4 Ristoranti con Alessandro Borghese 2023/24: quarta puntata ad Ascoli Piceno

di Manuela Chimera 23 Settembre 2023

Siamo giunti alla quarta puntata della nuova stagione 2023/2024 di 4 Ristoranti con Alessandro Borghese. Questa volta lo chef ci porta alla scoperta del Miglior ristorante all’ombra delle torri di Ascoli Piceno. Come sempre l’appuntamento è per domenica 24 settembre 2023 alle ore 21.15 circa su Sky Uno (canale 108 di Sky) e in diretta streaming su Now TV.

4 Ristoranti con Alessandro Borghese 2023/24 va ad Ascoli Piceno

La puntata si svolgerà come di consueto. A turno quattro ristoratori si ospiteranno a pranzo/cena. I ristoratori rivali si occuperanno di esaminare la location e la mise en place, non lesinando critiche più o meno costruttive. Nel frattempo Alessandro Borghese si recherà nella cucina per controllare che sia tutto in regola (pulizia, coltelli, conservazione ed etichettatura dei cibi…). Inoltre coglierà anche l’occasione per dare una prima occhiata alla categoria Special della serata.

Si tratta dell’ultima categoria inserita nel programma, un ingrediente, un piatto particolare o una metodica di cottura su cui tutti e quattro i ristoratori sono chiamati a sfidarsi e che sarà poi oggetto di bonus da parte dello chef. Per forza di cose in ogni puntata lo Special cambierà. Ad Ascoli Piceno, per esempio, lo Special sarà il fritto misto all’ascolana.

A fine pranzo/cena ciascun ristoratore darà il suo voto da 0 a 10 a cinque categorie:

Location

Menu

Servizio

Conto

Special

Al termine della puntata verranno sommati i punti per stabilire chi sia in cima alla classifica. Ma attenzione, il vincitore non è ancora stato stabilito. Non solo Alessandro Borghese dovrà attribuire i 5 punti bonus relativi allo Special, ma dovrà sommare anche i suoi di voti che potranno confermare o ribaltare il risultato, come ama ricordarci.

LEGGI ANCHE Granchio Blu: la ricetta di Alessandro Borghese

Questi i quattro ristoranti in gara ad Ascoli Piceno:

“Figli Di” di Stefano : locale raffinato situato nel centro storico della città, ha un design molto moderno e innovativo, con tanto di cucina a vista. Il menu viene stabilito dallo staff, mentre Stefano si occupa della sala e degli ordini

: locale raffinato situato nel centro storico della città, ha un design molto moderno e innovativo, con tanto di cucina a vista. Il menu viene stabilito dallo staff, mentre Stefano si occupa della sala e degli ordini “Zeneat” di Eleonora : ristorante recente (è stato aperto nel 2018), sorge vicino al centro storico. Gli spazi sono ampi e il menu, realizzato dallo chef Alessandro, si basa sulla carne

: ristorante recente (è stato aperto nel 2018), sorge vicino al centro storico. Gli spazi sono ampi e il menu, realizzato dallo chef Alessandro, si basa sulla carne “Chisc Restaurant & Cocktail bar” di Emanuele : locale notturno, il menu offre sia piatti tradizionali che moderni. Senza dimenticare i drink

: locale notturno, il menu offre sia piatti tradizionali che moderni. Senza dimenticare i drink “Ristorante Cusinè Royal 2.0” di Giorgio: anche questo locale si trova nel centro di Ascoli. Con una location molto intima, la cucina è gestita dallo stesso Giorgio. La cucina è moderna e innovativa, ma non dimentica la tradizione

Ricordiamo che le precedenti puntate hanno avuto come location Bassano del Grappa, l’Umbria e la Calabria.