a chi avrebbe qualcosa da nascondere. Il sorbetto al cioccolato 70% Ecuador è la prova che l’acqua, lavorata bene, batte il latte mentre il pralinato alle nocciole IGP trilobate del Piemonte e il cioccolato al 55% Ecuador con zucchero caramellato presidiano la sponda golosa senza scadere nello stucchevole. La ricotta fresca con pera semicandita e la zuppa inglese fatta con uova fresche tengono il filo della tradizione, mentre la stracciatella di albicocche del Vesuvio su base di mandorla della Val di Noto è il gioco di tessiture che non ti aspetti a Grumo Nevano. Se lo desiderate, potete farvi riempire la punta del cono con cioccolato al latte Arriba al 39% o fondente Trinitario al 66%, così l’ultimo morso è buono quanto il primo.

9. Marco Adinolfi, Cava de’ Tirreni (SA)

Studia a Bologna, passa per la ristorazione, nel 2013 apre La Torretta a Cava de’ Tirreni e poi si sposta, sempre a Cava, in Via XXV Luglio 94. La rotazione è la sua firma e il menu del momento gira su quattordici gusti: il pistacchio non è quello anonimo ma del Feudo San Biagio, cultivar siciliana di rango, la nocciola è di Avella, lavorata nuda. Il fondente al rum e il gusto 7 Veli sono costruiti per strati, mentre dagli archivi delle stagioni passate riemergono lo Stracciacapra, stracciatella montata su base di latte di capra con cioccolato del Madagascar, e l’Abbraccio all’italiana, biscotto alla cannella con pistacchio di Bronte e nocciola del Piemonte variegati al pretzel. Cava de’ Tirreni, tra l’altro, è a una manciata di minuti di treno da Salerno: per una volta l’eccellenza non chiede nemmeno la penitenza della Salerno Reggio Calabria.

10. Bottega Paradiso, Nocera Inferiore (SA)

Il Bar Ideale del 1984 si reincarna a settembre 2025 in Bottega Paradiso, che è un chiaro riferimento alla pellicola di Tornatore. L’anima del progetto è Alessandro Tipaldi, (anche) giovane farmacista che al cibo applica il metodo del chimico, dosando gli ingredienti con la precisione di chi pesa principi attivi al milligrammo.

L’offerta è ibrida, tra lievitati da colazione (eccezionali), pizza in teglia e caffetteria. La chicca, però, resta il banco del gelato, ereditato dal vecchio Bar Ideale insieme al suo gelatiere storico, che non ha nessuna intenzione di reinventarsi perché non ne ha bisogno. Coviglie al caffè, spumone, bananine e zuccotto stanno lì a ricordare cosa fosse il gelato campano qualche secolo fa, lavorando ancora a mano e utilizzando gli stampi d’acciaio degli anni ’70. Accanto, il gelato del presente, affidato alla quota giovane della brigata: il Paradiso amalfitano con curd di limone e crumble, la vaniglia con mandorle pralinate e caramello, il Cocco bello con mascarpone e cioccolato bianco.

A Nocera Inferiore, la convivenza pacifica tra il vintage pre-identitario e la tecnica contemporanea non era affatto scontata, e il fatto che qui funzioni alla grande racconta di un locale che ha le idee chiare su cosa voglia essere.

11. Che Sapò, Bonito (AV)

Bonito, Irpinia profonda, quasi cinquecento metri sul livello del mare, ulivi a perdita d’occhio. Ciriaco Rodolfo Grieci comanda l’azienda agricola che la famiglia ha messo su negli anni Cinquanta: nutre vacche di razza Pezzata Rossa col fieno dei suoi campi, produce formaggi e con il suo latte costruisce il 70% della struttura dei gelati. Gelato agricolo nel senso letterale del termine, non lo slogan che si appiccica in vetrina per fare scena. Bio certificato da dieci anni, niente pesticidi nei campi e niente additivi nei pozzetti.

Già arrivarci, serpeggiando tra i filari, costituisce metà del piacere. Poi si arriva e si assapora la specialità della casa, ovvero la percoca con l’Aglianico, abbinamento che in questa valle non ha bisogno di note a piè di pagina. I gusti cambiano ogni settimana, ed è la cosa più sinceramente contadina del progetto, poiché si manteca quello che la terra dà in quel momento e non quello che il mercato pretende tutto l’anno. Il nome, “Che sapò”, è l’esclamazione che da queste parti scappa quando si affonda il cucchiaino.

12. Bar delle Sirene, Salerno (SA)

Raffaele Lepore presidia il lungomare di Salerno dal 1964, con il laboratorio a vista e quaranta posti in terrazza che d’estate diventano oro. La grammatica di base è solida: un cioccolato Pachiza al 70% lavorato a base acqua, netto e senza fronzoli, una nocciola di Avella che si riconosce a occhi chiusi, frutta fresca e ben strutturata.

Il gusto Mito mette in fila fior di latte, amarene, fondente e crumble al caramello, Profumi di Sicilia accosta ricotta ovina, pistacchio e mandarino di Ciaculli mentre Aroma del sud insiste sulle note agrumate e mediterranee senza calcare la mano.

Il pezzo da novanta è il Terra del Sole, ricotta di pecora di Colliano, fichi secchi del Cilento, miele, cioccolato Grand Cru e zeste di Limone della Costiera Amalfitana. Un difetto però c’è, e si ripresenta con una certa ostinazione: in qualche gusto, sorbetti esclusi, la dolcezza sfora il limite, non tanto da rovinarti la giornata ma quanto basta per restare fuori dalla classifica nazionale.

13. Giallo Limone, Salerno (SA)

Serena Moscato apre nel 2015 dopo essersi fatta le ossa in Sicilia con le granite e poi in bottega dal maestro bolognese Giacomo Schiavon, dove ha studiato la cosa più difficile in materia gelato: tenere la dolcezza entro limiti decenti. Sul cioccolato non scherza: Arriba Victoria e Grand Cru Ecuador lavorati a base acqua, profondi e taglienti. La mandorla si appoggia alla cultivar Filippo Cea.

Esercizi come il gusto Divino, curd di limone e crumble, e il Capolavoro, albicocche pellecchiella del Vesuvio con fondente e polvere di amaretti, rivelano una mano seria, anche se ogni tanto commette lo stesso peccatuccio del Bar delle Sirene, aggiungendo qualche manciata di zucchero di troppo. Quando però fuori si toccano i trentasei gradi e la brioche è appena sfornata, siete moralmente obbligati a passare e ordinare una granita alla messinese.

14. Gay Odin, Napoli (NA)

Gay Odin, a rigore, non è una gelateria: è uno dei templi del cioccolato napoletano, piantato in città nel 1894 da Isidoro Odin, piemontese arrivato a Napoli con il mestiere in valigia e rimasto dopo aver sposato la figlia di un collega, Onorina Gay.

Il banco gioca in casa sulle declinazioni mantecate del cioccolato, ed è lì che bisogna insistere: il fondente alle fave di cacao è una dichiarazione di intenti, nel Foresta e nel Ghianda (due cioccolatini storici) la nocciola e la copertura sono trattate come solo un cioccolatiere sa fare, e poi ci sono le carezze borghesi, la Crema Nonna Melina, la ricotta e pera, il latte zucchero e cannella, gusti che non vogliono stupire nessuno e proprio per questo non sbagliano un colpo.

Questa insegna sta in fondo alla classifica per una ragione che non mi imbarazza scrivere: il loro gelato resta un corollario della cioccolateria, e la natura derivativa si sente. Ma compilare un atto d’accusa sulla desolazione del freddo artigianale napoletano e poi far finta di non vedere l’unica bottega in cui si lavora bene sarebbe stato ingiusto. E visto come è andata l’ultima volta che sono stata onesta, tanto vale restare coerenti.