4 Ristoranti con Alessandro Borghese: quarta puntata in Riviera Romagnola

Tutti pronti per la quarta puntata della nuova stagione di 4 Ristoranti con Alessandro Borghese? Questa volta ci trasferiamo in Riviera Romagnola: quale sarà il Miglior ristorante gourmet in uno stabilimento balneare?

L’appuntamento è martedì 29 dicembre 2020, come sempre su Sky Uno (canale 108) e su Now TV, alle ore 21.15. Dopo Milano, la Ciociaria e la Toscana, questa volta tocca alla Riviera Romagnola.

Le modalità di svolgimento della puntata ormai le conosciamo tutti. 4 ristoratori si sfideranno per ricevere l’ambito titolo di Miglior ristorante in quella specifica categoria e un contributo economico di 5mila euro da utilizzare nel locale. A turno ciascun ristoratore inviterà i tre rivali e lo chef Borghese a pranzo (o a cena). I rivali dovranno ispezionare la location e la sala, mentre ad Alessandro Borghese toccherà dare il suo giudizio sulla cucina.

Dopo aver mangiato, i ristoratori e Borghese daranno i loro voti a 5 categorie (quest’anno ce n’è una in più):

Location

Menu

Servizio

Conto

Special

Per la categoria Special questa sera la sfida sarà incentrata sulla cozza di Cervia. In pratica tutti i ristoratori si sfideranno su un singolo ingrediente o piatto particolare tipico della zona che varierà di puntata in puntata. Alla fine di ogni puntata, verranno sommati i voti dei ristoratori e di Borghese per stabilire il vincitore. Ma attenzione: i voti di Alessandro Borghese potranno confermare o ribaltare il risultato.

Questi saranno i ristoranti in gara domani sera per il titolo di Miglior ristorante gourmet in uno stabilimento balneare: