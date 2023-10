La figlia di Gordon Ramsay, Tilly, segue le orme del padre: sarà giudice a MasterChef Junior

di Manuela Chimera 16 Ottobre 2023

Tilly Ramsay segue le orme del padre. La figlia di Gordon Ramsay, infatti, è stata scelta dalla Fox come giudice della nona stagione di MasterChef Junior. Tale padre, tale figlia, dunque. E lo so che ci sono i soliti malpensanti che stanno pensando a raccomandazioni e affini, ma non è così: Tilly è lei stessa una chef, ha scritto un libro di cucina ed è stata alla guida o ospite di diversi programmi di cucina. Oltre ad aver partecipato a Ballando con le Stelle, ma quella è un’altra cosa.

Come sarà Tilly Ramsay come giudice di MasterChef Junior?

Qualcuno potrebbe pensare maliziosamente a una sorta di nepotismo in salsa food pop per Tilly, ma in realtà lei è alquanto qualificata per il ruolo di giudice di MasterChef Junior. Prima di tutti è cresciuta avendo in casa l’esempio vivente di Gordon Ramsay (quindi sa perfettamente cosa deve fare un giudice in questo programma), ma non è questo il fattore più importante.

Tilly, infatti, è una chef a pieno titolo, ha scritto il libro di cucina “Matilda & The Ramsay Bunch: Tilly’s Kitchen Takeover” ed è comparsa più volte sia in MasterChef Junior che in Hell’s Kitchen, dimostrando di avere quello che serve per poter sopravvivere nella cucina del padre. Padre che, fra l’altro, non permette alla figlia di accedere ai suoi ristoranti stellati, come da lei stessa spiegato.

Se ci si basa solamente sul suo curriculum, Tilly è perfetta per MasterChef Junior, quindi le critiche sul suo ruolo qui sono solamente aria fritta. Potremmo capire se l’avessero aggiunta come giudice di MasterChef (magari qui ci va un po’ più di esperienza e qualche stella per essere chiamati al ruolo di giudice), ma qui si parla di MasterChef Junior, la versione più soft del programma. E visto che non vi abbiamo visto alzare la bandiera del “nepotismo” per la presenza di Lidia Bastianich a Family Food Fight, per coerenza non dovreste alzarla neanche per Tilly Ramsay.

Tilly sarà affiancata, poi, da due giudici storici della versione americana del programma: stiamo parlando degli chef Aaron Sanchez e Daphne Oz. Bisogna anche poi considerare che, oltre alla passione per la cucina, Tilly condivide con il padre anche un naturale talento nel trattare con i bambini (come già dimostrato in passato quando ha partecipato al programma).

Quindi per la Fox è una scelta logica e sensata scegliere Tilly Ramsay come giudice della nona edizione di MasterChef Junior, edizione di cui, però, ancora non si sa esattamente la data di messa in onda.