4 Ristoranti con Alessandro Borghese 2022: quinta puntata a Napoli

di Manuela Chimera 31 Dicembre 2022

Ci siamo: dopo la settimana di pausa a Natale, torna l’appuntamento con 4 Ristoranti con Alessandro Borghese 2022. Questa quinta puntata (anche se con questo programma è un caos definire stagioni e puntate visto che viene spezzettato qua e là nel corso dell’anno, a volte anche a cavallo di due anni) vedrà lo chef alle prese con quattro ristoratori che cercheranno di aggiudicarsi il titolo di Miglior ristorante del lungomare di Napoli. Ma c’è di più: questa è una puntata speciale in quanto è la 100esima del programma.

4 Ristoranti con Alessandro Borghese 2022 vola a Napoli

L’appuntamento è per domenica 1 gennaio 2023, Capodanno, sempre su Sky Uno (canale 108 di Sky) e in streaming su NOW TV, alle ore 21.15. Chef Borghese è alla ricerca del Miglior ristorante sul lungomare di Napoli. La formula, anche in questo 100esimo episodio, rimane la medesima, come già visto a Fuerteventura, Livorno, Bologna e Edimburgo.

I quattro ristoratori in gara si ospiteranno a turno nel proprio locale. Appena arrivati, mentre i ristoratori rivali si affretteranno a commentare e criticare la location, gli arredi e i tavoli, ecco che Alessandro Borghese si recherà in cucina per due motivi. Il primo è quello di ispezionarla e controllare che sia pulita, in ordine, che non ci siano i coltelli attaccati col magnate alle pareti e che i cibi in frigo e dispensa siano etichettati e separati fra di loro. Ristoratori: occhio ai coltelli e pulite questa benedetta cappa!

In secondo luogo andrà a dare un primo sguardo al piatto della categoria Special. Si tratta dell’ultima categoria inserita nel programma: è un piatto che dovrà essere proposto da tutti i ristoratori, tipico della zona e che cambierà di puntata in puntata. A Napoli lo Special saranno gli spaghetti con le vongole.

Alla fine, ciascun ristoratore darà un voto da 1 a 10 in cinque categorie:

Location

Menu

Servizio

Conto

Special

Alla fine della puntata si sommeranno i voti per stabilire i vincitori. Ma attenzione: ai voti dei ristoratori bisognerà sommare quello di Alessandro Borghese che con il suo voto potrà confermare o ribaltare il risultato. Il vincitore, oltre ad ottenere il titolo di Miglior ristorante, riceverà anche un contributo economico che potrà investire nel ristorante.

A Napoli i quattro ristoranti in gara sono: