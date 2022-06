Guida alle migliori gelaterie di Venezia (o della sua provincia, per meglio dire): mappa completa di indirizzi, recensioni, informazioni utili e consigli per mangiare il gelato come si deve nel veneziano.

di Rossella Neri 9 Giugno 2022

Scrivere la gourmap delle gelaterie di Venezia è un’impresa superomistica. No, non perché siano troppe, ma perché non ci sono. Dovreste già sapere quali sono i criteri delle gelaterie che piacciono a Dissapore? Devono essere artigianali, davvero. Davvero significa che non possono avere troppi punti vendita, perché è facile capire come si faccia a mantenere la stessa qualità in molti punti vendita diversi.

Poi devono essere un po’ spregiudicate, cioè proporre almeno qualche gusto inedito, rischiando di far alzare qualche sopracciglio, e non devono invece proporre quella batteria di gusti finti e piacioni che prevedono una base di latte e aggiunte varie, dai biscotti della grande distribuzione alla cioccolata da banco.

Capirete che usare questo criterio metodologico nella città della ristorazione mordi e fuggi è alquanto azzardato, infatti, se cercate una buona gelateria a Venezia è meglio che non andiate a Venezia. Fuori Venezia, come per le pizzerie, si respira un’aria migliore. Laddove il mercato non è truccato dalla massa dei turisti, chi fa bene è più evidente, e tiene veracemente il passo con la concorrenza.

Però, ahimè, si parla ancora di troppo pochi posti, e questa classifica è quasi ridicola per quanto è scarna. Così, mangiare un gelato, pratica che nei miei sogni dovrebbe accompagnarsi alla passeggiata in centro della domenica, è ancora una faccenda che prevede programmazione, la macchina e una lungimiranza che un cono gelato non dovrebbe pretendere. Non mi sentirete qui dire, ovviamente, che, in fondo, è solo gelato, ma non mi sembra una bella idea rendere anche questo cibo, origine di pellegrinaggi e cammini devozionali. È un prodotto che ha un mercato così ampio e già definito che a farlo bene ci si guadagna comunque.

E basterebbe accodarsi a quel flusso che ha permesso, oggi più che un tempo, che le persone siano favorevoli, almeno qui nel Nord Est, a spendere qualche euro in più per mangiare un gelato fatto come si deve. E non faremo gli schizzinosi, riconoscendo che questo cambio di mentalità è dovuto principalmente a quella catena, che un tempo si diceva artigianale e che oggi è stata comprata da LA multinazionale, ma che ha cominciato a vendere il gelato, più buono della media, e a tenerlo nel pozzetto.

Ovviamente fare un gelato buono non è affatto semplice, non c’è solo la scelta della materia prima, importantissima, ma anche un delicatissimo equilibrio chimico, per gestire consistenza e scioglievolezza, ariosità e cremosità. Il podio di questa scarna classifica si gioca infatti tutto sulla consistenza, più ariosa e tecnica una e più voluttuosa e verace la seconda. Non c’è errore nell’una o nell’altra ma solo questione di gusto, e in una classifica votata al miglior maestro pasticcere abbiamo optato per la consistenza più “tecnica”, quella più difficile da raggiungere.

Se siete curiosi qui trovate i risultati, farete, ahimè, in fretta: ecco a voi le migliori gelaterie di Venezia.

L'arte di Mauro Mauro Crivellato fa, a Mirano, un gelato da competizione, e infatti le competizioni le vince. Soprattutto la Coppa d’oro del gelato, vinta nel 2006 e nel 2014, un premione tra gli addetti ai lavori. Il suo gelato non è così audace dal punto di vista degli accostamenti, ma lo è perché è radicale nella scelta e nella purezza degli ingredienti. I suoi gusti di frutta infatti sono quelli che ti fanno pensare “caspita sa proprio di…” espressione che dovrebbe sconfortarci un po’ ma che quando la esclamiamo ci riempie di stupore.

Il primo posto se lo guadagna per l’eleganza del suo gelato, arioso e cremoso insieme, un’alchimia difficile, e per i suoi coni, troppo spesso trascurati e qui invece spessi, croccanti e artigianali pure loro.

Ha un solo vero punto debole: prima di trovare una panchina in cui sedersi per assaggiare il gelato bisogna fare 300 mt. VAI ALLA SCHEDA LOCALE Info errate? CONTATTACI

Casa del Gelato Renzo Ongaro fa il gelato da 50 anni, a Caorle da 40 e si vede. Si vede nel senso che il suo gelato è magistrale, sicuro di sé, a volte conturbante. Si vede anche perché è un gelato molto vintage: servito in coppe, spaghetti, panna e topping a profusione; un anti-minimalismo piacevole. a volte forse un po’ strabordante. E’ al terzo posto di questa classifica perché, pur essendo un gelato fatto come si deve, si perde un po’ nei meandri di un menu faraonico, e i gusti che davvero eccellono finiscono per non spiccare a sufficienza. VAI ALLA SCHEDA LOCALE Info errate? CONTATTACI

Gelateria Chocolat Una piccola gelateria di corso del Popolo a Mestre ha scalato negli anni le classifiche del gelato, aprendo un secondo punto vendita accanto alla piazza principale della città ed estendendo il proprio business con aperitivi, centrifugati, succhi di frutta della casa (3,5 euro). Si tratta del gelato di Claudio e Marco Zanette due gemelli, che hanno imparato a fare il gelato a bottega quando erano molto giovani e a loro va il merito di aver portato a Mestre il gelato di qualità riempiendo un vuoto mastodontico, un tempo riempito solo da quella catena famosa, oggi di Unilever. La loro gelateria è perfettamente contemporanea: con la frutta fresca esposta, gli arredi di legno, i pozzetti per il gelato. I gusti non sono mai troppi, e a volte mancano dei gusti sempreverdi, come la fragola nel mese di giugno, ma con il cono sbancano perché è croccante e delizioso. Nel tempo alcuni gusti sono diventati iconici: i cioccolati monorigine e la ricotta con i fichi caramellati soprattutto (il gelato più piccolo costa 2 euro). Perché dunque sta quasi alla fine di questa classifica? Perché il loro gelato sembra un po’ seduto sugli allori, e ne risente il gusto, mai incisivo, mai completamente sorprendente. Il servizio, inoltre, da quando è diventato super frequentato si è fatto un po’ lento e non sempre affabile. Ultimo, ma non da ultimo, da un posto che sta scalando le vette della celebrità tra le gelaterie ci aspettiamo un po’ di sperimentazione in più. VAI ALLA SCHEDA LOCALE Info errate? CONTATTACI